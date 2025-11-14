Trump külügyminisztere fontos bejelentést tett Paks II.-ről

Amerika kijátszotta az ütőkártyáját: Putyin dörzsölheti a tenyerét
Már alig maradt lehetőség újabb szankciók bevezetésére Oroszország ellen.
Marco Rubio szerint az USA azt szeretné, hogy minél előbb befejeződhessen az építkezés, és Magyarország energiafüggetlen legyen.
Mint ismert, tegnap A G7-ek külügyminisztereinek kanadai találkozója után egy hosszabb interjút adott Marco Rubio amerikai külügyminiszter, melyben elmondta, hogy már alig maradt lehetőség újabb szankciók bevezetésére Oroszország ellen.
A külügyminiszter többek között beszélt arról is, hogy a Paks II. atomerőmű építését érintő szankciókat, azért törlik el, mert szeretnék, hogy befejeződhessen az építkezés, és Magyarország energiafüggetlen legyen.
„Azt akarjuk, hogy ezt be tudják fejezni, mert azt akarjuk, hogy az energiaellátás terén függetlenek legyenek”
– fogalmazott Marco Rubio az MTI szerint.
Nyitókép forrása: Alex WROBLEWSKI / AFP