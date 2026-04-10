magyar válogatott juhász roland magyarországon orbán viktor

Juhász Roland: „Ezért szavazok a Fideszre és Orbán Viktorra!” (VIDEÓ)

2026. április 10. 16:22

A magyar válogatott egykori csapatkapitánya a Facebookon tette egyértelművé, hogy ki mellett teszi le a voksát vasárnap.

null

A magyar sport fejlődésével és a közösségi élmények erejével indokolta politikai döntését Juhász Roland, aki egy Facebook-videóban beszélt arról, miért támogatja a kormánypártot a vasárnapi választáson.

A korábbi válogatott labdarúgó felidézte: 2013-as hazatérése után saját szemével tapasztalta meg, milyen változásokon ment keresztül a magyar sportélet. Elmondása szerint nemcsak a létesítmények fejlődtek, hanem a hangulat és a lehetőségek is jelentősen javultak.

Külön kiemelte a 2016-os EB élményét, amelyet pályafutása egyik csúcspontjának nevezett. Úgy fogalmazott: a franciaországi tornára való kijutásban is nagy szerepe volt annak, hogy a válogatott megfelelő körülmények között készülhetett, és erős szurkolói támogatást élvezett.

Juhász arról is beszélt, hogy családjával több Magyarországon rendezett nemzetközi sporteseményen vett részt, amelyek nemcsak élményt jelentettek, hanem inspirációt is adtak a fiataloknak. Szerinte különösen fontos, hogy a gyerekek testközelből láthatnak világszínvonalú eseményeket, ami hosszú távon is motiváló erőt jelenthet számukra.

A volt válogatott játékos hangsúlyozta: a 2016-os Európa-bajnokságon megtapasztalta, milyen erős az összetartás a magyarok között. Úgy véli, ezt az egységet nemcsak a sportban, hanem az élet más területein is meg kellene őrizni. A videó végén egyértelművé tette politikai álláspontját is: elmondása szerint többek között ezek az élmények vezették oda, hogy a Fidesz és Orbán Viktor mellett teszi le a voksát.

Nyitókép: MTI / Koszticsák Szilárd

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
KK75
•••
2026. április 10. 17:36 Szerkesztve
massivement5 és kretén elvtársait nem ismerem, viszont a megnyilvánulásaik alapján az a teljes meggyőződésem, hogy igazi hazaáruló társadalmi élősködőkről van szó, minden szarista, zsűrizős, számla gyáros adóoptimalizáló "családok" ékkövei, akik nélkül a társadalmunk sokkal egészségesebb lenne. Vérszívásról beszélnek, miközben számítógép nyomogatáson, okoskodáson, mások munkáinak elszámolásán, azon való élősködésen kívül semmilyen hozzáadott értékük nincs, igazi bölcselkedő élősködők. Ti vagytok a társadalom szégyenei és hogy pénzért itt lopjátok a napot, hogy a világi gazdáitoknak megfeleljetek. A jelenlegi kormányunk egy nap alatt többet dolgozik, több értéket teremt hazánknak, mint ti ki szarosok, akik egész életetek alatt semmit nem tesztek le az asztalra. Bár inkább vegetáltok, mint éltek. Akkor lesz rend, ha eltakarodtok a hazánkból, bár lehet, hogy most is csak a fenséges nyugatról ugattok haza home office balerinák, kis gyáva taknyok.
Válasz erre
2
0
massivement5
2026. április 10. 17:19
Ha tudna focizni, nem kéne Viktor seggét nyalni a mennyei madjarfocikásnak. Százmilliárdok lettek itt is elbaszva a büdös semmiért kb. Alig fizetnek adót, szívják a magyarok vérét.
Válasz erre
0
4
mreinstand-3
2026. április 10. 17:13
Beárazta magát, mint minden orbanista
Válasz erre
1
6
vitez-laszlo
2026. április 10. 17:01
Első a józan ész! Hajrá Roland! Nagy vagy most is!
Válasz erre
8
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!