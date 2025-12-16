„A malacok szerintük mi, magyarok vagyunk” – Orbán Viktor is reagált Bod Péter Ákos bicskanyitogató kijelentéseire (VIDEÓ)

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Tarr Zoltán a Tisza adótervéről
A Tisza alelnökének újabb vállalhatatlan kijelentései kerültek napvilágra.
A Tisza Párt gazdasági szakértője ismét ráerősített arra, hogy milyen drasztikus lépéseket hajtanának végre Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén.
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán fejtette ki a véleményét a Tisza Párt tanácsadójának, Bod Péter Ákosnak azon kijelentéséről, melyet a magyar gazdaság és versenyképességének helyzetéről szóló beszélgetésen, a Belvárosi Szabadegyetemen tett.
A volt jegybank elnök kendőzetlen őszinteséggel beszélt az adóemelések szükségességéről, megerősítve egyben Magyar Péterék nyilvánosságra került megszorítási csomagját és Tarr Zoltán nyári elszólását is.
Bod kijelentette, „itt egy nagyon generális adóváltoztatás lesz, és ott nem lehet elkerülni a jövedelemadókat, azoknak a személyi jövedelemadó részét is, meg a vállalatit is”.
Majd azzal folytatta, hogy „a vállalati adózásnál is ez tarthatatlan, amit csináltak, kusza is, és nincs elég adóalap….. Tehát azt gondolom, hogy anélkül, hogy most előre szaladnánk, és elvégeznénk a következő pénzügyminiszter helyett azt a hálátlan feladatot, ami elől mindig elbújik az ember, hogy ne ő mondja már ki, hogy mit fognak csinálni” – mondta a Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke.
Hát majd, ha fenik a kést a malacnak az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként nagyobb részt”
– zárta gondolatmenetét Bod Péter Ákos.
A miniszterelnök minderre annyit írt Facebook-oldalán, „Hölgyeim és Uraim! Íme a Tisza adóterve.
Kicsit segítek: a malacok szerintük mi, magyarok vagyunk”.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
