Juhász Roland: „Ezért szavazok a Fideszre és Orbán Viktorra!” (VIDEÓ)

Juhász arról is beszélt, hogy családjával több Magyarországon rendezett nemzetközi sporteseményen vett részt, amelyek nemcsak élményt jelentettek, hanem inspirációt is adtak a fiataloknak. Szerinte különösen fontos, hogy a gyerekek testközelből láthatnak világszínvonalú eseményeket, ami hosszú távon is motiváló erőt jelenthet számukra.
A volt válogatott játékos hangsúlyozta: a 2016-os Európa-bajnokságon megtapasztalta, milyen erős az összetartás a magyarok között. Úgy véli, ezt az egységet nemcsak a sportban, hanem az élet más területein is meg kellene őrizni. A videó végén egyértelművé tette politikai álláspontját is: elmondása szerint többek között ezek az élmények vezették oda, hogy a Fidesz és Orbán Viktor mellett teszi le a voksát.
