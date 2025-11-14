Ft
Magyarország Oroszország szankciók Marco Rubio

Trump külügyminisztere fontos bejelentést tett Paks II.-ről

2025. november 14. 15:49

Marco Rubio szerint az USA azt szeretné, hogy minél előbb befejeződhessen az építkezés, és Magyarország energiafüggetlen legyen.

2025. november 14. 15:49
null

Mint ismert, tegnap A G7-ek külügyminisztereinek kanadai találkozója után egy hosszabb interjút adott Marco Rubio amerikai külügyminiszter, melyben elmondta, hogy már alig maradt lehetőség újabb szankciók bevezetésére Oroszország ellen.

A külügyminiszter többek között beszélt arról is, hogy a Paks II. atomerőmű építését érintő szankciókat, azért törlik el, mert szeretnék, hogy befejeződhessen az építkezés, és Magyarország energiafüggetlen legyen.

„Azt akarjuk, hogy ezt be tudják fejezni, mert azt akarjuk, hogy az energiaellátás terén függetlenek legyenek”

 – fogalmazott Marco Rubio az MTI szerint.

Nyitókép forrása:  Alex WROBLEWSKI / AFP

 

 

Fireworks
2025. november 14. 16:46
giraffe 2025. november 14. 16:39 "És mennyire gáz már, h az USA "engedélyezi Paks II. folytatását...mint egy gyarmat, olyanok vagyunk. " A tiltást szüntették meg, és nem engedélyt adtak. Az előző (demokrata kabinet) szankcionált bennünket - így azért ez is mást jelent.
Válasz erre
1
0
pandalala
2025. november 14. 16:41
"energiafüggetlen" há' az meg mi a szösz?? olyan mint a perpetuum mobile?? .... :-D
Válasz erre
0
0
giraffe
2025. november 14. 16:39
Es a gáz és olaj szankciómentességről mit mondott? Mert arról is beszélt. Mert most tök jó h nov 21től nincs szankció és áremelkedés, de jövőre? És mennyire gáz már, h az USA "engedélyezi Paks II. folytatását...mint egy gyarmat, olyanok vagyunk. Mikor keveredünk ki ebből? Ki fogunk valaha is ????
Válasz erre
0
3
csulak
2025. november 14. 16:09
mi is ezt szeretnenk, sajnos az EU burokraciaja mindig keresztbe tesz nekunk
Válasz erre
5
0
