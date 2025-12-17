„Így kapott karácsonyi védőhálót a Tisza, Karácsonytól. A főpolgármester a migrációs fenyegetettségről szóló vita-javaslatunkat levetette a Közgyűlés napirendjéről. Ezzel Karácsony Gergely a Tiszát védi, hogy el tudják sunnyogni, mit gondolnak a migrációról.

Pedig, az adventi időszak, az európai nagyvárosokban uralkodó félelem a vásárokon és az állandó terrorfenyegetettség rávilágít arra, hogy nagy a baj, és bár Európa már rájött, hogy hibázott, de ezt nem megoldani akarják, hanem szétteríteni a tagállamokban – így Budapesten is.