Csapdát állítottak az osztrákok Magyarországnak; romba dőltek Von der Leyen háborús álmai; Trump bejelentése sokkolta Zelenszkijt

Vége, ennyi volt: Trump bejelentette, hogy nem finanszírozza tovább Ukrajnát
Az elnök szerint Washington most szoros együttműködésre lépett Oroszországgal, közös megoldásokat keresve a háború befejezésére.
Mindeközben pedig a baloldali sajtó mélyen hallgat a Tisza Párt megszorítócsomagjáról. Itt vannak a keddi nap legolvasottabb hírei!
Donald Trump amerikai elnök kedden este bejelentette, hogy az Egyesült Államok megszünteti az ukrajnai konfliktus finanszírozását, és a terheket ezentúl a NATO többi tagállama viseli.
Trump hozzátette, hogy országa továbbra is fegyvereket értékesít vagy szállít a NATO-szövetségeseknek, de ez sem tartható fenn örökké.
A bejelentésben Trump kiemelte, hogy Washington most szoros együttműködésre lépett Oroszországgal, közös megoldásokat keresve a háború befejezésére.
Súlyos csapást mért az Európai Központi Bank az EU ukrajnai finanszírozási terveire: az EKB megtagadta, hogy pénzügyi védőhálót nyújtson ahhoz a 140 milliárd eurós „jóvátételi hitelhez”, amelyet Brüsszel a befagyasztott orosz vagyon terhére venne fel.
A döntés jelentősen visszaveti az Európai Bizottság törekvéseit, amely szerint a befagyasztott orosz jegybanki eszközöket használták volna fel az ukrán finanszírozási igények fedezésére.
Az Európai Központi Bank elutasította a hitel biztosítását, és az EU-tagállamok sem vállalják a kockázatot, ami Von der Leyen és Zelenszkij terveit is keresztülhúzza.
Rainer Bauböck osztrák migrációkutató szerint a 2015-ös menekültválság hosszú távon gazdasági és demográfiai előnyöket hozott Németországnak, szemben például Magyarországgal, amely szerinte zárkózottabb politikája miatt rosszabb helyzetbe került. Bauböck hangsúlyozta:
az integráció kulcsa a munkaerőpiac megnyitása és a politikai jogok bővítése lenne.
Bepróbálkozott a migrációkutató.
Hétfőn az Index tette közzé teljes egészében a 600 oldalas anyagot, amely részletesen ismerteti, milyen megszorításokat tervez a Tisza Párt szakértői csapata, hogy évi 1300 milliárd forintot vonjanak el a lakosságtól.
A dokumentum nyilvánosságra kerülése óta a tervezet a magyar közélet egyik legforróbb témájává vált,
a baloldali sajtó azonban jórészt hallgat róla,
vagy ha mégis foglalkozik vele, a Tisza Párt számára kedvező keretben mutatja be, jellemzően Magyar Pétert idézve, aki tagadja pártja felelősségét a csomag kidolgozásában.
Nyitókép: MTI/EPA/Julien Warnand