Itt a nagy hír, a csehek is Magyarország oldalán: indulhat a visegrádi együttműködés új változata

Megszületett a megállapodás, hamarosan kormányra kerülhet Orbán Viktor szövetségese
Andrej Babiš megkötötte a koalíciós megállapodást, hamarosan elfoglalhatja a cseh miniszterelnöki széket.
Az új cseh kormánykoalíció szorgalmazni fogja a kapcsolatok felújítását Andrej Babissal az élen.
Az Infostart arról ír, hogy szorgalmazni fogja a visegrádi együttműködés felújítását az új cseh kormánykoalíció – ez derült ki a most alakuló új kormány programnyilatkozatának tervezetéből, amelyet hétfőn hoztak nyilvánosságra Prágában.
„Külpolitikánk fontos prioritása a Visegrádi csoport keretében megsérült kapcsolatok felújítása és megerősítése,
amelyek a kölcsönös tiszteleten, a közös érdekeken és a hatékony regionális együttműködésen alapulnak” – olvasható a dokumentumban.
A Csehországot, Magyarországot, Lengyelországot és Szlovákiát magába foglaló csoport legmagasabb szintű politikai együttműködése
az utóbbi években gyakorlatilag megbénult a négy ország eltérő Ukrajna-politikája miatt
– írta a cseh sajtó.
A média emlékeztetett: míg Csehország és Lengyelország az orosz agresszió ellen harcoló Ukrajna legnagyobb támogatói közé tartoznak minden területen, és fegyvereket, hadianyagot is szállítanak Kijevnek, addig Magyarország és Szlovákia ez elől elzárkózik.
A Právo című napilap úgy fogalmazott,
az új cseh kormány programnyilatkozatában nincs semmiféle „melegség” Ukrajna iránt,
csak egy nagyon általános mondat, miszerint „támogatni fogjuk azokat a diplomáciai lépéseket, amelyek elvezetnének az Ukrajnában dúló háború befejezéséhez és a háború Európába való kiterjesztése kockázatainak eltávolításához”.
Ezt is ajánljuk a témában
Andrej Babiš megkötötte a koalíciós megállapodást, hamarosan elfoglalhatja a cseh miniszterelnöki széket.
Fontos megállapítás, hogy
Csehország „jó vagy legalábbis standard viszonyt kíván ápolni a többi kulcsfontosságú globális nagyhatalommal”.
A dokumentum leszögezi: Csehország számára kulcsfontosságú az EU- és a NATO-tagság, amelyek megkérdőjelezhetetlenek.
Az új kormány szerint „az öntudatos EU szuverén nemzetállamok közössége, amelyek ott működnek együtt, ahol annak van értelme,
és ugyanakkor megtartják szabadságukat olyan kérdésekben, amelyek csak őket érintik”.
A kormányprogram tervezete szerint
a cseh külpolitika „realista és pragmatikus” lesz.
Andrej Babis hétfőn újságírók előtt megerősítette, hogy jövőbeni kormányfőként a külpolitikáért személyesen ő vállal felelősséget, írják.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher