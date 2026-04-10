Juhász Roland: „Ezért szavazok a Fideszre és Orbán Viktorra!” (VIDEÓ)

A magyar sport fejlődésével és a közösségi élmények erejével indokolta politikai döntését Juhász Roland, aki egy Facebook-videóban beszélt arról, miért támogatja a kormánypártot a vasárnapi választáson.

A korábbi válogatott labdarúgó felidézte: 2013-as hazatérése után saját szemével tapasztalta meg, milyen változásokon ment keresztül a magyar sportélet. Elmondása szerint nemcsak a létesítmények fejlődtek, hanem a hangulat és a lehetőségek is jelentősen javultak.