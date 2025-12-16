Ft
12. 16.
kedd
tisza párt magyar péter tarr zoltán bod péter ákos miniszterelnök orbán viktor

„A malacok szerintük mi, magyarok vagyunk” – Orbán Viktor is reagált Bod Péter Ákos bicskanyitogató kijelentéseire (VIDEÓ)

2025. december 16. 08:02

A Tisza Párt gazdasági szakértője ismét ráerősített arra, hogy milyen drasztikus lépéseket hajtanának végre Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén.

2025. december 16. 08:02
null

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán fejtette ki a véleményét a Tisza Párt tanácsadójának, Bod Péter Ákosnak azon kijelentéséről, melyet  a magyar gazdaság és versenyképességének helyzetéről szóló beszélgetésen, a Belvárosi Szabadegyetemen tett.

A volt jegybank elnök kendőzetlen őszinteséggel beszélt az adóemelések szükségességéről, megerősítve egyben Magyar Péterék nyilvánosságra került megszorítási csomagját és Tarr Zoltán nyári elszólását is. 

Bod kijelentette, „itt egy nagyon generális adóváltoztatás lesz, és ott nem lehet elkerülni a jövedelemadókat, azoknak a személyi jövedelemadó részét is, meg a vállalatit is”.

Majd azzal folytatta, hogy „a vállalati adózásnál is ez tarthatatlan, amit csináltak, kusza is, és nincs elég adóalap….. Tehát azt gondolom, hogy anélkül, hogy most előre szaladnánk, és elvégeznénk a következő pénzügyminiszter helyett azt a hálátlan feladatot, ami elől mindig elbújik az ember, hogy ne ő mondja már ki, hogy mit fognak csinálni” – mondta a Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke.

Hát majd, ha fenik a kést a malacnak az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként nagyobb részt”

– zárta gondolatmenetét Bod Péter Ákos.

A miniszterelnök minderre annyit írt Facebook-oldalán, „Hölgyeim és Uraim! Íme a Tisza adóterve.

Kicsit segítek: a malacok szerintük mi, magyarok vagyunk”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

gyzoltan-2
2025. december 16. 08:42
Bod Péter Ákos! A szerencsétlen! Az iszonyú! Élmény volt látnom, hallanom annak idején a "spenótházban" a tárgyalás "vezetését"!-hát nem kicsit volt pánikban..! Annyira szenvedésélmény volt, hogy a szünetben ott is hagytam az egész hóbelevancot, a tárgyalást, és utólag sem bánom, hogy elindítója voltam egy olyan eseménysornak, melynek az lett a vége, ami történt.., ami nem éppen Bod Péter Ákos javára történt meg... -ami fájdalmas benne, az mindig jelen van, minden a magyarság hátrányára történik, szinte alapszabályként... Kétes dicsőség egy megbukott Bod Péter Ákost szakértőként futtatni... -de hát a "Tiszában" is érvényes: "Ha ló nincs, a szamár is kincs!" Végül is, Magyar Péter is a Fidesz szemétdombjáról került elő! Köszönhetően a magyarországi magyarellenes médiának... -mely azért szintén megérne egy misét..! -egy "Szent-Bertalan éjszakát.."
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. december 16. 08:40
Tényleg nincs szükség az ilyen alakokra... A szemétdombon van a helyük. MOST.
Válasz erre
2
0
neszteklipschik
•••
2025. december 16. 08:27 Szerkesztve
Ha megszorításokat szeretnél, szavazz a Tiszára, ennyire egyszerű ez, nem kell ezt túlbonyolítani. És hiába is tagadják, logikailag koherens: szerintük itt "mindenszar", "csődben van az ország", ebből tehát az következik, hogy megszorítások kellenek. Egyértelműen szükségesek. A szakértőik is mind ezt mondják, akikhez persze "semmi közük"...csak akkor ezek miért meghívott előadók a Tisza-sziget rendezvényein? Tudjuk a választ mindannyian... Attól még hogy hülyének néznek minket, nem kell annak is lenni. Majd a szavazó urnánál eldől, tényleg azok vagyunk-e...
Válasz erre
7
0
pipa89
2025. december 16. 08:20
Bod Péter Ákosnak: Malacunk van, hogy a választás előtt kijöttetek a Napra. Mi öregebbek tudjuk, hogy a politikai szemétdombról másztatok vissza, de ezzel a korai nyilvánosság elé állásotokkal, még a tapasztalatlanoknak is van esélyük józan parasztival belátni, hogy ti újra MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYAROK TOTÁLIS KIFOSZTÁSÁRA KÉSZÜLTÖK, EZÉRT KELL A HATALOM ANNYIRA. VISSZA AKARJÁTOK KAPCSOLNI A A PÉNZMAFFIA HÁLÓZATÁRA EZT AZ ORSZÁGOT. Hát tudod, mit Bod Péter Ákos? LÓFÜTYIT NEKTEK, DE JÓ NAGYOT!
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!