Csapdát állítottak az osztrákok Magyarországnak; romba dőltek Von der Leyen háborús álmai; Trump bejelentése sokkolta Zelenszkijt

Trump bejelentette: nem finanszírozza tovább Ukrajnát

Donald Trump amerikai elnök kedden este bejelentette, hogy az Egyesült Államok megszünteti az ukrajnai konfliktus finanszírozását, és a terheket ezentúl a NATO többi tagállama viseli.

Trump hozzátette, hogy országa továbbra is fegyvereket értékesít vagy szállít a NATO-szövetségeseknek, de ez sem tartható fenn örökké.

A bejelentésben Trump kiemelte, hogy Washington most szoros együttműködésre lépett Oroszországgal, közös megoldásokat keresve a háború befejezésére.