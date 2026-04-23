Megrendítő vallomást tett betegségéről Szijjártó Péter: „A legdrágább mindig az elszalasztott idő”
2026. április 23. 06:14
A több mint háromórás telexes interjú végén a távozó külügyminiszter arról beszélt, hogy nincsenek miniszterelnöki vagy pártvezetői ambíciói. Azt is elárulta: tavaly súlyos diagnózist kapott, most pedig úgy érzi, a gyermekeivel kell lennie.
4 p
0
0
3
Mentés
Szijjártó Péter szerda este maratoni, több mint háromórás interjút adott a Telexnek, amelyben szinte minden fontos témát érintett. A távozó külgazdasági és külügyminiszter beszélt az észlelt korrupcióról, az orosz befolyásról, és több olyan személyes, illetve politikai szempontot is megemlített, amelyek a jövőjét befolyásolhatják.
Nincsenek miniszterelnöki vagy pártvezetői ambíciói
Határozottan kijelentette, hogy biztosan nem lesz a Fidesz vezetője, és soha nem vágyott Orbán Viktor pozíciójára sem. Elmondása szerint a külügyminiszteri tisztséget tekintette politikai pályafutása csúcsának, amelyet óriási megtiszteltetésként élt meg, és soha nem akart ennél többet.
Bár képviselői mandátumot szerzett, egyelőre nyitott kérdésnek tartja, hogy beül-e a parlamentbe. Ahogy fogalmazott: „Majd eldöntjük, hogy lesz-e még négy.”
Komoly egészségügyi problémákról is beszélt
Szijjártó arról is beszámolt, hogy tavaly egy szűrővizsgálaton olyan diagnózist kapott, „amit ha az ember szemébe mondanak, azt nem szívesen hallja”. Ezt követően átesett egy orvosi beavatkozáson, majd két kisebb procedúrán is, és azóta is folyamatos kontroll alatt áll. Hangsúlyozta, hogy ezt a betegséget komolyan mérlegelnie kell abból a szempontból, miként befolyásolja a jövőbeli szerepvállalását.
A jövőjét érintő kérdésekre válaszolva azt is kiemelte, hogy két gyermeke van, akik az elmúlt 12 évben nem voltak nyertesei annak, hogy az édesapjuk a munkája miatt sokat volt távol. Hozzátette: „A legdrágább mindig az elszalasztott idő”, és egy ilyen betegség arra készteti az embert, hogy elgondolkodjon a saját teherbíró képességének határain.
