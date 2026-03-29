Nem akárki tévedt be egy borbélyszalonban a körúton – Panyi Szabolcs Szijjártó Péter lehallgatásával kérkedik, Schiffer Andrásnak csak egy kérdése van

„Hatalmas forma!" – nem akárhova tért be a Magyarországon tartózkodó hollywoodi világsztár
Mindenkinek leesett az álla, mikor meglátták, ki tért be a Károly körúton lévő üzletbe.
Panyi Szabolcs már azon gondolkodik, kiket fog kirúgatni a külügyminisztériumból, ha Orbán Anita lesz az új miniszter. Rob Schneider pedig közben lazán besétál egy borbélyszalonba a Károly körúton.
Rob Schneider amerikai világsztár, aki kedden este az MCC-ben tartott előadást, egy népszerű borbélyszalonban tűnt fel a Károly körúton.
Mindenkinek leesett az álla, mikor meglátták, ki tért be a Károly körúton lévő üzletbe.
Béres Andor, a Black Sheep Barber Shop borbélya a Blikknek nyilatkozva elmondta, Rob Schneider kalapban és szemüvegben tért be hozzájuk, és az első pillanatban fel sem ismerte.
„Kérdeztem tőle, hogy miben tudok segíteni, mire nagyon lazán mondta: »nem vágja le valaki a hajam?« Teljesen hétköznapi módon viselkedett, nagyon jó fej volt” – idézte fel Béres.
„A végén még táncolt is a zenére, ami ment a szalonban, átérezte a hangulatot, hatalmas forma! Közvetlen volt, vidám, fotózkodott is velünk. Megkérdezte, hogy feltegye-e Instagramra a közös fotót, és még azt is megérdeklődte, hogy posztot vagy történetet szeretnék?” – mesélte a borbély, aki azt is elárulta, Schneidernek semmi extra kérése nem volt, és nagyon meg volt elégedve a szolgáltatással.
Az elmúlt napok hatalmas belpolitikai botrány robbant ki, amikor egy, a Manndinerhez eljuttatott hangfelvételekből kiderült: komoly titkosszolgálati akció zajlik Szijjártó Péter külügyminiszter ellen, egy magyar újságíró, Panyi Szabolcs segítségével.
Panyi, aki a Direkt36 és a VSquare újságírója, megadta a magyar külügyminiszter telefonszámát egy európai titkosszolgálatnak, amely megfigyelte Szijjártó Péter telefonbeszélgetéseit. A felvételből az is kiderült, hogy Panyi jó barátságot ápol a Tisza külügyi szakemberével, Orbán Anitával, és állítása szerint hozzáférése lenne az Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, sőt, javaslatot tehetne arra is, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban és ki ne.
Egy női hanggal folytatott telefonbeszélgetésben Panyi azt mondja:
én megadtam nekik (szerk.: az európai uniós ország állami szervének) két számot. Mondták, hogy ők is ezt a két számot látják. (...) Tőled kértem el a számaidat. A te számodat meg a Péterét.”
Azt viszont nem árulja el, hogy melyik országról van szó.
Orbán Anitához fűződő viszonyáról úgy nyilatkozott: „kvázi barátom”, majd arról kezdett beszélni, hogy „olyan helyzetben találtam magam, hogy én így javasolhatok majd neki embereket, hogy kiket tartson meg, kiket rúgjon ki”, ha ő lesz a külügyminiszter.
A Mandiner a birtokában lévő teljes hangfelvételt megosztotta.
Hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a sztoriban.
Ahogy a Mandiner is megírta, Szijjártó Péter hétfőn döbbenetesnek nevezte, hogy „egy magyar újságíró aktív közreműködésével hallgatta le őt egy vagy több külföldi titkosszolgálat”. A külügyminiszter szerint ez jól mutatja, „hogyan épülne fel egy ukránbarát kormány ukránpárti külügyminisztériuma”.
A hírre Schiffer András is reagált, aki Facebook-bejegyzésében ironikusan csak annyit kérdezett:
Még az ügyvéd sem hagyhatta szó nélkül a történteket.
„Elnézést, hogyan lehet legálisan hozzáférni két külügyminiszter telefonbeszélgetéséhez?”
