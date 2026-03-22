G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv országgyűlési választás 2026 Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

2026. március 22. 10:13

Nyilvánosságra fog kerülni egy nemzetbiztonsági jelentés... – mutatott rá az elemző.

null

Brüsszel április 12-re készül – ezt nem is rejtik véka alá. A brüsszeli szócső, a Politico megírta, hogy az áprilisi választások eredményére várnak: ha nyer Magyar Péter, akkor majd úgyis megszavazza a hadikölcsönt Ukrajnának. Milyen választási kampányt vetít előre mindez az utolsó 23 napra? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderül!

Mráz: A jelentés új lendületet fog adni a kampánynak, ha valódi bizonyíték lesz

Brüsszelben „próbálnak úgy tenni, mintha ez nem lenne, de a bürokratikus rendszerek nem képesek álcázni magukat” – fogalmazott a fenti kérdésre válaszolva Mráz Ágoston Sámuel, hozzátéve, hogy „ezért nyilvánvaló az összefüggés Kijev és a Tisza Párt között” is.

Mint a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott:

„a következő napokban, ha jól olvasom a híreket, egy nemzetbiztonsági jelentés nyilvánosságra fog kerülni. Az egy új lendületet fog adni a kampánynak, ha valódi bizonyíték lesz – nem úgy, mint 2022-ben, hogy csak a választás után, hanem most, 2026-ban már a választás előtt – egy külföldi illegális támogatásra az egyik politikai erővel szemben.”

„És hasonló segítséget, támogatást, jóindulatot természetesen Brüsszel irányából is tapasztalhat a Tisza Párt. Elég Manfred Weber személyére, pénzügyi támogatásokra, vagy arra a müncheni csúcsra gondolni, ahol Magyar Péter büszke bevallása szerint kilenc európai néppárti vezetővel sikerült pár óra alatt találkoznia és máig nem tudjuk, hogy mondjuk Zelenszkijjel találkozott-e, mert Zelenszkij is ott volt a városban, amikor magyar Péter.

Az biztos, hogy (Zelenszkij és Magyar – a szerk.) együttműködnek egymással. Kérdés, hogy a sok rejtett szoba egyikében nem beszélték-e meg előre, hogy az ő együttműködésük szent és sérthetetlen”

– tette hozzá Mráz Ágoston Sámuel.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

