Az ügyészség szerint normális újságírót lökdösni politikusként – ejtették a Ruszin-Szendi Romulusz elleni vádat

Korábban megírtuk, hogy januárban gyanúsítotti kihallgatásra idézték Ruszin-Szendi Romuluszt, a Tisza Párt leendő honvédelmi miniszterét, miután a tiszás politikust tavaly októberben fellökte a Mandiner riporterét Kötcsén. A 24.hu friss információi szerint azonban a rendőrség javaslatával szemben mégsem emel vádat a Központi Nyomozó Főügyészség Ruszin-Szendi Romulusz garázdasági ügyében.

A Tisza Párt politikusát a párt adóterveiről kérdezte volna a a Mandiner riportere, Móna Márk Kötcsén. Ruszin-Szendi először kézzel tessékelte arrébb séta közben a férfit, majd a videó végén az látszott, hogy vállal meglökte az őt faggató újságírót. Az esetről videó is készült.