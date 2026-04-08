Deák Dániel életében először megjelent az RTL reggeli műsorában – és olyat mondott, ami nagyon nem tetszett a műsorvezetőnek

Életében először meghívást kapott a Tisza Párt kedvenc televíziójába, a Heti Hetest újraindító RTL reggeli műsorába Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki JD Vance amerikai alelnök budapesti látogatásáról beszélt.

A műsorvezető mindenáron próbálta bizonygatni, hogy ez egy beavatkozás a magyarországi választásokba, ám a szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy valójában a magyar külpolitika sikere, mert olyan nemzetközi kapcsolatokat alakított ki, hogy a világ vezető hatalmának elnöke és alelnöke is támogatja Orbán Viktort.