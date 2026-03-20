Friss adatok érkeztek három kulcskörzetből: ettől fogni fogja a fejét Magyar Péter

A tiszaújvárosi körzetben vezet a Fidesz

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 6-os számú körzetben (Szerencs és Tiszaújváros és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:

38 százaléka a Fidesz-KDNP-re,

34 százalék a Tiszára,

7 százaléka a Mi Hazánkra,

3 százaléka a Demokratikus Koalícióra,

1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra.

A választók 17 százaléka bizonytalan.

Ebben a választókerületben indul Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára is. A Fidesz stabil vezetése azt mutatja, hogy jó esélye van Koncznak arra, hogy megvédje a mandátumát.