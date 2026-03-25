magyarországon rob schneider károly körút

„Hatalmas forma!" – nem akárhova tért be a Magyarországon tartózkodó hollywoodi világsztár

2026. március 25. 16:32

Mindenkinek leesett az álla, mikor meglátták, ki tért be a Károly körúton lévő üzletbe.

Napok óta Budapesten tartózkodik Rob Schneider amerikai világsztár, aki kedden este az MCC-ben is fellépett és előadást tartott a kilátogatóknak. A világhírű színész, humorista betoppant az egyik népszerű budapesti borbélyszalonba is. A Károly körúton lévő üzlet egyik borbélya a Blikknek mesélte el, hogyan járt a Tök alsó, az 50 első randi, a Kegyenc fegyenc, a Nagyfiúk és a Lúzer SC sztárjával. 

Béres Andor, a Black Sheep Barber Shop borbélya a bulvárlapnak elmondta, hogy Rob Schneider kalapban és szemüvegben tért be hozzájuk. „Először fel sem ismertem Robot, de aztán ahogy levette a kalapot, meg a szemüveget, beugrott, hogy ki is ő” – mesélte.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

Kérdeztem tőle, hogy miben tudok segíteni, mire nagyon lazán mondta: »nem vágja le valaki a hajam?« Teljesen hétköznapi módon viselkedett, nagyon jó fej volt”

– mesélte a borbély, aki szerint a világsztárnak nem volt semmilyen extra kérése, mindennel nagyon elégedett volt. 

A végén még táncolt is a zenére, ami ment a szalonban, átérezte a hangulatot, hatalmas forma! Közvetlen volt, vidám, fotózkodott is velünk. Megkérdezte, hogy feltegye-e Instagramra a közös fotót, és még azt is megérdeklődte, hogy posztot vagy történetet szeretnék?” – mesélte a részleteket. 

