Panyi Szabolcs lehet az első dominó – a szakértő szerint a tiszás ügynökbotrányon keresztül sok minden kiderülhet

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
„Ami most kiderült, lényegében egy kód, ami alkalmas arra, hogy megfejtsük a múltat” – mondta a tiszás ügynökbotrányról Horváth József.
Egyértelműen kiderült, hogy a kormány oroszbarátságát sulykoló narratíva tulajdonképpen nem más, mint egy szisztematikusan, évek óta koordináltan zajló művelet – jelentette ki Horváth József biztonságpolitikai szakértő a tiszás ügynökbotrányról a Magyar Nemzetnek nyilatkozva.
„Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hová fut ki a történet, hiszen
ne felejtsük el, a hírek szerint nemsokára nyilvánosságra kerül egy nemzetbiztonsági jelentés, amely a Tisza Párt esetleges ukrán pénzeléséről rántja le a leplet”
– fogalmazott.
Hozzátette: „Ez a hanganyag, illetve az említett jelentés teljes képet adhat arról, hogy milyen erők mozdultak meg a jelenlegi kormánnyal szemben a színfalak mögött, és arról, hogy milyen eszközöket vetnek be a hatalomváltás érdekében.”
Mint mondta,
az egész oknyomozó újságírói nimbuszról, amit a Panyi-féle csapat az elmúlt években felépített, kiderült, hogy egy blöff.
A legszomorúbb az egészben – tette hozzá –, hogy ez az ember a hanganyag tanúsága szerint fel sem fogja, hogy hazaárulást követett el.
Elérkezett az idő, hogy tüzetesebben átnézzék Panyi Szabolcsék sokéves tevékenységét,
hiszen az, ami most kiderült, lényegében egy kód, ami alkalmas arra, hogy megfejtsük a múltat” – fogalmazott a biztonságpolitikai szakértő.
Hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen: a szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a sztoriban – tudta meg a Mandiner. Lapunk titokzatos e-mailt kapott egy magát Negyedik Hatalmi Ágnak nevező feladótól.
A levélből és a csatolmányként elküldött hangfelvételből kiderül, hogy:
