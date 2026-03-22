Magyar Péteréknél nincsenek határok: a tiszások ukrán mesterlövészt küldenének Orbán Viktorra

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti
Minden eszközzel a kormányfő ellen dolgozik a baloldali elit — és az idő egyre fogy.
Célkeresztet rajzoltak a miniszterelnök fejére az egyik tiszás csoportban.
Az egyik legaktívabb Tisza Pártot támogató Facebook-csoportban – amelynek mások mellett a tagja a Tisza Párt egyik Békés vármegyei vezetője, Petrovszki Krisztián is –
két hete célkeresztet rajzoltak Orbán Viktor fejére, utána pedig a bejegyzés alatt elszabadult a pokol.
A miniszterelnök halálát és kivégzését kilátásba helyező kommentelők egyike
ukrán mesterlövészt küldene Orbán Viktorra
– erről a Tűzfalcsoport írt.
Íme, a bizonyítéknak is megfelelő képernyőmentések közül egypár a tiszás szeretetországról, ahol sokan politikai gyilkosságra uszítanak. Csak jelezzük, hogy
Donald Trump, Robert Fico, vagy éppen az agyonlőtt keresztény influenszer, Charlie Kirk merénylői hasonló gyűlöletoldalakról szívták magukba az információkat
és a „bátorságot.”
