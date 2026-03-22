03. 22.
vasárnap
zelenszkij tisza párt Magyar Péter kijev

Rákapcsoltak az ukránok: az Orbánt fenyegető katonai parancsnok felszólította a magyarokat, hogy szavazzanak Magyar Péterre

2026. március 22. 10:28

Az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka, Dmitro Jaros világos üzenetet küldött a magyar választóknak: szavazzanak a Tiszára és ezzel „állítsák vissza a baráti viszonyt az ukránokkal”.

Nyílt kampányfelhívást intézett a magyar választókhoz Dmitro Jaros, az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka.

A radikális ukrán nacionalista vezető egy ingerült bejegyzésében arra szólította fel a magyar állampolgárokat, hogy a jelenlegi kormányt Magyar Péterre és a Tisza Pártra leadott szavazatukkal váltsák le, és ezzel „állítsák vissza a baráti viszonyt az ukránokkal”.

,Jaros lépése azért kiemelten súlyos, mert a katonai vezető nem csupán magánvéleményt fogalmazott meg: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

közeli kapcsolatban áll az ukrán kormányzat legfelsőbb köreivel, tanácsadója volt Valerij Zaluzsnijnek, az ukrán fegyveres erők korábbi főparancsnokának, és szoros barátságot ápol Vaszil Maljukkal, az ukrán titkosszolgálat (SZBU) volt vezetőjével. 

Jaros a 2014-es kijevi Euromajdan alatt a radikális Jobb Szektor (Právij Szektor) élén szerzett magának nevet; szervezete a tüntetések félkatonai szárnyát alkotta, és közvetlen szerepet játszott Viktor Janukovics elnök bukásában.

A parancsnok nem először szólalt meg Magyarországgal kapcsolatban. 

Januárban a közösségi oldalán tett közzé egy nagy visszhangot kiváltó bejegyzést, amelyben életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort, a magyar miniszterelnököt és Robert Ficót, Szlovákia kormányfőjét. Akkori szavaival „eljön az idő, amikor Putyin, Orbán és Fico becstelenül fognak megdögleni, akár az elődjeik”.

A mostani posztjában Jaros „megszállott ártányhoz” hasonlította a magyar miniszterelnököt, majd nyíltan felszólította a magyarokat:

Felszólítom a magyarokat, hogy váltsák le szégyenteljes kormányukat, emlékezzenek az 1956-os felkelők becsületére és vitézségére, szakítsanak meg minden kapcsolatot a kremli bábokkal, és állítsák vissza a baráti viszonyt az ukránokkal!

A felhívás egyértelműen Magyar Pétert és a Tisza Pártot célozza, mivel – Jaros érvelése szerint – a jelenlegi ellenzéki erők közül másnak nincs esélye a kormányváltásra.

A magyar miniszterelnök egy hete közzétett videójában utasította el határozottan a kijevi nyomásgyakorlási kísérleteket. „Magyarország soha nem lesz ukrán gyarmat. Zelenszkij itt nem parancsol!” – jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve, hogy Kijev továbbra sem nyitotta meg a Magyarország és Szlovákia számára létfontosságú Barátság kőolajvezetéket. A kormányfő szerint mindez arra utal, hogy Zelenszkij ukrán elnök az áprilisi magyar parlamenti választás előtt próbál nyomást gyakorolni Budapestre.

Ukrajnai körökből folyamatosan érkeznek a támadások

Dmitro Jaros megszólalása nem egyedülálló. Az utóbbi hetekben több, ukrán katonai és politikai körökhöz köthető személy is 

éles, gyakran erőszakra uszító megnyilvánulásokkal fordult a magyar kormányfő ellen. 

Legutóbb Hrihorij Omelcsenko, volt ukrán parlamenti képviselő, az ukrán titkosszolgálat volt tábornoka beszélt arról, hogy „Orbán Viktor addig játszik, amíg öt golyót nem kap”. Egy másik alkalommal Omelcsenko azt üzente: 

„Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk.”

Ezek a megnyilvánulások – Jaros kampányfelhívásával együtt – a magyar kormány szerint egyértelművé teszik, hogy Kijev a választások előtt tudatosan próbál beavatkozni Magyarország belügyeibe, és olyan erőket támogat, amelyek az ország szuverenitásának feladását is vállalnák az ukrán érdekekért cserébe.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: vb / pravda.com.ua

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 141 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nempolitizalok-0
2026. március 22. 13:23
Inkább az oroszokkal szeretnénk baráti viszonyt, nem ukránokkal.
csapláros
2026. március 22. 13:18
akyokushinkaimestere 2026. március 22. 11:11 Csubsziakyokushinkaimestere 2026. március 22. 11:10 ..."A fajtádat (a kormánypárti magyarokat) pedig az egész eu (utálja). Látod moslék ez a különbség.😁👍"... Megint HAZUDSZ ÜGYNÖK ! Az hogy az Eu-t uraló LIBERÁLNÁCIK utálják, hogy TÜSKE vagyunk a körmük alatt, az DÍCSÉRET a magyarság számára, mert valamit JÓL CSINÁLUNK, miközben az Eu liberálnácik által elnyomott népei TAPSOLNAK nekünk... bruhahaha.
scorpicores
2026. március 22. 13:07
Nini, ott van két ukrán náci, de idehaza is van, csak az tiszás náci...
nemmondom-3
2026. március 22. 13:02
Ez a két tagja van az önkéntes hadseregüknek?
