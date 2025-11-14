Leszalámizhatják a Tiszát, Kiszivárgott Magyar Péter panaszáradata, alakítottunk az örmény–magyar barátságon – ezek voltak a legolvasottabb hírek csütörtökön

Eluralkodott a pánik Magyar Péteréknél: leszalámizhatják a Tiszát, mire egyet pislantanak

Egyre nagyobb a kétségbeesés és az egymásra mutogatás a baloldalon, de különösen a Tisza Párt körül, amióta kiderült: új politikai formáció jön létre. A problémát a liberális ellenzék abban látja, hogy

néhány rebellis politikus ahelyett, hogy visszalépne Magyar Péterék javára, inkább megméretné magát a választáson, például a Humanisták színeiben.

„Több párt is pályázik a nevető harmadik szerepére” a jelenlegi politikai felállásban, talán a Humanistákat is közéjük sorolhatjuk – nyilatkozta a Mandinernek Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója. Szerinte az új formáció abból indulhat ki – emelte ki –, hogy már tetőzött a Tisza Párt támogatottsága. „Az ambíciójuk megvan hozzá, és helyzet is van” – magyarázta a Mandinernek a politikai elemző, utalva a Humanisták eddigi „húzóneveire”: Cseh Katalinra és Barabás Richárdra.

„Tényleg ennyire hülyének néznek mindenkit?” – ezt a kérdést tette fel Barna Judit tiszás fővárosi képviselő Barabáséknak. Magyar Péter politikusa hosszú, felháborodott posztban sorolta a Humanisták elindításával kapcsolatos kifogásait és felfedezéseit.