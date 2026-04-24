Az ügyészség szerint normális újságírót lökdösni politikusként – ejtették a Ruszin-Szendi Romulusz elleni vádat

Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője a 24.hu megkeresésére azt mondta: a nyomozás befejezése után március 2-án áttették az eljárást a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészségre, mert Ruszin-Szendi Romuluszt idén február 26-án országgyűlési képviselőjelöltként nyilvántartásba vették.
Tekintettel arra, hogy a garázdaság megvalósulásához szükséges törvényi tényállási elemek hiányoznak, ezért a nyomozást bűncselekmény hiányában meg kellett szüntetni, így a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség a nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntette miatt Ruszin-Szendi Romulusz ellen folytatott eljárást – mert a cselekmény nem bűncselekmény – a mai napon megszüntette”
– közölte a nyomozó ügyész.
A lap emlékeztet: a volt vezérkari főnök ellen egyébként több eljárást indítottak különböző ügyekben, amióta csatlakozott a Tiszához. Először hűtlen kezelés miatt jelentették fel az úgynevezett villaügyben, de szolgálati visszaélés bűntette okán, luxusútjai miatt, és lőfegyverrel visszaélés gyanúja miatt is.
Magyar Péter négy nappal ezelőtt jelentette be, hogy Ruszin-Szendi Romulusz lesz a Tisza-kormány honvédelmi minisztere.