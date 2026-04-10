Öveket becsatolni: körbenézünk, ki milyen tempóban zuhan hozzánk képest!

„G*ci nagy háború lesz” – avagy a Magyar Péter-stratégia saját farkába harap
A kampány végére csak kiderült, hogy a magyar ellenzék vezetője nem ért egyet saját magával – így aztán kevés okot ad bárki másnak vele egyetérteni. Kohán Mátyás írása.
A mostani termékenységi ráta bizony magasabb, mint a visszasírt legelső Orbán-kormány utolsó évében volt.
Vegyünk azt a szituációt, hogy ködös időben tömegkarambol történik az autópályán, amely az adott szakaszon minden épp ott közlekedő járművet érint, és amelyben a mi autónk megússza a hátsó sárvédő horpadásával. A természetes és jogos bosszankodáson túlmenően eszünkbe jutna-e olyat mondani, hogy
fölösleges volt vezetéstechnikai tréningen részt vennünk? Hogy kár volt annyi pénzt ölnünk az autónkba? Hogy bárcsak ültünk volna inkább abban az összetört Polski Fiatban? Hogy tessék, még kormányozni se tudunk?
Naná, hogy nem mondanánk, hiszen tanúi voltunk a kontextusnak, és világosan láttuk, hogy rozogább kocsival, más vezetési stílussal messze nagyobb kárt is szenvedhettünk volna.
Fura, hogy mégis úton-útfélen szembejön a jelenség – vegyük például a demográfiai helyzetet. Pff, az Orbán-kormány még családpolitikát sem tud, hiszen tessék, a termékenységi ráta 2011 és 2021 közötti határozott növekedése után 2021 óta folyamatos a visszaesés, és lám, 2025-ben már egy 1,31-be is belefutottunk – hangzik a helyzetértékelés.
Amely 1,31 egyébként pontosan megfelel a legelső, 1998 és 2002 közötti Orbán-kormány alatt mért átlagos termékenységi rátának (amely Orbán-kormány még a mai tiszások túlnyomó többsége szerint is szép volt, jó volt, támogatható és visszasírható volt),
csak ugye azoknak a születésszámoknak az emlékét hatékonyan megszépítette az azt követő, „mindent megtartunk, ami jó, de még pluszban adunk egy csomó mindent” korszak 1,29-es átlagos termékenységi mutatója.
Amely szám a második, a harmadik és a negyedik Orbán-kormány alatt úgy emelkedett tartósan 1,5 fölé, 1,6 köré, mintha sose lett volna máshol.
Hogy aztán azok, aki szerint az 1,5 fölötti érték mindennek betudható volt, csak az Orbánnak nem, a legújabb, valóban csúnya 1,31-es ráta láttán mutogatni kezdjenek: tessék, ennyit tudnak ezek, jól behorpasztani a sárvédőt, pff. (Jöjjön már helyette végre olyasvalaki – rimánkodnak –, aki még a legegyszerűbb vezetési szituációban is lefullad, majd fel is adja a jármű újraindítását.)
Lássuk akkor a kontextust, mondhatni a forgalmi szituációt.
A prosperáló, derűs, családbarát nép hírében álló csehek 2011-ben 1,43-as termékenységi rátáról indultak, onnan éveken át stabil 1,71-re futottak fel, majd egy Covid alatti egyszeri, kiugró 1,83 után 2022-ben azonnal 1,62-re, onnan 1,45-re, 2025-ben pedig már 1,28-ra zuhantak vissza. Azaz: kedvezőbb bázisról indulva a magyarhoz nagyon hasonló felfutás után az elmúlt három évben szinte szabadesést produkáltak, a magyarok mögé kerülve.
Még impozánsabb zuhanást mutatott be az elmúlt években Románia: ők 2010-ben Magyarországnál jóval kedvezőbb helyzetből, 1,59-ről indultak, 2021-ben a becslések szerint 1,81-nél tetőztek, hogy aztán már 2024-ben 1,39-nél tartsanak; a 2025-re becsült termékenységi rátájuk 1,26.
A lengyeleket hagyjuk is: 2010-ben még 1,41 körüli mutatóval múlták felül a magyarokat, 2025-ben viszont már kerek 1-es értékkel lettek EU-szerte a legeslegutolsók.
Bulgária egész jól tartja magát; átlagát ugyanakkor felfelé húzza például Szliven régiója az ottani, Európa-bajnok 2,58-as termékenységgel – ami a kiskorú (akár 12 éves) anyák magas számából adódik („Pillanatnyilag 12 anya fekszik a szülészetünkön, ebből heten kiskorúak” – állította egy helyi orvos). Az apák többségében felnőtt férfiak, a kórházban gyakran tolmácsra van szükség, a tizenéves lányok-asszonyok ugyanis nem mindig beszélnek bolgárul – nincs ok arra, hogy bezzegezzük a helyzetüket.
Hát a skála túlsó végén a svéd jóléti szociális modell hogyan teljesített a születésszámok tekintetében? 2010-ben szinte súrolták a 2-es termékenységi rátát, 2021-ben a szülőképes korú muszlimok bevándorlása ellenére is visszacsúsztak 1,67-re, hogy azóta ütemesen romoljon tovább a helyzet, és 2024-ben már a valaha volt legalacsonyabb termékenységi rátát regisztrálják, 1,43-at –
azaz még a náluk bekövetkezett csökkenés mértéke is meghaladta némileg a magyarországit.
A szintén nem kevés bevándorlót felvonultató, 2010-ben még 1,80-as termékenységi arányszámmal büszkélkedő Hollandia szinte századra pontosan ugyanezt hozta: 2021-ben 1,62-nál állt, 2025-ben 1,42 körül zárt.
Azaz: a tömeges bevándorlást engedő, arra szinte építő, irigyelten jóléti államok termékenységi rátája 2010-hez képest drasztikusan, 2021-hez képest pedig nagyságrendileg a magyarországihoz hasonlóan csökkent;
a nagyarányú ukrán bevándorlást is elkönyvelő Lengyelország születési rátája következetesen elmarad Magyarországétól; a csehek a magyarok mögé zuhantak.
Aki ebből azt vezeti le, hogy „a tömeges migráció nem megoldás” tételmondatot már 2015-ben kimondó, a családok terheinek csökkentéséhez ragaszkodó és a háború befejezését sürgető politika csődöt mondott, és előremutatóbbnak véli azt a politikát, amely nemhogy a termékenységi rátának, de a születések számának jelentős emelését ígérgeti a válságokkal teli 2026-ban, amikor a korfából adódóan épp évi hetvenezer magyar nő kerül ki a szülőképes korból és szűk ötvenezer lép a helyükbe, az legyen óvatos: nehogy egy döntési helyzetben úgy vélje, hiba beülni egy tömegszerencsétlenségeket horpadással megúszó sofőr mögé, és szerencsésebb azt választani, aki a friss jogosítványával játssza a nagymenőt.
***
