Magyarországról nézve csak nevethetünk: ez a legnagyobb bravúr, amit Németország el tudott érni a benzinkutaknál (VIDEÓ)

Hatalmas a botrány Németországban, miután az üzemanyagok ára meghaladta egyes helyeken a három eurós literenkénti árat – a beszámolók szerint a helyzet drámai, amit az átgondolatlan döntések eredményeztek. Magyarországgal ellentétben a németeknél nincsenek védett árak, az autósok és fuvarozók pedig egyre kevésbé tudják megengedni az autózást. Országosan folyamatosan rekordokat döntenek a dízel és a benzin árai. Védett árak helyett a németek olyan szabályozást hoztak, hogy

áprilistól csak naponta egyszer, délben emelhetnek árakat.

Az árak nem csökkentek a döntés hatására, sőt, jelentős drágulás tapasztalható a kutakon, míg Magyarországon minden sofőr védett áron tankolhat a magyar rendszámos autójába. Nem hiába, a kérdés téma volt a Mandiner Mesterterv legutóbbi adásában, hiszen Brüsszel követelésének eleget téve a Tisza Párt eltörölné a védett árakat, hogy a kutakon mi is a védett árnál jóval drágábban tankolhassunk.