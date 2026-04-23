A MÁV különösen érzékeny terep ebben a történetben egész Magyarországnak de nekem is. Ha valaki egy ilyen állapotban lévő állami vállalat döntéshozatali környezetének és ezzel párhuzamos amortizációjának része volt, akkor nem elég később annyit mondania, hogy most már a változás oldalán áll. Aki pozíciót kapott, annak felelőssége is volt. És ha valóban igaz az a narratíva, hogy sokan kényszerből működtek együtt a rendszerrel, akkor most jött el a pillanat, amikor ezt bizonyítani lehet: nem új szerepben, hanem vállalt következményekkel.

Én nem azt mondom, hogy egy ilyen embert örökre ki kell zárni a közéletből vagy a közös ügyekből. Azt mondom, hogy ne ússza meg egy vállrándítással. Ne legyen elég annyi, hogy most már más zászló alatt áll. Ne legyen elég egy új hangütés, egy új pozíció, egy új politikai csomagolás.

A legkevesebb, amit egy valóban változást akaró politikai korszak megtehet, az az, hogy világossá teszi: a rendszer korábbi haszonélvezőinek nem automatikus a felmentése. Legyenek feltételei. Midnenki megérdemel egy új esélyt. Van helye a korrekciónak, van helye a jóvátételnek, van helye annak is, hogy valaki bizonyítsa, most már valóban másképp cselekszik. De ehhez előbb számot kell adni a múltról.

Mert a köpönyeg attól még nem lesz tiszta, hogy kifordítják. Én nagyon örülnék, ha egy ekkora koponya és egy ilyen tehetséges karakter valóban hozzáadott értékkel erősítené Magyarországot. Tegye is meg, miután elszámolt!”