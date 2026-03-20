Hírek
Vélemények
Hetilap
fidesz kdnp vármegyei orbán viktor

Friss adatok érkeztek három kulcskörzetből: ettől fogni fogja a fejét Magyar Péter

2026. március 20. 13:19

Újabb választókerületi adatok kerültek a Mandiner birtokába: több helyen is jelentősen vezet a Fidesz. Borsodban, Jász-Nagykun-Szolnokban és Tolnában is stabil a kormánypártok előnye. A számok alapján több ismert fideszes jelölt is jó eséllyel őrizheti meg mandátumát.

null
Kovács András
Orbán Viktor kormányfő Navracsics Tibor mellett kampányolt néhány héttel ezelőtt a Veszprém vármegyei 3-as körzetben, és azt mondta, hogy magabiztosan vezet a Fidesz az ország ezen részén. A Mandiner korábban részletesen bemutatja a miniszterelnök által közölt számokat. Később arról írtunk, hogy egy borsodi, egy nógrádi és egy Pest vármegyei választókerületben is magabiztosan vezet a Fidesz, valamint arról is, hogy a bajai és a pápai központú választókerületben is az élen áll. Írtunk arról is, hogy egy borsodi, egy vasi és egy komárom-esztergomi körzetben is a kormánypártok vezet. Beszámoltunk arról is, hogy a Vas vármegyei 3-as, a Heves vármegyei 2-es és a Pest vármegyei 11-es körzetben is az első helyen vannak. 

Kulcskörzetekben vezet a Fidesz a Mandiner birtokába került legújabb mérések szerint

Most újabb három körzetet erőviszonyait mutatjuk be a várható pártlistás eredmények alapján. 

A tiszaújvárosi körzetben vezet a Fidesz

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 6-os számú körzetben (Szerencs és Tiszaújváros és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:  

  • 38 százaléka a Fidesz-KDNP-re, 
  • 34 százalék a Tiszára,
  • 7 százaléka a Mi Hazánkra, 
  • 3 százaléka a Demokratikus Koalícióra, 
  • 1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra. 
  • A választók 17 százaléka bizonytalan. 
 

Ebben a választókerületben indul Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára is. A Fidesz stabil vezetése azt mutatja, hogy jó esélye van Koncznak arra, hogy megvédje a mandátumát. 

Stabil Fidesz-előny Pócs János körzetében

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei 2-es számú körzetben (Jászberény és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:  

  • 42 százaléka a Fidesz-KDNP-re, 
  • 30 százalék a Tiszára,
  • 4 százaléka a Mi Hazánkra, 
  • 4 százaléka a Demokratikus Koalícióra, 
  • 1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra.
  • A választók 19 százaléka bizonytalan. 
 

Ebben a választókerületben indul Pócs János, aki az utóbbi hónapokban influenszer videóival került az érdeklődés középpontjába. Az adatok alapján jó esélye van arra, hogy 2014, 2018 és 2022 után is megtartsa egyéni képviselői helyét. 

Nem dől le a Fidesz-bástya

A Tolna vármegyei 3-as számú körzetben (Paks és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:  

  • 47 százaléka a Fidesz-KDNP-re, 
  • 32 százalék a Tiszára,
  • 4 százaléka a Mi Hazánkra, 
  • 2 százaléka a Demokratikus Koalícióra, 
  • 1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra.
  • A választók 14 százaléka bizonytalan.
 

Ebben a választókerületben indul Süli János a Fidesz részéről. A politikus 2018-ban és 2022-ben is stabilan nyert. A fenti felmérés alapján most is jó esélye van erre. 

Nyitókép: Illyés Tibor/MTI

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. március 20. 15:26
soha tobbe baloldalt
yalaelnok
2026. március 20. 15:26
legalább 20%-os különbséget várok a vidéki körzetekben a Fidesz javára
survivor
2026. március 20. 15:20
Ha az ország hülye, akkor MEGÉRDEMLI amit kap. Utána meg csak néz: "Kérem, nem ERRŐL volt szó..."
vez-ker
2026. március 20. 15:18
Csak az április 12-en leadott szavazatok számítanak. Minden más mellékes.
