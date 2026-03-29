schiffer andrás szijjártó péter rob schneider panyi szabolcs külügyminiszter újságíró

Nem akárki tévedt be egy borbélyszalonban a körúton – Panyi Szabolcs Szijjártó Péter lehallgatásával kérkedik, Schiffer Andrásnak csak egy kérdése van

2026. március 29. 09:40

Panyi Szabolcs már azon gondolkodik, kiket fog kirúgatni a külügyminisztériumból, ha Orbán Anita lesz az új miniszter. Rob Schneider pedig közben lazán besétál egy borbélyszalonba a Károly körúton.

Nem akárkit kaptak lencsevégre egy borbélyszalonban a Károly körúton: Rob Schneider csak besétált, és levágatta a haját

Rob Schneider amerikai világsztár, aki kedden este az MCC-ben tartott előadást, egy népszerű borbélyszalonban tűnt fel a Károly körúton.

Béres Andor, a Black Sheep Barber Shop borbélya a Blikknek nyilatkozva elmondta, Rob Schneider kalapban és szemüvegben tért be hozzájuk, és az első pillanatban fel sem ismerte.

„Kérdeztem tőle, hogy miben tudok segíteni, mire nagyon lazán mondta: »nem vágja le valaki a hajam?« Teljesen hétköznapi módon viselkedett, nagyon jó fej volt” – idézte fel Béres.

„A végén még táncolt is a zenére, ami ment a szalonban, átérezte a hangulatot, hatalmas forma! Közvetlen volt, vidám, fotózkodott is velünk. Megkérdezte, hogy feltegye-e Instagramra a közös fotót, és még azt is megérdeklődte, hogy posztot vagy történetet szeretnék?” – mesélte a borbély, aki azt is elárulta, Schneidernek semmi extra kérése nem volt, és nagyon meg volt elégedve a szolgáltatással.

Botrány: magyar újságíró segítségével hallgatták le külföldi szolgálatok Szijjártó Pétert

Az elmúlt napok hatalmas belpolitikai botrány robbant ki, amikor egy, a Manndinerhez eljuttatott  hangfelvételekből kiderült: komoly titkosszolgálati akció zajlik Szijjártó Péter külügyminiszter ellen, egy magyar újságíró, Panyi Szabolcs segítségével.

Panyi, aki a Direkt36 és a VSquare újságírója, megadta a magyar külügyminiszter telefonszámát egy európai titkosszolgálatnak, amely megfigyelte Szijjártó Péter telefonbeszélgetéseit. A felvételből az is kiderült, hogy Panyi jó barátságot ápol a Tisza külügyi szakemberével, Orbán Anitával, és állítása szerint hozzáférése lenne az Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, sőt, javaslatot tehetne arra is, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban és ki ne.

Egy női hanggal folytatott telefonbeszélgetésben Panyi azt mondja:

én megadtam nekik (szerk.: az európai uniós ország állami szervének) két számot. Mondták, hogy ők is ezt a két számot látják. (...) Tőled kértem el a számaidat. A te számodat meg a Péterét.”

Azt viszont nem árulja el, hogy melyik országról van szó.

Orbán Anitához fűződő viszonyáról úgy nyilatkozott: „kvázi barátom”, majd arról kezdett beszélni, hogy „olyan helyzetben találtam magam, hogy én így javasolhatok majd neki embereket, hogy kiket tartson meg, kiket rúgjon ki”, ha ő lesz a külügyminiszter.

A Mandiner a birtokában lévő teljes hangfelvételt megosztotta.

Schiffer András is reagált Szijjártó Péter lehallgatására: egy mondattal tette helyre a tiszásokat

Ahogy a Mandiner is megírta, Szijjártó Péter hétfőn döbbenetesnek nevezte, hogy „egy magyar újságíró aktív közreműködésével hallgatta le őt egy vagy több külföldi titkosszolgálat”. A külügyminiszter szerint ez jól mutatja, „hogyan épülne fel egy ukránbarát kormány ukránpárti külügyminisztériuma”.

A hírre Schiffer András is reagált, aki Facebook-bejegyzésében ironikusan csak annyit kérdezett:

„Elnézést, hogyan lehet legálisan hozzáférni két külügyminiszter telefonbeszélgetéséhez?”

Nyitókép: Instagram

 


 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nobilis58-2
2026. március 29. 10:48
Legalább a nagybetűs főcímben ne lenne ekkora helyesírási hiba!
Gintonic68
2026. március 29. 10:27
„Elnézést, hogyan lehet legálisan hozzáférni két külügyminiszter telefonbeszélgetéséhez?” És azután ennek a beszélgetésnek a leirata, hogyan kerül egy független objektív (FOS) magyarországi újságíróhoz, aki azt nyilvánosságra is hozza...🤔😵‍💫🙂‍↔️
states-2
2026. március 29. 09:55
2 hét múlva, után az egész ukrán-komcsi ügynökcsürhe a helyére kerül, ez a Panyi nevű pöcegödör pedig a sittre.
packó_
2026. március 29. 09:54
"Nem akárki tévedt be egy borbélyszalonbaN a körúton" Helyesen: Nem akárki tévedt be egy borbélyszalonba a körúton". A Mandiner címeket író embernek nem kellene alapvetőnyelvtani szabályokkal tisztában lenni?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.