Az ukrán dezinformációs hálózat feltárásának kiindulópontja az volt, hogy Irina Pugacsova, a kijevi vezetéshez kötődő influenszer a közösségi oldalán kezdte mentegetni Hrihorij Omelcsenko volt SZBU-altábornagyot, aki korábban nyilvánosan fenyegette meg Orbán Viktort. Pugacsova szerint az ukrán tábornok „nem dolgozik már az SZBU-nál”, és a halálos fenyegetés csupán a politikai kommunikáció része – miközben Omelcsenko később arról is beszélt,

hogy Orbán Viktornak „öt golyót kell kapnia”, ahogy Robert Fico.

A volt titkosszolgálati főtiszt fenyegetéseinek relativizálása azonban nem Pugacsovánál állt meg: a magyar baloldali sajtó és a Tisza Párt köré szerveződő influenszerek is szó szerint átvették ezt az érvelési technikát.

A 444 például gyakorlatilag egy az egyben közölte az ukrán kormányzati narratívát, miközben a Tisza Pártot nyíltan támogató Fekete-Győr András is ugyanazzal a négyes érvrendszerrel állt elő: szerinte