„A malacok szerintük mi, magyarok vagyunk” – Orbán Viktor is reagált Bod Péter Ákos bicskanyitogató kijelentéseire (VIDEÓ)

Bod kijelentette, „itt egy nagyon generális adóváltoztatás lesz, és ott nem lehet elkerülni a jövedelemadókat, azoknak a személyi jövedelemadó részét is, meg a vállalatit is”.

Majd azzal folytatta, hogy „a vállalati adózásnál is ez tarthatatlan, amit csináltak, kusza is, és nincs elég adóalap….. Tehát azt gondolom, hogy anélkül, hogy most előre szaladnánk, és elvégeznénk a következő pénzügyminiszter helyett azt a hálátlan feladatot, ami elől mindig elbújik az ember, hogy ne ő mondja már ki, hogy mit fognak csinálni” – mondta a Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke.