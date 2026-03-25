„Hatalmas forma!" – nem akárhova tért be a Magyarországon tartózkodó hollywoodi világsztár

Napok óta Budapesten tartózkodik Rob Schneider amerikai világsztár, aki kedden este az MCC-ben is fellépett és előadást tartott a kilátogatóknak. A világhírű színész, humorista betoppant az egyik népszerű budapesti borbélyszalonba is. A Károly körúton lévő üzlet egyik borbélya a Blikknek mesélte el, hogyan járt a Tök alsó, az 50 első randi, a Kegyenc fegyenc, a Nagyfiúk és a Lúzer SC sztárjával.

Béres Andor, a Black Sheep Barber Shop borbélya a bulvárlapnak elmondta, hogy Rob Schneider kalapban és szemüvegben tért be hozzájuk. „Először fel sem ismertem Robot, de aztán ahogy levette a kalapot, meg a szemüveget, beugrott, hogy ki is ő” – mesélte.