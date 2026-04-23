„Na, ez is rákos, gerinchiányos" – Szijjártó a betegségéről vallott, a Telex olvasói egyből nekiestek

Szijjártó Péter rendkívüli interjút adott a választási vereség után
A Telexbe ment be a leköszönő külgazdasági és külügyminiszter.
Ismét kiderült, milyen a Magyar Péter féle szeretetország.
Egészen elképesztő gyűlöletcumanit zúdítottak a kommentelők Szijjártó Péterre, amikor a leköszönő külügyminiszter betegségéről vallott a Telexnek adott interjújában szerdán. Amint arról a Mandiner is beszámolt, a több mint három órás beszélgetés végén Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy
tavaly egy szűrővizsgálaton olyan diagnózist kapott, „amit ha az ember szemébe mondanak, azt nem szívesen hallja”.
Ezt követően átesett egy orvosi beavatkozáson, majd két kisebb procedúrán is, és azóta is folyamatos kontroll alatt áll. Hangsúlyozta, hogy ezt a betegséget komolyan mérlegelnie kell abból a szempontból, miként befolyásolja a jövőbeli szerepvállalását.
A Magyar Péter által meghirdetett szeretetországra vágyó telexes hallgatóság azonnal nekiesett Szijjártó Péternek,
A több mint háromórás telexes interjú végén a távozó külügyminiszter arról beszélt, hogy nincsenek miniszterelnöki vagy pártvezetői ambíciói. Azt is elárulta: tavaly súlyos diagnózist kapott, most pedig úgy érzi, a gyermekeivel kell lennie.
és olyanokat írtak amiben nem volt sem empátia, sem szeretet. „Érdekes, most mindenki nagyon beteg lett”, „most jön a mártír vonal”, „takarodjon, hogy ezzel a rákos dumával jön a geci” – ilyen hozzászólásokkal bombázták a telexesek a volt külügyminisztert.
A fentieken túl mások azt írták: „áldozatpóz”, „gyerünk rák, dolgozz!”, „előkerült a szánalomkártya”, „gerinceddel van baj?”.
Egyesek szerint a „diagnózis: krónikus hazudozás”, „jön a rák a gödi gyár miatt”. A hozzászólók azt is tudatták, nem sajnálják Szijjártó Pétert, megérdemli a betegséget, és „rohadjon meg”.
Nyitókép: Vajda János/MTI