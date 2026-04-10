Öveket becsatolni: körbenézünk, ki milyen tempóban zuhan hozzánk képest!

csak ugye azoknak a születésszámoknak az emlékét hatékonyan megszépítette az azt követő, „mindent megtartunk, ami jó, de még pluszban adunk egy csomó mindent” korszak 1,29-es átlagos termékenységi mutatója.

Amely szám a második, a harmadik és a negyedik Orbán-kormány alatt úgy emelkedett tartósan 1,5 fölé, 1,6 köré, mintha sose lett volna máshol.

Hogy aztán azok, aki szerint az 1,5 fölötti érték mindennek betudható volt, csak az Orbánnak nem, a legújabb, valóban csúnya 1,31-es ráta láttán mutogatni kezdjenek: tessék, ennyit tudnak ezek, jól behorpasztani a sárvédőt, pff. (Jöjjön már helyette végre olyasvalaki – rimánkodnak –, aki még a legegyszerűbb vezetési szituációban is lefullad, majd fel is adja a jármű újraindítását.)

Lássuk akkor a kontextust, mondhatni a forgalmi szituációt.

A prosperáló, derűs, családbarát nép hírében álló csehek 2011-ben 1,43-as termékenységi rátáról indultak, onnan éveken át stabil 1,71-re futottak fel, majd egy Covid alatti egyszeri, kiugró 1,83 után 2022-ben azonnal 1,62-re, onnan 1,45-re, 2025-ben pedig már 1,28-ra zuhantak vissza. Azaz: kedvezőbb bázisról indulva a magyarhoz nagyon hasonló felfutás után az elmúlt három évben szinte szabadesést produkáltak, a magyarok mögé kerülve.