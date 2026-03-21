Kijevi kéz a Tisza-kampány mögött – ukrán dezinformációs hálózatot lepleztek le Magyarországon

A kamufiókok – köztük olyan fantázianevekkel, mint Orgovány Aragorn, Félrehúzott Függöny, Pulcsis Macska vagy Tiszaszabina – mesterségesen növelik a megosztásokat, amivel a Facebook algoritmusait manipulálva nagyobb elérést generálnak a Tisza-közeli tartalmaknak.
A gyanús pénzügyi mozgások sem álltak meg itt. Jámbor András volt párbeszédes képviselő, aki korábban már visszalépésével támogatta Magyar Pétert, szeptemberben bejelentette:
online kampánytámogató mozgalmat indít a Tisza Párt választási esélyeinek növelésére.
Az általa létrehozott Szövetség az Igazságos Változásért (SZIV) nevű szervezet az Action Network felületén keresztül gyűjt adományokat – ez a platform az amerikai progresszív baloldal egyik legfontosabb kampányeszköze, amelynek partnerei között szerepel a Black Lives Matter és a Demokrata Párt kampányszervezete is.
Az Action Network rendszerén keresztül korábban 70 millió dollárt gyűjtöttek Kamala Harris kampányára, aki Ukrajna végsőkig történő támogatásának egyik leghangosabb szószólója volt.