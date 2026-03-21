fekete - győr andrás kijevi tisza kampány ukrán momentum

Kijevi kéz a Tisza-kampány mögött – ukrán dezinformációs hálózatot lepleztek le Magyarországon

2026. március 21. 16:04

A rendszer két pillérre épül: az ellenzéki sajtó egy része szolgai módon veszi át a kijevi propagandát, miközben Fekete-Győr András, a Momentum bukott elnöke álprofilok tömegével pörgeti az ukrán kormányzati narratívát.

Az ukrán dezinformációs hálózat feltárásának kiindulópontja az volt, hogy Irina Pugacsova, a kijevi vezetéshez kötődő influenszer a közösségi oldalán kezdte mentegetni Hrihorij Omelcsenko volt SZBU-altábornagyot, aki korábban nyilvánosan fenyegette meg Orbán Viktort. Pugacsova szerint az ukrán tábornok „nem dolgozik már az SZBU-nál”, és a halálos fenyegetés csupán a politikai kommunikáció része – miközben Omelcsenko később arról is beszélt, 

hogy Orbán Viktornak „öt golyót kell kapnia”, ahogy Robert Fico. 

A volt titkosszolgálati főtiszt fenyegetéseinek relativizálása azonban nem Pugacsovánál állt meg: a magyar baloldali sajtó és a Tisza Párt köré szerveződő influenszerek is szó szerint átvették ezt az érvelési technikát.

A 444 például gyakorlatilag egy az egyben közölte az ukrán kormányzati narratívát, miközben a Tisza Pártot nyíltan támogató Fekete-Győr András is ugyanazzal a négyes érvrendszerrel állt elő: szerinte 

  • Orbán Viktor „szerepet játszik”, amikor értesíti családját a fenyegetésről; 
  • Omelcsenko nem képviseli az ukrán vezetést; 
  • a halálos fenyegetés csak a normál politikai adok-kapok része; 
  • és végül a megfenyegetett magyar felet állítják be zsarolóként. 

Az érvelés nyilvánvaló bukfenceit – miszerint ésszerűtlen egy szülőtől elvárni, hogy ne értesítse veszélyben lévő gyermekeit, vagy hogy egy „nyugalmazott” hírszerző főtiszt ne állna kapcsolatban korábbi szolgálatával – a magyar ellenzéki portálok szó nélkül átvették – írta meg az Ellenpont.

A választ arra, hogy miért vállalják ezt a primitív dezinformációt magukat komoly sajtótermékeknek nevező felületek, Fekete-Győr András tevékenységében keresendő. 

A Momentum volt elnöke, akinek pártja Magyar Péter egyik első támogatója volt, a közelmúltban létrehozta a Félmillió Fiatal a Változásért nevű influenszer-hálózatot, amelynek vállalt célja a Tisza Párt narratívájának erősítése és a fiatalok mozgósítása. A szervezet mögé egy kiterjedt közösségi médiás hálózatot is felhúztak: 

az Ellenpont több száz olyan álprofilt azonosított, amelyeknek nincsenek valódi követőik, mégis lelkesen osztják Fekete-Győr, Magyar Péter, a baloldali sajtó és a Kontroll.hu tartalmait. 

A kamufiókok – köztük olyan fantázianevekkel, mint Orgovány Aragorn, Félrehúzott Függöny, Pulcsis Macska vagy Tiszaszabina – mesterségesen növelik a megosztásokat, amivel a Facebook algoritmusait manipulálva nagyobb elérést generálnak a Tisza-közeli tartalmaknak.

A gyanús pénzügyi mozgások sem álltak meg itt. Jámbor András volt párbeszédes képviselő, aki korábban már visszalépésével támogatta Magyar Pétert, szeptemberben bejelentette: 

online kampánytámogató mozgalmat indít a Tisza Párt választási esélyeinek növelésére. 

Az általa létrehozott Szövetség az Igazságos Változásért (SZIV) nevű szervezet az Action Network felületén keresztül gyűjt adományokat – ez a platform az amerikai progresszív baloldal egyik legfontosabb kampányeszköze, amelynek partnerei között szerepel a Black Lives Matter és a Demokrata Párt kampányszervezete is. 

Az Action Network rendszerén keresztül korábban 70 millió dollárt gyűjtöttek Kamala Harris kampányára, aki Ukrajna végsőkig történő támogatásának egyik leghangosabb szószólója volt. 

Jámbor tehát olyan nemzetközi donorszervezeti hálózatra támaszkodik, amely egyértelműen a háborúpárti amerikai baloldalhoz köthető.

A Fekete-Győr András által gründolt és a Jámbor András nevével fémjelzett két projekt között az elnevezések hasonlóságán túl is szoros az összefonódás: mindkettőnek a választási mozgósítás a célja, mindkettő influenszereket és médiatermékeket von be a kampányba, 

és mindkettő mögött nemzetközi, jellemzően amerikai progresszív és ukránpárti finanszírozói háttér sejlik fel.

A dezinformációs rendszer működése így egyértelműen kirajzolódik: Ukrajna előbb gazdasági nyomással – a Barátság vezeték elzárásával – próbálja destabilizálni a magyar kormányt, majd ezzel párhuzamosan egy álprofilokkal megtámogatott, a magyar ellenzéki sajtón keresztül is terjesztett propagandahálózat kezdi el szórni a kijevi narratívát. 

A hálózat tehát mind a finanszírozás, mind a tartalom terén egyértelműen az ukrán vezetésig és a Zelenszkij elnököt támogató nemzetközi donorszervezetekig ér 

– vagyis Kijev a magyar választási kampányba egy magát civilnek álcázó kezdeményezés leple mögött is nyíltan beavatkozik.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
martens
2026. március 21. 16:29
Igazi hazaáruló banda.
bf109g14
2026. március 21. 16:24
Jééé, a fegyőr bandi hazaáruló? Ki hitte volna... Amúgy, amilyen buta, az sem biztos, hogy tudja, mit csinál.
OszkárOszi
2026. március 21. 16:23
Azt írja itt múltkor az egyik komcsi troll, hogy ha bizonyítékok vannak arra, hogy a Tisza ukrán befolyásoltság alatt áll, miért nem tiltják el a választásoktól.Na, ezt a szívesseget nem kapják meg.Ezek a kommufasiszták a választásoktól egyre jobban rettegnek.
bagira004
2026. március 21. 16:16
Orbánnak ha valami baja , vagy választási csalás lesz a Pöti elvtársat azonnal elkapni , az összes magyar ellenes háttér tevékenység hozzá fűződik ukrán titkos szolgálattal kapcsolatban van. Ukrán terroristákkal koketál.
