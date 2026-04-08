„Ugyan már lassan 12 éve vagyok jelen a nyilvánosságban elemzőként és politikai véleményformálóként, de eddig még sosem kaptam meghívást az RTL reggeli műsorába. Úgy tűnik, ehhez egy történelmi esemény kellett: az amerikai alelnök látogatása. Ma életemben először meghívást kaptam az RTL reggeli műsorába, és értékelhettem JD Vance budapesti látogatását.

Mivel az RTL-es celebek nagy része TISZA-aktivistaként tevékenykedik, izgalmas beszélgetésre számítottam, és ez be is igazolódott. Becsületére legyen mondva a műsorvezető hölgynek, hogy valóban próbálkozott, de nem talált fogást. Az RTL-en is elmondtam: az, hogy Orbán Viktort az amerikai elnök és alelnök teljes mellszélességgel támogatja, azt jelzi, hogy sikeres és nyitott külpolitikát képvisel, amelyből például a beruházásokon vagy a rezsicsökkentésen keresztül minden magyar profitál.