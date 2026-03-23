Szijjártó lehallgatása: Schiffer András vitte be a kegyelemdöfést

2026. március 23. 11:49

Még az ügyvéd sem hagyhatta szó nélkül a történteket.

2026. március 23. 11:49
null

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn döbbenetesnek nevezte a Mandiner friss cikkét, miszerint „egy magyar újságíró aktív közreműködésével hallgatta le egy vagy több külföldi titkosszolgálat”.

Ebből látszik, hogy hogyan épülne fel egy ukránbarát kormány ukránpárti külügyminisztériuma”

– tette hozzá. Szijjártó Péter ugyanakkor leszögezte, hogy hiába a nyomásgyakorlás, hiába a titkosszolgálati akciók, a kormány nem adja fel a magyar nemzeti érdeket.

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

Schiffer András reakciója

Elnézést, hogyan lehet legálisan hozzáférni két külügyminiszter telefonbeszélgetéséhez?”

fogalmazott ironikusan a Facebook-oldalán az ügyvéd.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Összesen 59 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Picnic Niki
2026. március 23. 12:53
ben2 Idéznéd a btk paragrafust, hogy pontosan milyen alapon, vagy ez is csak a tiszás kisnyilasok szokásos, üres fenyegetőzése? ------ Sztem olyan alapon, h évekkel korábban már cikkeztek arról, h az orosz hackerek a magyar külügy számítógéphálózatába rendszeresen bejárnak, és adatokat lopnak, és SzP hivatali kötelessége lenne ez ellen vmi tenni. Vagy félkegyelmű, vagy szándékosan engedte az oroszoknak
socialismo-e-muerte
2026. március 23. 12:49
Az ügy végtelenül egyszerű. Minden mobiltelefon tartalmazhat kémszoftvert. Nem kell a vodafonnak, yettelnek stb. kémkednie. Ott vannak a különböző g00gle applikációk, Apple termékek. Az Androidba a g00gle kémszoftvereket telepít - a G00gle apps. 2026 szeptemberétől csak G00gle szertifikált appokat lehet telepíteni. Volt ingyenes antivírus is Androidra, leállt a projekt. Az Apple meg maga a hardveri (NATO kompatibilis) kémtelefon. Lesz-e jogi következménye a lehhalgatásnak? Nem lesz. Mert a felhasználó a telefon felhasználási feltételeivel együtt elfogadta az adatgyűjtést is. Aki uralja a szoftvert, az uralja a harvert. A g00gle-nek, apple-nek pedig ha fizetnek a lobbi csoportok, adatokat ad el. Az aktivisták mozgását nyilván már megszerezték GPS adatok alapján. A releváns hanganyagok rögzítve vannak. Nyilván a levélszavazatok útjai is fel lesznek térképezve. Mindemiatt a Digitális Állampolgárság is rossz.
ben2
2026. március 23. 12:47
@nuevoreynuevaley 2026. március 23. 12:13 "Szijjarto eletfogytiglant fog kapni hamarosan" Idéznéd a btk paragrafust, hogy pontosan milyen alapon, vagy ez is csak a tiszás kisnyilasok szokásos, üres fenyegetőzése?
but-head
2026. március 23. 12:46
"Elnézést, hogyan lehet legálisan hozzáférni két külügyminiszter telefonbeszélgetéséhez?” Elnézést, hogyan lehet legálisan hozzáférni B Á R K I (!!!) telefonbeszélgetéséhez? (Ha az nem adott rá engedélyt.)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!