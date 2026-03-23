Szijjártó lehallgatása: Schiffer András vitte be a kegyelemdöfést

Elszakadt a cérna Szijjártónál: kiderült, hogy működne Ukrajna érdekében a tiszás magyar külügyi tárca (VIDEÓ)
Még az ügyvéd sem hagyhatta szó nélkül a történteket.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn döbbenetesnek nevezte a Mandiner friss cikkét, miszerint „egy magyar újságíró aktív közreműködésével hallgatta le egy vagy több külföldi titkosszolgálat”.
Ebből látszik, hogy hogyan épülne fel egy ukránbarát kormány ukránpárti külügyminisztériuma”
– tette hozzá. Szijjártó Péter ugyanakkor leszögezte, hogy hiába a nyomásgyakorlás, hiába a titkosszolgálati akciók, a kormány nem adja fel a magyar nemzeti érdeket.
Elnézést, hogyan lehet legálisan hozzáférni két külügyminiszter telefonbeszélgetéséhez?”
– fogalmazott ironikusan a Facebook-oldalán az ügyvéd.
