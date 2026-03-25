Így állított csapdát Brüsszel a magyar kormánynak – szakértő leplezte le az Ukrajnáig érő szálakat

Kitért arra is, hogy az ukrán titkosszolgálati szálat nem szabad külön választani a Panyi Szabolcs féle történettől, mert az látszik, hogy az ukrán mellett van egy európai titkosszolgálati szál is.
Eddig látható volt, hogy Brüsszelből az ukrán kormány felhasználásával egyfajta csapdát állítottak a magyar kormánynak,
ennek része volt az uniós pénzek megtagadása, a Barátság-kőolajvezeték leállítása, Magyarország zsarolása, uniós pénzek ideáramoltatása a kormány megbuktatása érdekében, és ennek érzékeljük most egy titkosszolgálati szálát ukrán vonalról, és valamely európai szolgálat oldaláról, amivel most élesebb fényben látjuk az egész műveletet” – vélekedett.
Arra a felvetésre, miszerint mi várható egy esetleges kormányváltás esetén, a biztonságpolitikai szakértő Panyi Szabolcs történetére utalt, miszerint neki beleszólása lehet abba, kik dolgozzanak a külügyminisztériumban. „Tehát itt egy ellenérdekelt európai titkosszolgálati vonal hatással lehet a magyar diplomácia jövőjére. De emellett ne zárjuk, ki, hogy
egy esetlegesen felálló Tisza-kormányba minél több olyan elkötelezett embert raknának pozícióba, aki a brüsszeli vagy épp a kijevi kottából játszik”