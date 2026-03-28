Megfagyott a levegő a stúdióban: Orbán nyíltan kijelentette, „az ukránok lehúzhatják a redőnyt, vége van”

„Riasztás!” – így reagált Orbán Viktor arra, hogy a Tisza megszüntetné a védett benzinárat és a rezsicsökkentést (VIDEÓ)
„Április 12-én mondjunk nemet a háborúra és a magas energiaárakra!” – mondta a miniszterelnök.
Ettől rettegett mindenki az Európai Unióban.
Orbán Viktor miniszterelnök a tavalyi nyári interjút követően most ismét Pityinger László, azaz Dopeman vendége volt. A közismert rapperel folytatott beszélgetésben a kormányfő számos fontos témáról szót ejtett, többek között a magyar politika aktuális helyzetéről, a választásról, valamint az EU jelenlegi és jövőbeli szerepéről – szúrta ki a Magyar Nemzet.
A kormányfő meglátása szerint Európában még mindig sokan reménykednek abban, hogy Oroszországot meg lehet gyengíteni, hovatovább Vlagyimir Putyint is el lehet távolítani. Szerinte azonban mára elszállt a remény, hogy „anyagháborúban” le lehet győzni az oroszokat, miután Donald Trump az iráni háború elindítása után a kőolaj- és földgázéhség közepette feloldott oroszok elleni szankciókat.
Végül úgy fogalmazott a miniszterelnök, hogy „az ukránok lehúzhatják a redőnyt, konyec, kampó, vége van”,
ezt azonban még nem hajlandóak ez európaiak kimondani. Úgy véli, hogy az oroszokat háborúban nem lehet legyőzni, velük tárgyalni kell.
Orbán Viktor megerősítette a korábbi bejelentést is: Magyarország leállítja az Ukrajnába irányuló gázszállításokat. Ha nincs olaj, nincs gáz
Majd hozzátette: szükség esetén további lépések is jöhetnek.
A következő az áram”
– jelentette ki, jelezve, hogy Ukrajna villamosenergia-ellátásának jelentős része Magyarországról érkezik. Állítása szerint ezt hat vezetéken keresztül biztosítják, és ha szükséges, ezek lezárását is előkészítik.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
