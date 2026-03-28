Orbán Viktor Pécelen: „Egy ukránbarát kormány tönkretenné Magyarországot, a gyerekeink és unokáink jövőjét is!”

Megfagyott a levegő a stúdióban: Orbán nyíltan kijelentette, „az ukránok lehúzhatják a redőnyt, vége van”
Ettől rettegett mindenki az Európai Unióban.
Ezúttal Pécelen folytatódott a miniszterelnök nagy sikerű országjárása. A Pest vármegyei településen is ezrek várták a kormányfőt a Kossuth téren az eső ellenére is. Cikkünk a péceli nagygyűlésről.
A pénteki dupla után szombaton is folytatódik Orbán Viktor országjárása, a miniszterelnök Veszprém és Győr után ezúttal a Pest vármegyei Pécelre látogat, ahol a Kossuth téren mond beszédet. Előtte viszont már megjelent szombaton egy interjú a kormányfővel, mégpedig azt, amit Dopemannel, azaz Pityinger Lászlóval vettek fel. Erről készült cikkünket itt olvashatja.
Helyszíni beszámolók szerint már több mint egy órával a tervezett kezdés előtt szépen gyűlni kezdett a tömeg a város főterén, annak ellenére is, hogy közben eleredt az eső. Mindenhol magyar zászlókat és a kormánypártokat, vagy a miniszterelnököt éltető táblákat lehetett látni.
A kormányfő szerint egy ukránbarát kormány tönkretenné Magyarországot, a gyerekeink és unokáink jövőjét is. Ezt nem hagyhatjuk. Mint fogalmazott: „tudjuk, hogy a Tisza kijevi bábkormánya beengedné Ukrajnát az EU-ba, amivel belevinnének minket a háborúba, elvennék a magyarok pénzét és tönkretennék a magyar gazdákat. Egy Tisza-kormány beletolná hazánkat a brüsszeli ukrán hadikölcsönök finanszírozásába is, amivel adósrabszolgává tennék és kizsebelnék a magyarokat”.
Megemlítette: ki akarják vezetni az olcsó orosz energiát is. Ha ez megtörténik, jönnek az 1000 forintos benzinárak és megszűnik a rezsicsökkentés, amivel minden magyar elvesztené egy havi jövedelmét.
„A Tisza Párt vezetői nem tudnak nemet mondani sem Brüsszelnek, sem Kijevnek, mert a Tiszát Brüsszel és Kijev támogatja. Nemet kell mondanunk az ukránoknak, nemet mondani pedig egyedül a nemzeti kormány képes. Április 12-én a Fidesz a biztos választás!” – tette hozzá.
A színpadon elsőre Katus Norbert, a Fidesz-KDNP helyi képviselője szólalt fel, aki arra kérte az egybegyűlteket, hogy ahogyan most, az eső sem szegi kedvét senkinek, április 12-én is hasonló elánnal menjenek el szavazni a kormánypártokra. Elmondta: még van hátra két hét, mindenhová el kell menniük és bekopogtatni és elmondani mindenkinek, hogy Magyarország kormányzását nem lehet külföldi érdekekre bízni, de a Pest vármegyei 7. körzetet sem lehet olyan emberre bízni, aki eddig csak cégek eltüntetésében vett részt, utalt ezzel az ellenzéki jelöltre.
Katustól Szűcs Lajos országgyűlési képviselő vette át a szót, aki köszönetet mondott az elmúlt 12 év támogatásáért és kvázi át is adta a stafétát Katus Norbertnek, legalábbis ami Pécelt és Maglódot illeti, hiszen másik választókerületben Szűcs is indul. Szűcs elmondta: a béke mellett kell majd szavazni április 12-én, ezt pedig csak Orbán Viktor és kormánya tudja megadni Magyarországnak. Egyben kérte azt is, hogy a húsvéti asztalnál a feltámadás mellett az április 12-i választás súlyáról is beszélgessenek az emberek.
Szűcs után Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter érkezett a színpadra. Beszéde elején a maroknyi tiszás provokátor megpróbált belehangoskodni a rendezvénybe, de a több ezres kormánypárti tömeg pillanatok alatt elhallgattatta Hajrá Fidesz skandálásával az ellenzékieket. A miniszter beszédében elsorolta, hogy a kormány milyen intézkedéseket hozott meg 2022 óta, amelyre a szomszédban dúló háború ellenére volt lehetősége a kabinetnek:
Gulyás Gergely ugyanakkor rámutatott, a legfontosabb, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, ne küldjenek Ukrajnába se pénzt, se fegyvereket Magyarországtól. Említést tett a Tisza Pártról is, amely szerinte mindenben a Brüsszel-Kijev tengelynek való megfelelésre készül. Mint fogalmazott: a békére kell szavazni április 12-én, a béke feltétele pedig az, hogy Orbán Viktor alakíthasson kormányt.
