visegrádi négyek Andrej Babis Ukrajna kormánykoalíció Csehország Orbán Viktor Visegrádi csoport

Itt a nagy hír, a csehek is Magyarország oldalán: indulhat a visegrádi együttműködés új változata

2025. november 04. 06:09

Az új cseh kormánykoalíció szorgalmazni fogja a kapcsolatok felújítását Andrej Babissal az élen.

2025. november 04. 06:09
Az Infostart arról ír, hogy szorgalmazni fogja a visegrádi együttműködés felújítását az új cseh kormánykoalíció – ez derült ki a most alakuló új kormány programnyilatkozatának tervezetéből, amelyet hétfőn hoztak nyilvánosságra Prágában.

„Külpolitikánk fontos prioritása a Visegrádi csoport keretében megsérült kapcsolatok felújítása és megerősítése,

 amelyek a kölcsönös tiszteleten, a közös érdekeken és a hatékony regionális együttműködésen alapulnak” – olvasható a dokumentumban.

A Csehországot, Magyarországot, Lengyelországot és Szlovákiát magába foglaló csoport legmagasabb szintű politikai együttműködése 

az utóbbi években gyakorlatilag megbénult a négy ország eltérő Ukrajna-politikája miatt

 – írta a cseh sajtó.

A média emlékeztetett: míg Csehország és Lengyelország az orosz agresszió ellen harcoló Ukrajna legnagyobb támogatói közé tartoznak minden területen, és fegyvereket, hadianyagot is szállítanak Kijevnek, addig Magyarország és Szlovákia ez elől elzárkózik.

A Právo című napilap úgy fogalmazott, 

az új cseh kormány programnyilatkozatában nincs semmiféle „melegség” Ukrajna iránt, 

csak egy nagyon általános mondat, miszerint „támogatni fogjuk azokat a diplomáciai lépéseket, amelyek elvezetnének az Ukrajnában dúló háború befejezéséhez és a háború Európába való kiterjesztése kockázatainak eltávolításához”.

Ezt is ajánljuk a témában

Fontos megállapítás, hogy

 Csehország „jó vagy legalábbis standard viszonyt kíván ápolni a többi kulcsfontosságú globális nagyhatalommal”.

A dokumentum leszögezi: Csehország számára kulcsfontosságú az EU- és a NATO-tagság, amelyek megkérdőjelezhetetlenek. 

Az új kormány szerint „az öntudatos EU szuverén nemzetállamok közössége, amelyek ott működnek együtt, ahol annak van értelme,

és ugyanakkor megtartják szabadságukat olyan kérdésekben, amelyek csak őket érintik”.

A kormányprogram tervezete szerint 

a cseh külpolitika „realista és pragmatikus” lesz. 

Andrej Babis hétfőn újságírók előtt megerősítette, hogy jövőbeni kormányfőként a külpolitikáért személyesen ő vállal felelősséget, írják.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

