kormány Tisza Párt üzemanyag mtva fenyegetés magyarország Magyar Péter interjú

Magyar Péter a közmédiában jelentette be, hogy beszántja a közmédiát

2026. április 15. 09:26

Magyarország leendő miniszterelnöke a védett üzemanyag- és rezsiárakra vonatkozó kérdésekre nem adott egyenes választ. A hagyományos interjú formai kereteit Magyar Péter stílusa természetesen nem tette lehetővé.

null

Magyar Péter a szerda reggelt a Kossuth Rádióban kezdte, ahol hamar ellentmondásokba keveredett. Rögtön a beszélgetés elején kijelentette, hogy másfél év után ül az MTVA orgánumainak mikrofonja elé, majd azzal folytatta, hogy

a kormányalakítás után az egyik első lépés az lesz, hogy felfüggesztjük ennek a propagandamédiának a szolgáltatását. Egészen elképesztő károkat okoztak a magyarok lelkében, félelmet keltettek a gyermekeinkben, a nagyszüleinkben.”

Ezután hozzátette, hogy „benne nincs revans vagy személyes bosszúvágy”.

Az elhangzottakra a műsorvezető úgy reagált, hogy 

nem igaz, hogy nem hívták eddig.

„Folyamatos meghívása volt” – mondta a közmédia riportere, aki konkrét emailekre is hivatkozott. Erre Magyarország leendő miniszterelnöke úgy reagált, hogy „szerkesztő úr, én ebbe a játékba nem megyek bele”.

Kitérő választ adott az üzemanyag kérdését illetően

Arra a kérdésre, hogy a Tisza-kormány megtartja-e a védett üzemanyagárat, a rezsinél a védett rezsit, Magyar kitérő választ adott, és kijelentette, még 30 napig ügyvezető kormány van. Pedig mint ismert,

még március elején azt ígérte, hogy 480 forint lesz az üzemanyag literenkénti ára.

A Kossuth Rádió után az M1 reggeli műsorában Magyar Péter újra bejelentette: beszántják a közmédiát, a hírszolgáltatást felfüggesztik. Ennél a pontnál a műsorvezető kijelentette, hogy ez csak azután lehetséges, hogy megváltoztatják a médiatörvényt. Erre a Tisza Párt elnöke megint nem adott egyértelmű választ, sőt, azzal támadta vissza a csatorna munkatársát, hogy törvénysértéssel vádolja őt.

Majd arra a kérdésre, hogy bele fog-e szólni a közmédia munkájába, azt a választ adta, „biztos, hogy nem. (...) Ne keverjen össze minket Rogán Antallal”.

A beszélgetés során az uniós pénzek kérdése is előkerült. A műsorvezető itt emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság egy 27 pontos követelményrendszerrel állt elő, amit teljesíteni kell ahhoz, hogy a befagyasztott 35 milliárd eurót hazánk megkapja. Itt a műsorvezető idézte Daniel Freund német balliberális EP-képviselőt, aki azt mondta, hogy még 

Magyarnak sem adnak „biankócsekket”

Magyar Péter ezután nem tudta magát tűrtöztetni, felemelte a riporterrel szemben a hangját, és azt kezdte bizonygatni, hogy a hölgy a propagandát nyomja, és olyan személyeket idéz, akiknek nincs döntési joga a források lehívásában.

De arra is felhívta a figyelmet, hogy a források lehívására szigorú határidők vannak, augusztus végéig eldől, hogy az ország le tud-e hívni négyezermilliárd forintot az újjáépítési alapból.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 63 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zabszem
2026. április 15. 09:58
Na, végre. Alakul egy jó cikk (mai viszonyok között) . De lehet ezt még jobban is ízelkre szedni... Sokat segítene az elmebeteg Peti ide vonatkozó, felhergelt, abnormális válaszainak rövid videó bejátszása. Aztán már mehet is ki az online térbe, a YouTube-ra..... Meg a pár társsajtóhoz. A hagyományos médiával ne foglalkozzatok... Minél több, rövid videó aranyat ér (a fiatalok legfeljebb pár másodperces dolgokat képesek felfogni..)
Elsodort falu
2026. április 15. 09:58
Tisztelt Mandiner, tisztelt Mandiner olvasói és tisztelt akármilyen párt szimpatizánsai! Végig hallgatva ezt a figurát (Magyar Péter, a gyengébbek kedvéért) a Kossuth rádióban, (nem volt könnyű, eléggé nehezemre esett, de megtettem) hát azt kell mondjam, hogy Gyurcsány Ferenc ez mellett egy talpig becsületes és úri ember, de tényleg. Ez minden fusztrációját és komplexusát ki fogja élni az elkövetkező időben, amig hatalmon lesz. És ne legyen illúziója senkinek, hogy csak a Fidesz pártiak kerülnek bele a táljába, ez az egész országot érinteni fogja. Ez fájni fog, de nagyon. Őszinte részvétem az egész országnak és nemzetnek. Isten segítsen meg és maradjon velünk!
Azag Aja
2026. április 15. 09:57
Gyakorló elmebeteg. Nárcisztikus pszichopata. Ahogy pózol... Kun Bélába oltott Nero
pugacsov-0
2026. április 15. 09:57
Egy bunkó embert hallgattam végig ! Terjed a Zelenszkij stílus ! Várom mikor hangzik föl először Mocskos Tisza !