A miniszterelnök ezek után lobogó magyar zászlók erdejében lépett fel a színpadra. Orbán Viktor arra kérte a helyieket beszéde elején, hogy támogassák Katus Norbertet, mert neki pont ilyen képviselőkre van szüksége. Egyben arra is kérte az egybegyűlteket, hogy beszélgessenek a szomszédokkal, családtagokkal, munkatársakkal és győzzék meg őket, hogy ki kell maradni a háborúból.
Üzent a tiszás provokátoroknak is, mint mondta: ne engedjék, hogy megkeményedjen a szívük, mert gyűlöletre nem lehet országot építeni. Ráadásul ők ukránbarát kormányt akarnak, ami nem lehet a magyarok érdeke. Mint mondta: ő megvétózta a 90 milliárd eurós hitelt, mert az a gyermekeink, unokáink életét is érintené.
Ukrajnának nincs pénze, hitelt venne fel az unió, hogy azt adhassák oda Kijevnek. Az ukránoknak meg csak akkor kellene visszafizetniük ezt, ha Oroszország jóvátételt ad nekik.
Addig álljatok féllábon kedves tiszások
– tette hozzá. Így tehát a tagállamok viselnék a terhet. Orbán Viktor szerint ezzel adósrabszolgává változtatnák a gyerekeinket és unokáinkat is.
Szintén fennáll a veszélye annak, hogy leválasztják Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Akkor viszont nem lesz védett üzemanyagár és nem lesz rezsicsökkentés sem.
Ma a magyar családok 250 ezer forintot fizetnek átlagosan a rezsire, a lengyelek 900 ezer forintot, Csehország 1 milliót.
Nem alakulhat tehát olyan kormány, amely leválasztja az olcsó energiáról Magyarországot. A kormányfő rátért az elmúlt négy évre is, amely szerinte igazságtalan négy év volt. 2022 előtt hazánk az energiaimportra 7 milliárd eurót fordított, azóta viszont évente 17 milliárd eurót az elhibázott brüsszeli szankciók és intézkedések miatt.
Ezt a 10 milliárd eurót pedig bármi másra lehetett volna költeni, például 1500 kilométer autópályára, vagy 40 új kórházra. Ez igazságtalan.
„Hiába dolgoztunk mindannyian, keccsöltünk egész nap” – mondta. Hozzátette: lehetett volna siránkozni emiatt, de Magyarország nem ilyen hely. Hiába blokkolta a háború a magyar gazdaságot, mégis több olyan intézkedést sikerült meghozni, amellyel sikerült a családokat segíteni. Sehol Európában nem emelték 11 százalékkal a minimálbért például. Bevezették a 25 év alattiak szja-mentességét, de nekik indították el a kedvezményes Otthon Start programot is, illetve szja-mentességet kaptak életük végéit az édesanyák is, megkétszerezték a családi adókedvezményt is, visszaadták a 13. havi nyugdíjakat és elkezdték bevezetni a 14. havit is.
Hiába van háború, a nemzeti kormány mindig ki fog tartani a magyar családok mellett
– húzta alá.
Hiába volt tehát igazságtalan az elmúlt négy év, a kormány nem adta fel, dolgoztak és nagy dolgokat tudtak elérni. Ehhez persze kellett az a 2022-es szövetség, amelynek egyértelmű célja az volt, hogy Magyarországot kívül tartsák a háborúból. Mint mondta: most szeretné ezt megújítani a magyarokkal. A kérdés az, hogy képesek-e olyat választani a magyarok, akik nemet tudnak mondani, szerinte a tiszások nem tudnának nemet mondani Brüsszelnek és Kijevnek sem, hiszen a Tiszát Zelenszkij támogatja.
A nemzeti kormány viszont képes nemet mondani és ezért is a Fidesz a biztos választás. Felidézte: egyik világháborúból sem tudtak kimaradni az akkori kormányok, mert nem volt mögöttük nemzeti egység. Most sincs másképp, akkor sikerül kimaradni, ha nemzeti egység lesz,
három millió szavazatra van szükség
– mondta. Beszéde végén megköszönte a támogatást, mind az elmúlt 16 évért, de különösen az elmúlt, nehéz időszakban, amikor nemcsak Magyarországot fenyegetik, de maga a kormányfő is életveszélyes fenyegetéseket kapott Ukrajnából.
A kormányfő a végén ígéretet tett:
hiába fúj szembeszél, hiába van háború, a következő négy év is fantasztikus lesz!
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály