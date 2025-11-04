Itt a nagy hír, a csehek is Magyarország oldalán: indulhat a visegrádi együttműködés új változata

Az Infostart arról ír, hogy szorgalmazni fogja a visegrádi együttműködés felújítását az új cseh kormánykoalíció – ez derült ki a most alakuló új kormány programnyilatkozatának tervezetéből, amelyet hétfőn hoztak nyilvánosságra Prágában.

„Külpolitikánk fontos prioritása a Visegrádi csoport keretében megsérült kapcsolatok felújítása és megerősítése,

amelyek a kölcsönös tiszteleten, a közös érdekeken és a hatékony regionális együttműködésen alapulnak” – olvasható a dokumentumban.

A Csehországot, Magyarországot, Lengyelországot és Szlovákiát magába foglaló csoport legmagasabb szintű politikai együttműködése