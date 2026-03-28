03. 28.
szombat
háború Háború Ukrajnában Ukrajna orosz-ukrán háború Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor

Megfagyott a levegő a stúdióban: Orbán nyíltan kijelentette, „az ukránok lehúzhatják a redőnyt, vége van”

2026. március 28. 13:17

Ettől rettegett mindenki az Európai Unióban.

2026. március 28. 13:17
null

Orbán Viktor miniszterelnök a tavalyi nyári interjút követően most ismét Pityinger László, azaz Dopeman vendége volt. A közismert rapperel folytatott beszélgetésben a kormányfő számos fontos témáról szót ejtett, többek között a magyar politika aktuális helyzetéről, a választásról, valamint az EU jelenlegi és jövőbeli szerepéről – szúrta ki a Magyar Nemzet.

A kormányfő meglátása szerint Európában még mindig sokan reménykednek abban, hogy Oroszországot meg lehet gyengíteni, hovatovább Vlagyimir Putyint is el lehet távolítani. Szerinte azonban mára elszállt a remény, hogy „anyagháborúban” le lehet győzni az oroszokat, miután Donald Trump az iráni háború elindítása után a kőolaj- és földgázéhség közepette feloldott oroszok elleni szankciókat.

Végül úgy fogalmazott a miniszterelnök, hogy „az ukránok lehúzhatják a redőnyt, konyec, kampó, vége van”,

ezt azonban még nem hajlandóak ez európaiak kimondani. Úgy véli, hogy az oroszokat háborúban nem lehet legyőzni, velük tárgyalni kell.

Az energiaellátás is szóba került

Orbán Viktor megerősítette a korábbi bejelentést is: Magyarország leállítja az Ukrajnába irányuló gázszállításokat. Ha nincs olaj, nincs gáz
Majd hozzátette: szükség esetén további lépések is jöhetnek.

A következő az áram”

– jelentette ki, jelezve, hogy Ukrajna villamosenergia-ellátásának jelentős része Magyarországról érkezik. Állítása szerint ezt hat vezetéken keresztül biztosítják, és ha szükséges, ezek lezárását is előkészítik.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 

 

Összesen 34 komment

Csigorin
2026. március 28. 15:16
nem mintha ez nem lett volna evidens az elejetol fogva
balbako_
2026. március 28. 15:14
A 90 milliárd Euróra nem csak mi mondtunk nemet! Mások is elkezdtek ébredezni, hogy miért is öntik a pénzt a csatornába? Ráadásul az EU helyett Trump elnök lépett, hogy Európa bedőlését megakadályozza feloldotta az orosz energiablokádot, ami felénk már régen érvényes! Akkor most ki képviseli Európa érdekeit? Orbán és Trump?
Interista
2026. március 28. 14:55
A teljes liberális vezetést el kell tüntetni a Föld színéről. A Marsig száműzni mindet. Vagy emberellenes bűncselekményekèrt halálsorra velük. Megszolgálták.
orokkuruc-2
2026. március 28. 14:53
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast a szarom füttymestere!
