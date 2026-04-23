Szijjártó Péter rendkívüli interjút adott a választási vereség után
A Telexbe ment be a leköszönő külgazdasági és külügyminiszter.
Szijjártó Péter közel három órán át próbálta elmagyarázni a bonyolult politikai valóságot a Telex tiszás propagandistájának és a folyamatosan értetlenkedő hallgatóknak.
„Amellett, hogy szerintem ezek az interjúk most azért teljesen feleslegesek, mert a politikai valóságot most úgy sem fogja és nem is akarja megérteni a közéletbe becsatlakozott O1G-tömeg, vannak fontos tanulságai a beszélgetésnek. Például az, hogy az évekig mindenható robotoknak tekintett politikusok egyáltalán nem robotok, se nem mindenhatók, nekik is súlyos emberi nehézségekkel kell megküzdeniük, miközben alsótagozatos tanárként próbálják megértetni a közvéleménnyel azt, hogy milyen politikai döntéseket hoznak és miért. Ebben a Fidesz egyébként az elmúlt 4 évben csúnyán elhasalt.
Ezt is ajánljuk a témában
Úgy gondolom, hogy a magyar társadalomnak iszonyatosan sok dolgot kell megtanulnia az elmúlt nagyjából 8, de főképp az elmúlt 2 év közéleti diskurzusaiból. Mostmár egyértelműen kimondható, hogy az, hogy Orbán Viktorra sokan, mint az egész Európai Unió minden bajtól való megmentőjeként tekintettek, nem volt egy jó irány. Orbán Viktor volt az, akire sokan úgy tekintettek, mint aki Magyarország miniszterelnökeként az összes uniós országba el tudja vinni a józan gondolkodást, aki fel tudja venni a harcot az egész kontinensen az illegális bevándorlás, az elmegyilkos genderpropaganda, a orosz-ukrán háború és a gazdasági öngyilkosság ellen. A Fidesz narratívája pedig minden erejével építette ezt a képet, valljuk be, sokan el is felejtettük emiatt, hogy a politikus is ember, a politikus sem mindenható, a politikus sem tud minden elintézni egyszerre és jól.”
Ezt is ajánljuk a témában
A brüsszeli bíróság szerint a genderpropaganda nem korlátozható, és a pedofil elkövetők nyilvántartása is uniós jogot sért.
Képernyőfotó: Youtube