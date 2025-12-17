Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
12. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt karácsony gergely közgyűlés

Így kapott karácsonyi védőhálót a Tisza, Karácsonytól

2025. december 17. 17:41

A főpolgármester a migrációs fenyegetettségről szóló vita-javaslatunkat levetette a Közgyűlés napirendjéről.

2025. december 17. 17:41
null
Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra
Facebook

„Így kapott karácsonyi védőhálót a Tisza, Karácsonytól. A főpolgármester a migrációs fenyegetettségről szóló vita-javaslatunkat levetette a Közgyűlés napirendjéről. Ezzel Karácsony Gergely a Tiszát védi, hogy el tudják sunnyogni, mit gondolnak a migrációról.

Pedig, az adventi időszak, az európai nagyvárosokban uralkodó félelem a vásárokon és az állandó terrorfenyegetettség rávilágít arra, hogy nagy a baj, és bár Európa már rájött, hogy hibázott, de ezt nem megoldani akarják, hanem szétteríteni a tagállamokban – így Budapesten is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Nem akarnak beszélni róla, de az Európai Parlamentben – a Fővárosi Közgyűlésben is helyet foglaló képviselők – megszavazták a migrációs paktum felgyorsításáról szóló brüsszeli javaslatot. De nem pironkodtak a tiszások attól sem, hogy igent nyomjanak Magyarország elítélésére, amiért feltartóztattuk a migrációt, és nem engedtük be Európába az illegális migránsokat.

A Tisza Párt sunnyog. Semmilyen fontos témában nem hajlandóak elmondani az álláspontjukat, de Brüsszel utasításait és elvárásait minden esetben végrehajtják.

Így állunk, ezzel kezdődött az év utolsó Fővárosi Közgyűlési ülése.”

Forrás: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. december 17. 17:54
Kretén és a tiszaszar a vonat számláló kis buzi korccsal már teljesen eggyé vált.
Válasz erre
1
0
csulak
2025. december 17. 17:46
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
1
0
belbuda
2025. december 17. 17:44
Jobb lenne,ha visszamászna a csomagtartóba,ez a visszaléptetett,ostoba nő...😱
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!