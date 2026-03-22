Rákapcsoltak az ukránok: az Orbánt fenyegető katonai parancsnok felszólította a magyarokat, hogy szavazzanak Magyar Péterre

Jaros a 2014-es kijevi Euromajdan alatt a radikális Jobb Szektor (Právij Szektor) élén szerzett magának nevet; szervezete a tüntetések félkatonai szárnyát alkotta, és közvetlen szerepet játszott Viktor Janukovics elnök bukásában.
A parancsnok nem először szólalt meg Magyarországgal kapcsolatban.
Januárban a közösségi oldalán tett közzé egy nagy visszhangot kiváltó bejegyzést, amelyben életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort, a magyar miniszterelnököt és Robert Ficót, Szlovákia kormányfőjét. Akkori szavaival „eljön az idő, amikor Putyin, Orbán és Fico becstelenül fognak megdögleni, akár az elődjeik”.
A mostani posztjában Jaros „megszállott ártányhoz” hasonlította a magyar miniszterelnököt, majd nyíltan felszólította a magyarokat:
Felszólítom a magyarokat, hogy váltsák le szégyenteljes kormányukat, emlékezzenek az 1956-os felkelők becsületére és vitézségére, szakítsanak meg minden kapcsolatot a kremli bábokkal, és állítsák vissza a baráti viszonyt az ukránokkal!