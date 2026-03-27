Lebukások sora bizonyítja: a Tisza ott gáncsolná ki a magyar családokat, ahol csak tudja

Dömötör Csaba szavai szerint az, amit Kapitány István mondott, teljes összhangban van a brüsszeli követelésekkel. Az Európai Bizottság legutóbbi, 2025. júniusi ajánlásaiban is arra szólít fel, hogy fokozatosan vezesse ki az energiaár-támogatásokat, azaz a rezsicsökkentést – tette hozzá.

A politikus hangsúlyozta: a multikat terhelő különadók kivezetése is folyamatosan visszatérő eleme volt a bizottsági követeléseknek, 2011 óta szinte minden évben. Ezt vette át Kapitány István miniszterjelölt, ami szinte törvényszerű annak a ténynek ismeretében, hogy a világ egyik legnagyobb olajvállalatától érkezik, több tiszás jelölttel együtt – mutatott rá, megjegyezve:

az Európai Bizottság többkulcsos jövedelemadót is javasol Magyarországnak, ez köszönt vissza a Tisza korábban kiszivárgott programjában.

Közölte: a Tisza EP-képviselői szavazataikkal is megtámogatták ezt a brüsszeli javaslatokat a megszorító csomagra. 2025 márciusában például megszavazták azt a parlamenti határozatot, amely a bizottsági követelések végrehajtása mellett áll ki – ismertette, jelezve: ezt Magyar Péter is megszavazta.

Elmondta továbbá, hogy a tiszás képviselők több alkalommal szavaztak az Európai Parlamentben a rezsicsökkentés eltörlésére, kivezetésére is. „Gerzsenyi Gabriella arról is beszámolt, hogy bizottsági tisztviselőként ő többször leírta, hogy az energiaár-támogatás hasztalan” – fogalmazott Dömötör Csaba, aki szerint ezek a megszorító tervek egy nagyobb képbe illeszkednek. Mint mondta, a brüsszeli vezetők csak úgy tudják előteremteni a háború és Ukrajna finanszírozásához szükséges összegeket, hogy az uniós költségvetés átalakítása mellett erővel helyet csinálnak a tagállami költségvetésekben is. Azzal számolnak, hogy ha a tagállamok végrehajtják a megszorításokat, akkor el tudják utalni a háborúfinanszírozás következő részleteit – mutatott rá.