„A visegrádi országoknak maguk kell dönteniük a jövőről” – új lendületet vesznek a V4-ek

Itt a nagy hír, a csehek is Magyarország oldalán: indulhat a visegrádi együttműködés új változata
Az új cseh kormánykoalíció szorgalmazni fogja a kapcsolatok felújítását Andrej Babissal az élen.
A magyar V4-elnökség üzenete egyértelmű: „Versenyképes Visegrád” – a tagországok együttműködése megkerülhetetlen Közép-Európa gazdasági erősödéséhez, növekedéséhez.
Szerdára hívott össze Sulyok Tamás köztársasági elnök V4 államfői csúcstalálkozót, az esztergomi Szent Adalbert Központban látta vendégül Petr Pavel cseh, Karol Nawrocki lengyel és Peter Pellegrini szlovák elnököt. Az esemény központi témája, hogy hazánk látja el a Visegrádi Négyek soros elnökségét, Magyarország pedig folyamatosan és következetesen kiáll a V4 országainak szoros összefogása mellett, amely a térség stabilitásának, biztonságának és erősödésének alapja.
A magyar elnökség „Versenyképes Visegrád” mottója is kifejezi, hogy Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország összehangolt együttműködése megkerülhetetlen Közép-Európa gazdasági erősödéséhez, növekedéséhez, valamint a jelenkor kihívásainak hatékony kezeléséhez – közölte a Sándor-palota.
A Visegrádi Együttműködés 1991-ben, a 14. századi visegrádi királytalálkozó hagyományát megidézve jött létre azzal a céllal, hogy a régió országai közös értékeik mentén, és egymást erősítve képviseljék érdekeiket a nemzetközi térben.
Sulyok Tamás a V4-elnökök közös sajtónyilatkozata során arról beszélt, hogy egyértelmű cél lebeg a visegrádi tagországok előtt: növelni kell a biztonságot és fejleszteni kell a régió összekapcsolhatóságát. Állítása szerint előremutató tárgyalásokat folytattak ez ügyben szerdán.
Sorsunk összekapcsolódik: a Visegrádi Négyek a közép-európai stabilitás pillérje”
– emelte ki a köztársasági elnök.
Sulyok Tamás elárulta, nincs alternatívája a V4-eknek, ha azt akarjuk, hogy a térségünk biztonságos legyen. „Együtt, összefogásban erősebbek vagyunk, mint egyedül, közösen kell a megoldásokat keresni” – fogalmazott az államfő, aki szerint az értékek erősítenek minket. Mint elmondta, az energiabiztonság kiemelkedően fontos a régióban, lépést kell tartani a modern korral; a V4-ek ennek érdekében tárgyaltak K+F fejlesztésekről.
Országaink erősítése közös cél. Az elköteleződés megvan a V4-ek mellett, 30 éve bizonyíték a Visegrádi Négyek együttműködése arra, hogyan tud a négy ország közösen építkezni”
– emelte ki.
Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök beszédében arra mutatott rá, hogy Pozsony számára rendkívül fontos a Visegrádi Négyek együttműködése, közös érdeke az államoknak, hogy jó legyen a viszony közöttük, könnyen megértik egymást, azonban most arra van szükség, hogy megújítsák a V4-ek dinamikáját.
A visegrádi országoknak maguk kell dönteniük a jövőről”
– szólt a szlovák államfő, aki szerint nem szabad kétségbe vonni a csoport relevanciáját, ezt a hangot pedig az Európai Unióban is meg kell hallani. Elmondta, fontos az Európai Unió bővítése, a balkáni országok csatlakozása a visegrádi államok sikere is lesz.
Kihívásnak jegyezte meg a magas energiaárakat, a hazai ipar erősítését, mert szerinte Közép-Európa sérülékeny helyzetben van. Pellegrini elárulta, a katonai mobilitást is fejleszteni kell, hiszen ez az állampolgárok alapvető érdeke.
Petr Pavel cseh elnök a sajtótájékoztatón a visegrádi együttműködés fontosságáról beszélt, állítása szerint a V4-ek kapcsán érzelmektől fűtött véleményeket hallani; vannak, akik szerint a Visegrádi Négyek ugyanolyan fontosak, mint az Európai Unió, más pedig elbagatelizálja a csoport erejét.
Ezek a szélsőséges vélemények ártalmasak. Mi, tagállamok össze vagyunk kapcsolva, jók a kapcsolataink, eddig is dinamikus volt Közép-Európa fejlődése, most azonban gyorsítani kell rajta”
– jegyezte meg.
A cseh államfő prioritásnak nevezte az Európai Unió további bővítését, valamint a védelmi képességek fejlesztését, megjegyezte, hasonlóan gondolkodó partnereket keres ehhez.
Karol Nawrocki lengyel elnök arról beszélt, hogy a regionális együttműködés minden tagországnak fontos, összehangoltan kell dolgozni a külső fenyegetések ellen. Kiemelte, hogy az energiaszuverenitás Lengyelország számára prioritás, elkötelezettek az ezen irányű fejlesztések mellett, akár egy V4 országok közötti gáz- és áramhálózaton keresztül is.
Nawrocki arról is beszélt, hogy felébredt az orosz imperializmus, a szomszédunkban folyó harcok pedig már nem csak Oroszország és Ukrajna közötti háború. Szavai szerint a háború hat Lengyelország működésére és
erről a partnereknek is beszélgetniük kell egymással.
Mint a lengyel elnök megjegyezte, a transzatlanti szövetség építése az egész visegrádi csoport érdeke mind katonai, mind energiabiztonság szempontjából. Nawrocki szerint az Egyesült Államok európai jelenléte tudja garantálni a biztonságot.
