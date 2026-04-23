Megrendítő vallomást tett betegségéről Szijjártó Péter: „A legdrágább mindig az elszalasztott idő”

Szijjártó Péter szerda este maratoni, több mint háromórás interjút adott a Telexnek, amelyben szinte minden fontos témát érintett. A távozó külgazdasági és külügyminiszter beszélt az észlelt korrupcióról, az orosz befolyásról, és több olyan személyes, illetve politikai szempontot is megemlített, amelyek a jövőjét befolyásolhatják.

Nincsenek miniszterelnöki vagy pártvezetői ambíciói

Határozottan kijelentette, hogy biztosan nem lesz a Fidesz vezetője, és soha nem vágyott Orbán Viktor pozíciójára sem. Elmondása szerint a külügyminiszteri tisztséget tekintette politikai pályafutása csúcsának, amelyet óriási megtiszteltetésként élt meg, és soha nem akart ennél többet.