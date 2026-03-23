A fenti példák jól mutatják, hogy milyen könnyen hullámzik végig az interneten és a közösségi médián egy-egy fenyegetés akár határon túl is, és hogyan hízik, terebélyesedik közben. Bár már az első eset bűncselekmény az uniós joggal harmonizált magyar törvény szerint, azt mindenesetre figyelembe kell venni, hogy a közösségi média túlfűtött állapotában könnyen kerekednek olyan ideges hozzászólások, amelyek fenyegetést tartalmaznak, de önmagukban komolyan mégsem vehetők, egyszerűen üresek.

A magyar jog szerint a miniszterelnök halállal való fenyegetése többféle bűncselekményt valósíthat meg. A legsúlyosabbak az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása (5-től 20 évig terjedő, vagy életfogytig tartó büntetés), és a terrorcselekmény (2-8 év), ami korántsem csak robbantást jelent.

Érdemes tehát észnél lenni posztolásnál, mert hamar a száz év magány lelki problémájával szembesülhet az elkövető. E bűncselekményeknél egyébként nem arról van szó, hogy a miniszterelnök élete, személye többet ér, mint egy egyszerű halandóé. Hanem arról, hogy a személyén keresztül az ország legalapvetőbb rendjét sértik, illetve bizonyos magatartásra akarják rákényszeríteni a hatalmi szerveket, sértve a szuverenitást, esetleg a lakosság szélesebb körét akarják félelemben tartani.

Nyilván egyik sem elfogadható egy szabad demokráciában.

Napjainkban, a hibrid hadviselés korában a fenyegetésnek számos típusa létezik. Először is, már nemcsak titkos mozgalmak, de magányos farkasok, sőt hivatalos szereplők is fenyegetnek. Ez azt jelzi, hogy az erőszak eszkalálódott, és a nyilvánosság állandó szereplője lett. A technológiai fenyegetésre jó példa az Inform Napalm-féle dróntámadás emlegetése Orbán hivatala ellen. Létezik emellett retorikai fenyegetés, amikor a cél a pszichológiai nyomásgyakorlás, például a családtagok megfélemlítésével. Végül egyre nagyobb veszélyt jelent az influenszer- és felhasználói agresszió, Dmitro Kornyijenko karddal hadonászva erre adott példát. Utóbbi nem lebecsülendő jelenség, bármilyen nevetséges is.