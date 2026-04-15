Magyar Péter a közmédiában jelentette be, hogy beszántja a közmédiát

Itt a lista! Ezeket az ígéreteket lehet számonkérni Magyar Péteren
A Tisza Párt a kampány során fűt-fát ígért, hogy tompítsa a kiszivárgott terveinek pusztító hatását.
Magyarország leendő miniszterelnöke a védett üzemanyag- és rezsiárakra vonatkozó kérdésekre nem adott egyenes választ. A hagyományos interjú formai kereteit Magyar Péter stílusa természetesen nem tette lehetővé.
Magyar Péter a szerda reggelt a Kossuth Rádióban kezdte, ahol hamar ellentmondásokba keveredett. Rögtön a beszélgetés elején kijelentette, hogy másfél év után ül az MTVA orgánumainak mikrofonja elé, majd azzal folytatta, hogy
a kormányalakítás után az egyik első lépés az lesz, hogy felfüggesztjük ennek a propagandamédiának a szolgáltatását. Egészen elképesztő károkat okoztak a magyarok lelkében, félelmet keltettek a gyermekeinkben, a nagyszüleinkben.”
Ezután hozzátette, hogy „benne nincs revans vagy személyes bosszúvágy”.
Az elhangzottakra a műsorvezető úgy reagált, hogy
nem igaz, hogy nem hívták eddig.
„Folyamatos meghívása volt” – mondta a közmédia riportere, aki konkrét emailekre is hivatkozott. Erre Magyarország leendő miniszterelnöke úgy reagált, hogy „szerkesztő úr, én ebbe a játékba nem megyek bele”.
Arra a kérdésre, hogy a Tisza-kormány megtartja-e a védett üzemanyagárat, a rezsinél a védett rezsit, Magyar kitérő választ adott, és kijelentette, még 30 napig ügyvezető kormány van. Pedig mint ismert,
még március elején azt ígérte, hogy 480 forint lesz az üzemanyag literenkénti ára.
A Kossuth Rádió után az M1 reggeli műsorában Magyar Péter újra bejelentette: beszántják a közmédiát, a hírszolgáltatást felfüggesztik. Ennél a pontnál a műsorvezető kijelentette, hogy ez csak azután lehetséges, hogy megváltoztatják a médiatörvényt. Erre a Tisza Párt elnöke megint nem adott egyértelmű választ, sőt, azzal támadta vissza a csatorna munkatársát, hogy törvénysértéssel vádolja őt.
Majd arra a kérdésre, hogy bele fog-e szólni a közmédia munkájába, azt a választ adta, „biztos, hogy nem. (...) Ne keverjen össze minket Rogán Antallal”.
A beszélgetés során az uniós pénzek kérdése is előkerült. A műsorvezető itt emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság egy 27 pontos követelményrendszerrel állt elő, amit teljesíteni kell ahhoz, hogy a befagyasztott 35 milliárd eurót hazánk megkapja. Itt a műsorvezető idézte Daniel Freund német balliberális EP-képviselőt, aki azt mondta, hogy még
Magyarnak sem adnak „biankócsekket”.
Magyar Péter ezután nem tudta magát tűrtöztetni, felemelte a riporterrel szemben a hangját, és azt kezdte bizonygatni, hogy a hölgy a propagandát nyomja, és olyan személyeket idéz, akiknek nincs döntési joga a források lehívásában.
De arra is felhívta a figyelmet, hogy a források lehívására szigorú határidők vannak, augusztus végéig eldől, hogy az ország le tud-e hívni négyezermilliárd forintot az újjáépítési alapból.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
