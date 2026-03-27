03. 27.
péntek
rezsicsökkentés család tisza panyi szabolcs fidesz Magyar Péter dömötör csaba európai bizottság

Lebukások sora bizonyítja: a Tisza ott gáncsolná ki a magyar családokat, ahol csak tudja

2026. március 27. 14:58

Dömötör Csaba felhívta a figyelmét arra, hogy a Tisza a rezsicsökkentés és a védett árazás eltörlését tervezi.

2026. március 27. 14:58
null

Ha Tisza-kormány jönne, akkor eltörölnék a rezsicsökkentést, a védett árazást és a multik különadóját – mondta Dömötör Csaba pénteken sajtótájékoztatón Budapesten.

A Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője emlékeztetett: a Tisza gazdasági miniszterjelöltje, Kapitány István tegnap bejelentette, hogy sokkal kevesebb különadóra, árstopra és árkorlátozásra van szükség.

 Magyarul: ha Tisza-kormány jönne, akkor visszavágnák a multik különadóját, eltörölnék a rezsicsökkentést és az üzemanyagok védett árazását is” 

– magyarázta.

Dömötör Csaba szavai szerint az, amit Kapitány István mondott, teljes összhangban van a brüsszeli követelésekkel. Az Európai Bizottság legutóbbi, 2025. júniusi ajánlásaiban is arra szólít fel, hogy fokozatosan vezesse ki az energiaár-támogatásokat, azaz a rezsicsökkentést – tette hozzá.

A politikus hangsúlyozta: a multikat terhelő különadók kivezetése is folyamatosan visszatérő eleme volt a bizottsági követeléseknek, 2011 óta szinte minden évben. Ezt vette át Kapitány István miniszterjelölt, ami szinte törvényszerű annak a ténynek ismeretében, hogy a világ egyik legnagyobb olajvállalatától érkezik, több tiszás jelölttel együtt – mutatott rá, megjegyezve:

az Európai Bizottság többkulcsos jövedelemadót is javasol Magyarországnak, ez köszönt vissza a Tisza korábban kiszivárgott programjában.

Közölte: a Tisza EP-képviselői szavazataikkal is megtámogatták ezt a brüsszeli javaslatokat a megszorító csomagra. 2025 márciusában például megszavazták azt a parlamenti határozatot, amely a bizottsági követelések végrehajtása mellett áll ki – ismertette, jelezve: ezt Magyar Péter is megszavazta.

Elmondta továbbá, hogy a tiszás képviselők több alkalommal szavaztak az Európai Parlamentben a rezsicsökkentés eltörlésére, kivezetésére is. „Gerzsenyi Gabriella arról is beszámolt, hogy bizottsági tisztviselőként ő többször leírta, hogy az energiaár-támogatás hasztalan” – fogalmazott Dömötör Csaba, aki szerint ezek a megszorító tervek egy nagyobb képbe illeszkednek. Mint mondta, a brüsszeli vezetők csak úgy tudják előteremteni a háború és Ukrajna finanszírozásához szükséges összegeket, hogy az uniós költségvetés átalakítása mellett erővel helyet csinálnak a tagállami költségvetésekben is. Azzal számolnak, hogy ha a tagállamok végrehajtják a megszorításokat, akkor el tudják utalni a háborúfinanszírozás következő részleteit – mutatott rá.

A Fidesz EP-képviselője kifejtette: ezekből a tényekből az rajzolódik ki, hogy a Tisza párt nem csupán nem tud nemet mondani a brüsszeli támogatóiknak, szövetségeseiknek, hanem nem is akar. „Hiába tagadják, amikor lebuknak: a tiszás megszorító tervek részletei ott vannak a bizottságtól átvett programpontokban, a szavazataikban, és a szakértőik szűk körű nyilatkozataiban” – mondta.

Dömötör Csaba hangsúlyozta:

ha ezt csomagot végrehajtanák, az jóval magasabb gáz- és áramszámlát jelentene, és jóval drágább tankolást.

