Magyar Péter a közmédiában jelentette be, hogy beszántja a közmédiát

A Kossuth Rádió után az M1 reggeli műsorában Magyar Péter újra bejelentette: beszántják a közmédiát, a hírszolgáltatást felfüggesztik. Ennél a pontnál a műsorvezető kijelentette, hogy ez csak azután lehetséges, hogy megváltoztatják a médiatörvényt. Erre a Tisza Párt elnöke megint nem adott egyértelmű választ, sőt, azzal támadta vissza a csatorna munkatársát, hogy törvénysértéssel vádolja őt.

Majd arra a kérdésre, hogy bele fog-e szólni a közmédia munkájába, azt a választ adta, „biztos, hogy nem. (...) Ne keverjen össze minket Rogán Antallal”.

A beszélgetés során az uniós pénzek kérdése is előkerült. A műsorvezető itt emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság egy 27 pontos követelményrendszerrel állt elő, amit teljesíteni kell ahhoz, hogy a befagyasztott 35 milliárd eurót hazánk megkapja. Itt a műsorvezető idézte Daniel Freund német balliberális EP-képviselőt, aki azt mondta, hogy még

Magyarnak sem adnak „biankócsekket”.

Magyar Péter ezután nem tudta magát tűrtöztetni, felemelte a riporterrel szemben a hangját, és azt kezdte bizonygatni, hogy a hölgy a propagandát nyomja, és olyan személyeket idéz, akiknek nincs döntési joga a források lehívásában.