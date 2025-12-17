Döntött az Országgyűlés, Budapest mentőövet kap a kormánytól
Karácsony Gergely főpolgármester korábban kijelentette, nem fognak élni a segélyhitellel, inkább pénzintézetektől vesznek fel kölcsönt – emlékeztetett a Magyar Nemzet.
A főpolgármester a migrációs fenyegetettségről szóló vita-javaslatunkat levetette a Közgyűlés napirendjéről.
„Így kapott karácsonyi védőhálót a Tisza, Karácsonytól. A főpolgármester a migrációs fenyegetettségről szóló vita-javaslatunkat levetette a Közgyűlés napirendjéről. Ezzel Karácsony Gergely a Tiszát védi, hogy el tudják sunnyogni, mit gondolnak a migrációról.
Pedig, az adventi időszak, az európai nagyvárosokban uralkodó félelem a vásárokon és az állandó terrorfenyegetettség rávilágít arra, hogy nagy a baj, és bár Európa már rájött, hogy hibázott, de ezt nem megoldani akarják, hanem szétteríteni a tagállamokban – így Budapesten is.
Nem akarnak beszélni róla, de az Európai Parlamentben – a Fővárosi Közgyűlésben is helyet foglaló képviselők – megszavazták a migrációs paktum felgyorsításáról szóló brüsszeli javaslatot. De nem pironkodtak a tiszások attól sem, hogy igent nyomjanak Magyarország elítélésére, amiért feltartóztattuk a migrációt, és nem engedtük be Európába az illegális migránsokat.
A Tisza Párt sunnyog. Semmilyen fontos témában nem hajlandóak elmondani az álláspontjukat, de Brüsszel utasításait és elvárásait minden esetben végrehajtják.
Így állunk, ezzel kezdődött az év utolsó Fővárosi Közgyűlési ülése.”
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán