„A visegrádi országoknak maguk kell dönteniük a jövőről” – új lendületet vesznek a V4-ek

„A visegrádi országoknak maguk kell dönteniük a jövőről”

Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök beszédében arra mutatott rá, hogy Pozsony számára rendkívül fontos a Visegrádi Négyek együttműködése, közös érdeke az államoknak, hogy jó legyen a viszony közöttük, könnyen megértik egymást, azonban most arra van szükség, hogy megújítsák a V4-ek dinamikáját.

A visegrádi országoknak maguk kell dönteniük a jövőről”

– szólt a szlovák államfő, aki szerint nem szabad kétségbe vonni a csoport relevanciáját, ezt a hangot pedig az Európai Unióban is meg kell hallani. Elmondta, fontos az Európai Unió bővítése, a balkáni országok csatlakozása a visegrádi államok sikere is lesz.

Kihívásnak jegyezte meg a magas energiaárakat, a hazai ipar erősítését, mert szerinte Közép-Európa sérülékeny helyzetben van. Pellegrini elárulta, a katonai mobilitást is fejleszteni kell, hiszen ez az állampolgárok alapvető érdeke.