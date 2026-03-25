Ft
Ft
17°C
9°C
Ft
Ft
17°C
9°C
03. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt titkosszolgálat Panyi Szabolcs Ukrajna Magyar Péter nemzetbiztonsági szolgálat

Így állított csapdát Brüsszel a magyar kormánynak – szakértő leplezte le az Ukrajnáig érő szálakat

2026. március 25. 13:39

Úgy tűnik, hogy az ukrán titkosszolgálatok tudatosan beépültek a Tisza Párt struktúrájába, látva, hogy alakul ez a párt, és ki vezeti, elkezdték a bábukat a Tiszának nevezett sakktáblára felrakni – mondta a Mandinernek Horváth József, biztonságpolitikai szakértő, aki szerint az ukránok már a háború kitörésekor léphettek.

2026. március 25. 13:39
Nyilvánvaló, hogy az ukránok művelete messzebbre nyúlik vissza, mint azt az egyszerű halandó feltételezné – mondta a Mandinernek Horváth József a kedden nyilvánosságra került nemzetbiztonsági jelentés kapcsán.

A biztonságpolitikai szakértő úgy fogalmazott, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

„az ukránok már négy évvel ezelőtt, a háború kitörése környékén léphettek, látva, hogy a magyar kormány milyen konzekvens politikát folytatott, leszögezve és kitartva amellett, hogy Magyarország nem küld fegyvert, nem küld katonákat, nem ad pénzt és lőszert, hanem a béke pártján áll, amit az ukránok ellenséges megnyilvánulásként értékeltek.”

A nemzetbiztonsági bizottság nyilvánosságra hozott jelentésében szereplő két informatikusról a szakember elmondta, a jelentés szerint bejártak az ukrán követségre, továbbá olyan ukrán céggel álltak kapcsolatban, kaptak képzést, akik az ukrán hadsereggel is kontaktáltak.

„A kérdés, hogy őket ki találta meg, hiszen azt látjuk, hogy kiemelt informatikai biztonsági feladatokat látnak el a párt körül, annak rendszerében. Az ukránok tálalták őket a Tisza pártnak, vagy ez már egy olyan tudatos művelet része volt az ukránok részéről, amely egybe esik a Tisza gründolásával?” – tette fel a kérdést Horváth József, majd hozzátette, a két informatikus kapcsán látni kell, hogy ez meghatározó szerepkör egy pártnál, pláne ilyen speciális ismeretekkel, amire szert tettek az ukránok révén.

Az informatikai rendszeren keresztül az ukrán titkosszolgálat a kezdetekről beleláthatott a Tisza szerveződésébe, vezetésének a kialakulásába, belső kapcsolati struktúrájába, hierarchiájába, azaz mindent látott belülről

 – sorolta.

Hangsúlyozta, a Tisza megalakulását követően számos ukrán szál, sejtés lengte be a Tisza születését.

Most úgy tűnik, hogy az ukrán titkosszolgálatok tudatosan beépültek a Tisza Párt struktúrájába, vagy látva, hogy alakul ez a párt, és ki vezeti, elkezdték a bábukat a Tiszának nevezett sakktáblára felrakni”

 – vélekedett.

A magyar szolgálatok által ügynökként azonosított Tseber Roland jó barátja Magyar Péternek
Fotó: Facebook

Slava Ukraini! – ezzel a mondattal zárta felszólalásait Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök

Magyarország katonai képviseletében eljárva több esetben mást mondott külföldön mint itthon.

Felidézte, korábban több ukrán szál is napvilágot látott már a Tisza Párt környékéről, elég a Tisza Világ applikációra gondolni, amivel 200 ezer magyar felhasználó adatai kerültek Ukrajnába, de ott volt a magyar szolgálatok által ügynökként azonosított Tseber Roland is, aki Magyar Péter ukrán útját szervezte, nem beszélve a teljes ukrán elkötelezettséggel bíró Ruszin-Szendi Romuluszról és a hozzá köthető, jelenleg is letartóztatásban lévő, kémkedéssel gyanúsított Holló Istvánról. A biztonságpolitikai szakértő szerint ez is mind azt erősíti, hogy 

szerteágazó, szövevényes rendszer épült ki a Tisza Párt struktúráján belül, illetve azt körülvéve.

Kitért arra is, hogy az ukrán titkosszolgálati szálat nem szabad külön választani a Panyi Szabolcs féle történettől, mert az látszik, hogy az ukrán mellett van egy európai titkosszolgálati szál is.

