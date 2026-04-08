Több tízezren írták alá azt a petíciót, amit a tiszások háborúpárti nyilatkozatai miatt indítottak el

A Fidelitas elnöke arról is beszélt, hogy Európában és Magyarországon is egyre több politikus támogatja a sorkatonaság visszaállítását, és példaként több, a Tisza Párthoz köthető szereplőt említett. Állítása szerint ezek a törekvések, valamint a brüsszeli politikai folyamatok közelebb hozhatják a háborús konfliktusokat Magyarországhoz.
Kijelentette: a Fidelitas határozottan elutasítja a kötelező sorkatonai szolgálat bevezetését. Indoklása szerint a szabadság felelősséget jelent, a jövőt pedig nem kényszerrel, hanem lehetőségekkel kell építeni, és a fiatalok sorsa nem válhat politikai alku tárgyává.
A szomszédban zajló háború kapcsán úgy fogalmazott, hogy bár egyes hangok felkészülést és áldozatvállalást sürgetnek, ők ezt elutasítják, mert „nem a mi háborúnk”, és nem a magyar fiataloknak kell megfizetniük az árát. Hozzátette: szerinte egy generáció nem válhat „haditartalékká” vagy feláldozható erőforrássá.
Mohácsy beszédében kiemelte, hogy a fiatalok helye nem a fronton, hanem az oktatásban, a munka világában és a családjuk körében van. Ennek jegyében ismertette a „Nem a mi háborúnk” elnevezésű online petíciójukat, amelyet – mint mondta – nem csupán aláírásgyűjtésnek, hanem közös nemzeti kiállásnak tekintenek a béke és a szuverenitás mellett.
Most van itt az idő. Most kell felemelni a hangunkat. Most kell cselekedni.Írják alá a petíciót! Vigyék hírét! De ami a legfontosabb, álljanak ki a béke mellett! Nemcsak most, hanem április 12-én is.”