Orbán Viktor Pécelen: „Egy ukránbarát kormány tönkretenné Magyarországot, a gyerekeink és unokáink jövőjét is!”

A miniszterelnök péceli nagygyűlésének fő üzenete:

A kormányfő szerint egy ukránbarát kormány tönkretenné Magyarországot, a gyerekeink és unokáink jövőjét is. Ezt nem hagyhatjuk. Mint fogalmazott: „tudjuk, hogy a Tisza kijevi bábkormánya beengedné Ukrajnát az EU-ba, amivel belevinnének minket a háborúba, elvennék a magyarok pénzét és tönkretennék a magyar gazdákat. Egy Tisza-kormány beletolná hazánkat a brüsszeli ukrán hadikölcsönök finanszírozásába is, amivel adósrabszolgává tennék és kizsebelnék a magyarokat”.

Megemlítette: ki akarják vezetni az olcsó orosz energiát is. Ha ez megtörténik, jönnek az 1000 forintos benzinárak és megszűnik a rezsicsökkentés, amivel minden magyar elvesztené egy havi jövedelmét.

„A Tisza Párt vezetői nem tudnak nemet mondani sem Brüsszelnek, sem Kijevnek, mert a Tiszát Brüsszel és Kijev támogatja. Nemet kell mondanunk az ukránoknak, nemet mondani pedig egyedül a nemzeti kormány képes. Április 12-én a Fidesz a biztos választás!” – tette hozzá.