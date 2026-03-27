Fény derült a Tisza valódi tervére: Kapitány elszólása végzetes lehet

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Kapitány István eltörölné a védett benzinárat, Panyi Szabolcs bebukott, az ukránok belátnak a Tiszába. Itt a Mesterterv legújabb adása.
Nyilvánosságra került Magyar Péterék programja: ha a Tisza nyer, búcsút inthetünk az árstoppoknak és a rezsicsökkentésnek.
Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője leleplezte a pártja valódi terveit, amikor arról beszélt, hogy meg akarja szüntetni az árstoppokat, meg akarja szüntetni a rezsicsökkentést, meg akarja szüntetni az üzemanyag védett árát – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint pénteken Miskolcon.
Ezt is ajánljuk a témában
A tárcavezető kiemelte, hogy most már mindenki számára világos lehet, hogy Magyar Péter „miért nem engedi a Tisza Párt jelöltjeit és politikusait szerepelni, hiszen nyilvánvalóan attól tarthat, hogy leleplezik önmagukat és leleplezik a Tisza Párt valódi terveit és céljait, ahogyan az történt most Kapitány alelnök úrral, aki egy óvatlan pillanatában egy fórumon elmondta, hogy meg akarja szüntetni az árstoppokat, meg akarja szüntetni a rezsicsökkentést és meg akarja szüntetni a benzin védett árát.
„Kapitány alelnök úr egykori Shell főnökként nyilvánvalóan a nyugati nagy energiacégek érdekeit képviseli a magyar emberek érdekeivel szemben, ezért akarja megszüntetni a rezsicsökkentést, ezért akarja az olcsó orosz energiahordozókat kitiltani Magyarországról, hogy aztán a nyugati energiavállalatoktól a jelenleginél sokkal drágábban vásárolják meg az energiahordozókat” – vélekedett.
Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy ha most mindenki hazamegy, s megnézi a múlt havi rezsiszámláját, azon a végösszeget, akkor meg kell szorozni hárommal, s ez lenne a rezsiköltsége a magyar családoknak, hogyha Kapitány alelnök úr és a Tisza megszüntetné a rezsicsökkentést”
– figyelmeztetett, majd Szijjártó rámutatott, hogy ezenfelül a Magyarországon működő gyárak energiaköltségei is drámai módon megemelkednének, működésük ezzel veszélybe kerülne, ami munkahelyek tízezreit is veszélybe sodorná.
Emellett Kapitány alelnök úr és a Tisza Párt kivezetné a védett benzin- és dízelárat is, ami azt jelentené, hogy annyiért kellene vagy lehetne tankolni Magyarországon, mint más közép-európai országokban. Sok esetben már nem csak 800, hanem a 900 forintnak megfelelő összeget is meghaladta a benzin, illetve a dízel literenkénti ára a közép-európai, európai országokban”
– tudatta, majd hozzátette: „Mi itthon Magyarországon a védett árakat alkalmazzuk, így 600 forint alatt van a benzin ára és 615 a dízelé. Mindez tehát 8-assal vagy 9-essel kezdődik, tehát 800, illetve 900 forint fölött van más európai, sőt közép-európai országokban is” – folytatta.
„A választás tétje tehát a rezsicsökkentés és a védett árak megvédése. A Tisza Párt felszámolná mind a rezsicsökkentést, mind a védett árakat, elképesztő plusz anyagi terheket rónának ezzel a magyar családokra, nem szabad ezt hagyni!” – szögezte le.
(MTI)
Nyitókép forrása: FERENC ISZA/AFP