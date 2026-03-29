Nem akárki tévedt be egy borbélyszalonban a körúton – Panyi Szabolcs Szijjártó Péter lehallgatásával kérkedik, Schiffer Andrásnak csak egy kérdése van

„Kérdeztem tőle, hogy miben tudok segíteni, mire nagyon lazán mondta: »nem vágja le valaki a hajam?« Teljesen hétköznapi módon viselkedett, nagyon jó fej volt” – idézte fel Béres.

„A végén még táncolt is a zenére, ami ment a szalonban, átérezte a hangulatot, hatalmas forma! Közvetlen volt, vidám, fotózkodott is velünk. Megkérdezte, hogy feltegye-e Instagramra a közös fotót, és még azt is megérdeklődte, hogy posztot vagy történetet szeretnék?” – mesélte a borbély, aki azt is elárulta, Schneidernek semmi extra kérése nem volt, és nagyon meg volt elégedve a szolgáltatással.

Botrány: magyar újságíró segítségével hallgatták le külföldi szolgálatok Szijjártó Pétert

Az elmúlt napok hatalmas belpolitikai botrány robbant ki, amikor egy, a Manndinerhez eljuttatott hangfelvételekből kiderült: komoly titkosszolgálati akció zajlik Szijjártó Péter külügyminiszter ellen, egy magyar újságíró, Panyi Szabolcs segítségével.

Panyi, aki a Direkt36 és a VSquare újságírója, megadta a magyar külügyminiszter telefonszámát egy európai titkosszolgálatnak, amely megfigyelte Szijjártó Péter telefonbeszélgetéseit. A felvételből az is kiderült, hogy Panyi jó barátságot ápol a Tisza külügyi szakemberével, Orbán Anitával, és állítása szerint hozzáférése lenne az Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, sőt, javaslatot tehetne arra is, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban és ki ne.