03. 23.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
tisza párt direkt36 szijjártó péter Panyi Szabolcs

Panyi Szabolcs lehet az első dominó – a szakértő szerint a tiszás ügynökbotrányon keresztül sok minden kiderülhet

2026. március 23. 21:01

„Ami most kiderült, lényegében egy kód, ami alkalmas arra, hogy megfejtsük a múltat” – mondta a tiszás ügynökbotrányról Horváth József.

2026. március 23. 21:01
Panyi Szabolcs

Egyértelműen kiderült, hogy a kormány oroszbarátságát sulykoló narratíva tulajdonképpen nem más, mint egy szisztematikusan, évek óta koordináltan zajló művelet – jelentette ki Horváth József biztonságpolitikai szakértő a tiszás ügynökbotrányról a Magyar Nemzetnek nyilatkozva.

„Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hová fut ki a történet, hiszen 

ne felejtsük el, a hírek szerint nemsokára nyilvánosságra kerül egy nemzetbiztonsági jelentés, amely a Tisza Párt esetleges ukrán pénzeléséről rántja le a leplet” 

– fogalmazott.

Hozzátette: „Ez a hanganyag, illetve az említett jelentés teljes képet adhat arról, hogy milyen erők mozdultak meg a jelenlegi kormánnyal szemben a színfalak mögött, és arról, hogy milyen eszközöket vetnek be a hatalomváltás érdekében.”

Mint mondta,

az egész oknyomozó újságírói nimbuszról, amit a Panyi-féle csapat az elmúlt években felépített, kiderült, hogy egy blöff.

A legszomorúbb az egészben – tette hozzá –, hogy ez az ember a hanganyag tanúsága szerint fel sem fogja, hogy hazaárulást követett el.

Elérkezett az idő, hogy tüzetesebben átnézzék Panyi Szabolcsék sokéves tevékenységét, 

hiszen az, ami most kiderült, lényegében egy kód, ami alkalmas arra, hogy megfejtsük a múltat” – fogalmazott a biztonságpolitikai szakértő.

Oknyomozó újságíró segített a magyar külügyminiszter lehallgatásában, a szálak a Tisza Pártig vezetnek

Hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen: a szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a sztoriban – tudta meg a Mandiner. Lapunk titokzatos e-mailt kapott egy magát Negyedik Hatalmi Ágnak nevező feladótól.

A levélből és a csatolmányként elküldött hangfelvételből kiderül, hogy:

  • A külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal.
  • Panyi megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
  • Panyi Szabolcs nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával.
  • Panyi Szabolcsnak hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem.

Nyitókép forrása: Facebook / Panyi Szabolcs

 

2026. március 23. 21:36
Nem kéne inkább egy kibucban mesterkednie ennek a Panyinak? Vihetné magával Orbán Anitát is!
sozlib_abschaum
2026. március 23. 21:10
Felkerül Prónay Pál Listájára!
