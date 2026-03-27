Fény derült a Tisza valódi tervére: Kapitány elszólása végzetes lehet

„Kapitány alelnök úr egykori Shell főnökként nyilvánvalóan a nyugati nagy energiacégek érdekeit képviseli a magyar emberek érdekeivel szemben, ezért akarja megszüntetni a rezsicsökkentést, ezért akarja az olcsó orosz energiahordozókat kitiltani Magyarországról, hogy aztán a nyugati energiavállalatoktól a jelenleginél sokkal drágábban vásárolják meg az energiahordozókat” – vélekedett.

Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy ha most mindenki hazamegy, s megnézi a múlt havi rezsiszámláját, azon a végösszeget, akkor meg kell szorozni hárommal, s ez lenne a rezsiköltsége a magyar családoknak, hogyha Kapitány alelnök úr és a Tisza megszüntetné a rezsicsökkentést”

– figyelmeztetett, majd Szijjártó rámutatott, hogy ezenfelül a Magyarországon működő gyárak energiaköltségei is drámai módon megemelkednének, működésük ezzel veszélybe kerülne, ami munkahelyek tízezreit is veszélybe sodorná.

Emellett Kapitány alelnök úr és a Tisza Párt kivezetné a védett benzin- és dízelárat is, ami azt jelentené, hogy annyiért kellene vagy lehetne tankolni Magyarországon, mint más közép-európai országokban. Sok esetben már nem csak 800, hanem a 900 forintnak megfelelő összeget is meghaladta a benzin, illetve a dízel literenkénti ára a közép-európai, európai országokban”

– tudatta, majd hozzátette: „Mi itthon Magyarországon a védett árakat alkalmazzuk, így 600 forint alatt van a benzin ára és 615 a dízelé. Mindez tehát 8-assal vagy 9-essel kezdődik, tehát 800, illetve 900 forint fölött van más európai, sőt közép-európai országokban is” – folytatta.