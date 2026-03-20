Friss adatok érkeztek három kulcskörzetből: ettől fogni fogja a fejét Magyar Péter
2026. március 20. 13:19
Újabb választókerületi adatok kerültek a Mandiner birtokába: több helyen is jelentősen vezet a Fidesz. Borsodban, Jász-Nagykun-Szolnokban és Tolnában is stabil a kormánypártok előnye. A számok alapján több ismert fideszes jelölt is jó eséllyel őrizheti meg mandátumát.
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 6-os számú körzetben (Szerencs és Tiszaújváros és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:
38 százaléka a Fidesz-KDNP-re,
34 százalék a Tiszára,
7 százaléka a Mi Hazánkra,
3 százaléka a Demokratikus Koalícióra,
1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra.
A választók 17 százaléka bizonytalan.
Ebben a választókerületben indul Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára is. A Fidesz stabil vezetése azt mutatja, hogy jó esélye van Koncznak arra, hogy megvédje a mandátumát.
Stabil Fidesz-előny Pócs János körzetében
A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei 2-es számú körzetben (Jászberény és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek: