rezsicsökkentés tisza párt szijjártó péter terv Magyar Péter Kapitány István

Fény derült a Tisza valódi tervére: Kapitány elszólása végzetes lehet

2026. március 27. 17:31

Nyilvánosságra került Magyar Péterék programja: ha a Tisza nyer, búcsút inthetünk az árstoppoknak és a rezsicsökkentésnek.

Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője leleplezte a pártja valódi terveit, amikor arról beszélt, hogy meg akarja szüntetni az árstoppokat, meg akarja szüntetni a rezsicsökkentést, meg akarja szüntetni az üzemanyag védett árát – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint pénteken Miskolcon.

A tárcavezető kiemelte, hogy most már mindenki számára világos lehet, hogy Magyar Péter „miért nem engedi a Tisza Párt jelöltjeit és politikusait szerepelni, hiszen nyilvánvalóan attól tarthat, hogy leleplezik önmagukat és leleplezik a Tisza Párt valódi terveit és céljait, ahogyan az történt most Kapitány alelnök úrral, aki egy óvatlan pillanatában egy fórumon elmondta, hogy meg akarja szüntetni az árstoppokat, meg akarja szüntetni a rezsicsökkentést és meg akarja szüntetni a benzin védett árát.

Kapitány alelnök úr egykori Shell főnökként nyilvánvalóan a nyugati nagy energiacégek érdekeit képviseli a magyar emberek érdekeivel szemben, ezért akarja megszüntetni a rezsicsökkentést, ezért akarja az olcsó orosz energiahordozókat kitiltani Magyarországról, hogy aztán a nyugati energiavállalatoktól a jelenleginél sokkal drágábban vásárolják meg az energiahordozókat” – vélekedett.

Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy ha most mindenki hazamegy, s megnézi a múlt havi rezsiszámláját, azon a végösszeget, akkor meg kell szorozni hárommal, s ez lenne a rezsiköltsége a magyar családoknak, hogyha Kapitány alelnök úr és a Tisza megszüntetné a rezsicsökkentést” 

– figyelmeztetett, majd Szijjártó rámutatott, hogy ezenfelül a Magyarországon működő gyárak energiaköltségei is drámai módon megemelkednének, működésük ezzel veszélybe kerülne, ami munkahelyek tízezreit is veszélybe sodorná.

Emellett Kapitány alelnök úr és a Tisza Párt kivezetné a védett benzin- és dízelárat is, ami azt jelentené, hogy annyiért kellene vagy lehetne tankolni Magyarországon, mint más közép-európai országokban. Sok esetben már nem csak 800, hanem a 900 forintnak megfelelő összeget is meghaladta a benzin, illetve a dízel literenkénti ára a közép-európai, európai országokban” 

– tudatta, majd hozzátette: „Mi itthon Magyarországon a védett árakat alkalmazzuk, így 600 forint alatt van a benzin ára és 615 a dízelé. Mindez tehát 8-assal vagy 9-essel kezdődik, tehát 800, illetve 900 forint fölött van más európai, sőt közép-európai országokban is” – folytatta.

A választás tétje tehát a rezsicsökkentés és a védett árak megvédése. A Tisza Párt felszámolná mind a rezsicsökkentést, mind a védett árakat, elképesztő plusz anyagi terheket rónának ezzel a magyar családokra, nem szabad ezt hagyni!” – szögezte le.

(MTI)

Nyitókép forrása: FERENC ISZA/AFP

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 27. 19:23
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Chekke-Faint
2026. március 27. 19:21
Csak szólok, hogy bármelyik balos kormány azonnal eltörölné. Ezek így vannak kódolva Brüsszelből.
haxima
2026. március 27. 19:17
Az miért nincs itt, hogy mikor mondta és a video, ahol mondja?
OszkárOszi
2026. március 27. 18:55
Ebből is látszik, hogy nem választást nyerni akarnak, hanem balhét csapni az utcákon.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!