Úgy gondolom, hogy a magyar társadalomnak iszonyatosan sok dolgot kell megtanulnia az elmúlt nagyjából 8, de főképp az elmúlt 2 év közéleti diskurzusaiból. Mostmár egyértelműen kimondható, hogy az, hogy Orbán Viktorra sokan, mint az egész Európai Unió minden bajtól való megmentőjeként tekintettek, nem volt egy jó irány. Orbán Viktor volt az, akire sokan úgy tekintettek, mint aki Magyarország miniszterelnökeként az összes uniós országba el tudja vinni a józan gondolkodást, aki fel tudja venni a harcot az egész kontinensen az illegális bevándorlás, az elmegyilkos genderpropaganda, a orosz-ukrán háború és a gazdasági öngyilkosság ellen. A Fidesz narratívája pedig minden erejével építette ezt a képet, valljuk be, sokan el is felejtettük emiatt, hogy a politikus is ember, a politikus sem mindenható, a politikus sem tud minden elintézni egyszerre és jól.”