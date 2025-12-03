Ft
12. 03.
szerda
Németország Von der Leyen Ukrajna Európai Központi Bank EU

Csapdát állítottak az osztrákok Magyarországnak; romba dőltek Von der Leyen háborús álmai; Trump bejelentése sokkolta Zelenszkijt

2025. december 03. 05:13

Mindeközben pedig a baloldali sajtó mélyen hallgat a Tisza Párt megszorítócsomagjáról. Itt vannak a keddi nap legolvasottabb hírei!

2025. december 03. 05:13
null

Trump bejelentette: nem finanszírozza tovább Ukrajnát

Donald Trump amerikai elnök kedden este bejelentette, hogy az Egyesült Államok megszünteti az ukrajnai konfliktus finanszírozását, és a terheket ezentúl a NATO többi tagállama viseli. 

Trump hozzátette, hogy országa továbbra is fegyvereket értékesít vagy szállít a NATO-szövetségeseknek, de ez sem tartható fenn örökké. 

A bejelentésben Trump kiemelte, hogy Washington most szoros együttműködésre lépett Oroszországgal, közös megoldásokat keresve a háború befejezésére.

Papírhajóként süllyedtek el Von der Leyen háborús álmai

Súlyos csapást mért az Európai Központi Bank az EU ukrajnai finanszírozási terveire: az EKB megtagadta, hogy pénzügyi védőhálót nyújtson ahhoz a 140 milliárd eurós „jóvátételi hitelhez", amelyet Brüsszel a befagyasztott orosz vagyon terhére venne fel. 

A döntés jelentősen visszaveti az Európai Bizottság törekvéseit, amely szerint a befagyasztott orosz jegybanki eszközöket használták volna fel az ukrán finanszírozási igények fedezésére.

Elárasztaná migránsokkal Magyarországot az osztrák szociológus

Rainer Bauböck osztrák migrációkutató szerint a 2015-ös menekültválság hosszú távon gazdasági és demográfiai előnyöket hozott Németországnak, szemben például Magyarországgal, amely szerinte zárkózottabb politikája miatt rosszabb helyzetbe került. Bauböck hangsúlyozta: 

az integráció kulcsa a munkaerőpiac megnyitása és a politikai jogok bővítése lenne.

A Tisza megszorítócsomagja nem üti meg a „független, objektív sajtó" ingerküszöbét

Hétfőn az Index tette közzé teljes egészében a 600 oldalas anyagot, amely részletesen ismerteti, milyen megszorításokat tervez a Tisza Párt szakértői csapata, hogy évi 1300 milliárd forintot vonjanak el a lakosságtól.

A dokumentum nyilvánosságra kerülése óta a tervezet a magyar közélet egyik legforróbb témájává vált, 

a baloldali sajtó azonban jórészt hallgat róla, 

vagy ha mégis foglalkozik vele, a Tisza Párt számára kedvező keretben mutatja be, jellemzően Magyar Pétert idézve, aki tagadja pártja felelősségét a csomag kidolgozásában.

***

Nyitókép: MTI/EPA/Julien Warnand

