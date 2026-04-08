Deák Dániel életében először megjelent az RTL reggeli műsorában – és olyat mondott, ami nagyon nem tetszett a műsorvezetőnek

Szijjártót nem hívják többet az ATV-be?! – A külügyminiszter kíméletlenül leleplezte a balos sajtót (VIDEÓ)
Az Egyenes Beszéd vendége volt Szijjártó Péter.
A Tisza Párt kedvenc televíziójának műsorvezetője a választásba való beavatkozásról kezdett el beszélni JD Vance budapesti látogatása kapcsán, Deák Dániel azonban alaposan helyretette a tények felelevenítésével.
Életében először meghívást kapott a Tisza Párt kedvenc televíziójába, a Heti Hetest újraindító RTL reggeli műsorába Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki JD Vance amerikai alelnök budapesti látogatásáról beszélt.
A műsorvezető mindenáron próbálta bizonygatni, hogy ez egy beavatkozás a magyarországi választásokba, ám a szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy valójában a magyar külpolitika sikere, mert olyan nemzetközi kapcsolatokat alakított ki, hogy a világ vezető hatalmának elnöke és alelnöke is támogatja Orbán Viktort.
Nem az a beavatkozás, hogy Manfred Weber vagy Volodimir Zelenszkij szóban támogatja a Tisza Pártot, hanem az, hogy a pénzügyi források visszatartásával és az olajblokáddal próbálnak meg kormányváltást kierőszakolni Magyarországon
– húzta alá Deák Dániel, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy négy évvel ezelőtt a lengyel Donald Tusk érkezett Budapestre, hogy a végül hatalmasat bukó Márki-Zay Péter mellett kampányoljon.
A műsorvezető végül azt a kiragadott félmondatot vette elő, hogy Vance azt mondta, bármelyik kormánnyal együttműködne az Egyesült Államok, amire Deák Dániel hangsúlyozta, ez egy udvarias kijelentés volt, ám nagyon nem mindegy, milyen szintű együttműködésről van szó, Donald Trump amerikai elnök pedig feltétel nélkül támohatja Orbán Viktort, ezt már több alkalommal is kiemelte.
Nyitókép: Deák Dániel Facebook-oldala