Eddig látható volt, hogy Brüsszelből az ukrán kormány felhasználásával egyfajta csapdát állítottak a magyar kormánynak,

ennek része volt az uniós pénzek megtagadása, a Barátság-kőolajvezeték leállítása, Magyarország zsarolása, uniós pénzek ideáramoltatása a kormány megbuktatása érdekében, és ennek érzékeljük most egy titkosszolgálati szálát ukrán vonalról, és valamely európai szolgálat oldaláról, amivel most élesebb fényben látjuk az egész műveletet” – vélekedett.

Arra a felvetésre, miszerint mi várható egy esetleges kormányváltás esetén, a biztonságpolitikai szakértő Panyi Szabolcs történetére utalt, miszerint neki beleszólása lehet abba, kik dolgozzanak a külügyminisztériumban. „Tehát itt egy ellenérdekelt európai titkosszolgálati vonal hatással lehet a magyar diplomácia jövőjére. De emellett ne zárjuk, ki, hogy 

egy esetlegesen felálló Tisza-kormányba minél több olyan elkötelezett embert raknának pozícióba, aki a brüsszeli vagy épp a kijevi kottából játszik”

– fogalmazott Horváth József.

Nyitókép: Facebook

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2026. március 25. 15:48
"A Medián legfrissebb közvélemény-kutatása szerint tovább nőtt a Tisza Párt előnye. Március második felében a teljes népesség körében 16, a pártot választani tudók körében 20, a választani tudó biztos szavazók között pedig már 23 százalékponttal vezet a Tisza a Fidesz–KDNP előtt" nemigen mukodik a bolsi kampany....habar mar keso leallni
Válasz erre
0
0
Palatin
•••
2026. március 25. 15:44 Szerkesztve
Ha ebben az országban bármilyen disznóság történik, mindig Ukrán Pétert kell elöször kihallgatni. A negatív kisugárzása ugyanis azt sugallja, hogy ö mindig közel van a bünhöz. Elgondolkodtam azon, hogy mi is az, ami a legundorítóbb benne. Mert ugye mindnyájan érezzük azt a mély viszolygást töle, ami a romlott étel szagára emlékeztet. Aztán rájöttem, hogy nem is az a legvisszataszítóbb benne, amiket eddig valóban elkövetett, bár az sem akármi, de hát elég sok hasonló bunkó nyikhaj szaladgál közöttünk, így az még nem lenne nagy szám, Gyurcsánynak köszönhetöen edzettek vagyunk. És UP eddig csak kamu-poziciókban idétlenkedett, így nem volt alkalma károkat okozni az országnak. Nála az veri le a lécet, hogy nincs az az aljasság, szemétség, hazugság stb. a világon, ami ne hangzana hihetöen, - akár igaz akár nem -, ha valaki azt mondaná, hogy ezt UP követte el. Ez az embertípus a legalja, amelyikre minden ráfér. A kisugárzása félelmetes, azt sugallja: "Ebben a pasasban nehogy megbízzál."
Válasz erre
1
0
Palatin
2026. március 25. 15:41
Talán azért kell a Tiszától félni, mert "erös"? Egy fenét. A Tiszától nem félünk, hanem undorodunk. A kockázatot itt a magyar választók ostobasága, naivitása, megvezethetösége okozza. Mindenkinek van joga egy szavazatra, de ez a szavazat nem csak az ö saját sorsát, hanem az egész magyarság sorsát befolyásolja. Így aki a baromságra szavaz, az az egész nemzetnek árt. Ez a felelösségtudat sajnos az emberek nagy részében ne húzza meg a vészcsengöt. De mondok én ennél még csúnyábbat a pszichológia berkeiböl. Létezik olyan , kb. 15%-a lakosságnak, akik élveznek másoknak kárt okozni, szeretik látni, ha mások bosszankodnak, a káröröm számukra még fontosabb lehet, mint a saját jólétük. Az pedig különösen nagy orgasztikus élmény az ilyenek számára, ha egy magas pozicióban lévö ember "bukik". Igen, erre vannak tanulmányok. Nos ezt 15%-os selejtet a Tisza kasszírozhatja. Biztosan van olyan 10% is, akiket nem érdekel a politika, de hogy valaki "bukjon", arra szavaznának. Ez itt a hidegrázás.
Válasz erre
1
0
Palatin
•••
2026. március 25. 15:35 Szerkesztve
Hallottátok? Ukrán Peti megfenyegette a pápát, hogy lecsukatja, mert többszöri követelése ellenére sem adta áldását a Tiszára. A pápa sarokba szorítva érezvén magát azzal védekezett, hogy a Sátánnal a Vatikánnak nincsenek diplomáciai kapcsolatai. Erre Ukrán Peti elörántotta a névjegykártyáját, mondván: "Tessék itt a telefonszám..."
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!