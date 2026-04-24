04. 24.
péntek
tisza párt móna márk ruszin - szendi romulusz

Az ügyészség szerint normális újságírót lökdösni politikusként – ejtették a Ruszin-Szendi Romulusz elleni vádat

2026. április 24. 13:03

A Tisza-kormány honvédelmi minisztere ellen számos eljárást indítottak különböző ügyekben.

2026. április 24. 13:03
Korábban megírtuk, hogy januárban gyanúsítotti kihallgatásra idézték Ruszin-Szendi Romuluszt, a Tisza Párt leendő honvédelmi miniszterét, miután a tiszás politikust tavaly októberben fellökte a Mandiner riporterét Kötcsén. A 24.hu friss információi szerint azonban a rendőrség javaslatával szemben mégsem emel vádat a Központi Nyomozó Főügyészség Ruszin-Szendi Romulusz garázdasági ügyében. 

A Tisza Párt politikusát a párt adóterveiről kérdezte volna a a Mandiner riportere, Móna Márk Kötcsén. Ruszin-Szendi először kézzel tessékelte arrébb séta közben a férfit, majd a videó végén az látszott, hogy vállal meglökte az őt faggató újságírót. Az esetről videó is készült.

A portál azt írja: a rendőrség korábban azt közölte, hogy Ruszin-Szendi kirívóan közösségellenes magatartást tanúsított. Azt írták, hogy az 52 éves budapesti lakos a rendelkezésre álló személyi és tárgyi bizonyítékok ellenére panasszal élt a gyanúsítás ellen, és nem tett vallomást. A rendőrség januárban zárta le a nyomozást, majd a dokumentumokat vádemelési javaslattal továbbította az ügyészség felé.

Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője a 24.hu megkeresésére azt mondta: a nyomozás befejezése után március 2-án áttették az eljárást a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészségre, mert Ruszin-Szendi Romuluszt idén február 26-án országgyűlési képviselőjelöltként nyilvántartásba vették.

Tekintettel arra, hogy a garázdaság megvalósulásához szükséges törvényi tényállási elemek hiányoznak, ezért a nyomozást bűncselekmény hiányában meg kellett szüntetni, így  a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség a nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntette miatt Ruszin-Szendi Romulusz ellen folytatott eljárást – mert a cselekmény nem bűncselekmény – a mai napon megszüntette”

– közölte a nyomozó ügyész.

A lap emlékeztet: a volt vezérkari főnök ellen egyébként több eljárást indítottak különböző ügyekben, amióta csatlakozott a Tiszához. Először hűtlen kezelés miatt jelentették fel az úgynevezett villaügyben, de szolgálati visszaélés bűntette okán, luxusútjai miatt, és lőfegyverrel visszaélés gyanúja miatt is. 
Magyar Péter négy nappal ezelőtt jelentette be, hogy Ruszin-Szendi Romulusz lesz a Tisza-kormány honvédelmi minisztere. 

Képernyőkép: Mandiner videó

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Galerida
2026. április 24. 13:46
Ha Romulus ezt előre látja, nyugodtan meg is taposhatta volna...Esze, ereje, súlya megvan hozzá!
Válasz erre
0
0
kbs-real
2026. április 24. 13:43
Ennyit a "fideszes" ügyészségről.
Válasz erre
0
0
vizoli
2026. április 24. 13:38
Az ügyészség megkezdte a helyezkedést..
Válasz erre
2
0
StresszTeszt
2026. április 24. 13:36
Még a Fidesz kormányoz, az ügyészég meg független. Mi a probléma?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!