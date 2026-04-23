Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
04. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
szijjártó péter fidesz telex betegség orbán viktor

Megrendítő vallomást tett betegségéről Szijjártó Péter: „A legdrágább mindig az elszalasztott idő”

2026. április 23. 06:14

A több mint háromórás telexes interjú végén a távozó külügyminiszter arról beszélt, hogy nincsenek miniszterelnöki vagy pártvezetői ambíciói. Azt is elárulta: tavaly súlyos diagnózist kapott, most pedig úgy érzi, a gyermekeivel kell lennie.

null

Szijjártó Péter szerda este maratoni, több mint háromórás interjút adott a Telexnek, amelyben szinte minden fontos témát érintett. A távozó külgazdasági és külügyminiszter beszélt az észlelt korrupcióról, az orosz befolyásról, és több olyan személyes, illetve politikai szempontot is megemlített, amelyek a jövőjét befolyásolhatják.

Nincsenek miniszterelnöki vagy pártvezetői ambíciói

Határozottan kijelentette, hogy biztosan nem lesz a Fidesz vezetője, és soha nem vágyott Orbán Viktor pozíciójára sem. Elmondása szerint a külügyminiszteri tisztséget tekintette politikai pályafutása csúcsának, amelyet óriási megtiszteltetésként élt meg, és soha nem akart ennél többet.

Bár képviselői mandátumot szerzett, egyelőre nyitott kérdésnek tartja, hogy beül-e a parlamentbe. Ahogy fogalmazott: „Majd eldöntjük, hogy lesz-e még négy.”

Komoly egészségügyi problémákról is beszélt

Szijjártó arról is beszámolt, hogy tavaly egy szűrővizsgálaton olyan diagnózist kapott, „amit ha az ember szemébe mondanak, azt nem szívesen hallja”. Ezt követően átesett egy orvosi beavatkozáson, majd két kisebb procedúrán is, és azóta is folyamatos kontroll alatt áll. Hangsúlyozta, hogy ezt a betegséget komolyan mérlegelnie kell abból a szempontból, miként befolyásolja a jövőbeli szerepvállalását.

A jövőjét érintő kérdésekre válaszolva azt is kiemelte, hogy két gyermeke van, akik az elmúlt 12 évben nem voltak nyertesei annak, hogy az édesapjuk a munkája miatt sokat volt távol. Hozzátette: „A legdrágább mindig az elszalasztott idő”, és egy ilyen betegség arra készteti az embert, hogy elgondolkodjon a saját teherbíró képességének határain.

Nyitókép: Telex / YouTube-képernyőkép

 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angie1
2026. április 23. 06:25
Isten óvja azokat, akik eddig próbálták megteremteni hazánk szuverenitását! Mielőbbi gyógyulást a világ legjobb külügyminiszterének, Szijjártó Péternek! A Jóisten áldása legyen rajta!
Válasz erre
0
0
llancsi74
•••
2026. április 23. 06:19 Szerkesztve
Szijjártó kimaxolta magát,bele is betegedett. Sajnálom. Soha többé nem lesz ilyen külügyminisztere az országnak... Mielőbbi gyógyulást kívánok!!!
Válasz erre
5
0
ittésmost
2026. április 23. 06:18
Gyógyulást, kedves Szijjártó úr!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!