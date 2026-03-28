Megfagyott a levegő a stúdióban: Orbán nyíltan kijelentette, „az ukránok lehúzhatják a redőnyt, vége van”

Orbán Viktor miniszterelnök a tavalyi nyári interjút követően most ismét Pityinger László, azaz Dopeman vendége volt. A közismert rapperel folytatott beszélgetésben a kormányfő számos fontos témáról szót ejtett, többek között a magyar politika aktuális helyzetéről, a választásról, valamint az EU jelenlegi és jövőbeli szerepéről – szúrta ki a Magyar Nemzet.

A kormányfő meglátása szerint Európában még mindig sokan reménykednek abban, hogy Oroszországot meg lehet gyengíteni, hovatovább Vlagyimir Putyint is el lehet távolítani. Szerinte azonban mára elszállt a remény, hogy „anyagháborúban” le lehet győzni az oroszokat, miután Donald Trump az iráni háború elindítása után a kőolaj- és földgázéhség közepette feloldott oroszok elleni szankciókat.