„Mindenki kiszámolhatja a következő tankolásnál, hogy mennyivel kellene többet fizetnie, ha Kapitány úr és Magyar úr megvalósítanák a tervüket. Amit képviselnek, az röviden úgy foglalható össze: kevesebb pénz a családoknak, több a multiknak, örömhír a háborús kasszának és Zelenszkij elnöknek” – fogalmazott.

Rögzítette: „mi ezzel teljesen ellentétes álláspontot képviselünk. Vessenek be ellenünk bármit, olajblokádot, kémeket, lejárató cikkeket, akkor is kiállunk a meggyőződésünk mellett: a magyarok pénzének nem a háborúban, hanem Magyarországon a helye. Nem a multiknál, hanem a magyar családoknál” – hangoztatta, majd leszögezte: ebben az ügyben is a Fidesz jelenti a biztos választást.

Kérdésre válaszolva a politikus úgy fogalmazott: a tiszás tervek végrehajtásának gazdasági értelemben drasztikus hatása lenne, „a Bokros-csomag ehhez képest eltörpül.”

Felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Bizottság ajánlásaiban a vagyonadó bevezetése is szerepel.

Azzal kapcsolatban, hogy Panyi Szabolcs segítségével lehallgatták a magyar külügyminisztert, Dömötör Csaba kiemelte: megdöbbentő, hogy Panyi Szabolcs milyen „elképesztő nyíltsággal” beszél arról, hogy külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt. Meg kell nézni, ez kimeríti-e valamilyen bűncselekmény fogalmát, és ha igen, meg kell tenni a szükséges lépéseket.

Ezt is ajánljuk a témában

Azzal kapcsolatban, hogy a tiszás informatikusok bizonyítottan együttműködtek ukrán hatóságokkal, a politikus azt mondta: ha Magyarországon bármely párt esetében felmerül, hogy külföldi titkosszolgálatok beépülnek informatikai rendszerekbe, akkor a magyar hatóságoknak, a kémelhárításnak kötelessége fellépni ez ellen. Rögzítette: a magyar kémelhárítás végzi a dolgát.

Szavai szerint felmerül annak a gyanúja, hogy zsarolhatóvá akarták tenni a Tisza pártot. Dömötör Csaba megjegyezte, ebből is látszik, hogy minden eszközt bevetnek. A 2022-es „mikroadományos” botrány eltörpül a mostani összegek és a mostani eszközök mellett – idézte fel.

Hangsúlyozta:

a közelgő választás jóval többről szól, mint hogy ki vezesse Magyarországot. 

„Arról is szól, hogy igenis lehetséges más út az európai politikában, lehetséges a háborús út helyett béke útját járni, lehetséges fellépni a migráció ellen, és lehetséges egy olyan politika, amely az európai családokat helyezi a középpontba, nem mások elvárásait” – fogalmazott.

Azzal kapcsolatban, hogy Gulyás Virágot, a Mandiner újságíróját megtámadták, Dömötör Csaba elmondta: a felvétel alapján az eset kimeríti a törvényszegés esetét. Úgy látszik, ragályos az a téboly, az az erőszakosság, amit Magyar Péter a magyar politikába hozott – jegyezte meg.

„Itt az ideje, hogy kimondjuk: 

vannak határok, amelyeket nem lehet átlépni. Mi ezeket nem fogjuk átlépni, akkor sem, ha az ellenfeleink megteszik” 

– húzta alá.

(MTI)

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

bagira004
2026. március 27. 16:46
Az biztos ha Amerikában történt volna hasonló hazaárulás az egész tisza brancs azonnal Qantananóm börtönben ülne , még Magyarországon teszetosza vizsgálódás történik , őket lese tartóztatják
nyugalom
•••
2026. március 27. 16:37 Szerkesztve
3/3-dal szamolnak? Arra nem gondol a szekta, hogy minden őket is sújtaná!
bigfater73
2026. március 27. 16:28
Tiszafos nyugdíjreformja nők 40 eltörlése! Nyugdíjak emelése adóztatása, egy szót azonban elhallgatnak tisszafosok! Nyugdíj emelés egyenlő korhatás emelés! Aljas hazug banda!
narancsliget
2026. március 27. 16:09
Már csak azért is Tisza, hogy csulak és tapir32 nyomogjon.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!