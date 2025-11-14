Leszalámizhatják a Tiszát, Kiszivárgott Magyar Péter panaszáradata, alakítottunk az örmény–magyar barátságon – ezek voltak a legolvasottabb hírek csütörtökön

Eluralkodott a pánik Magyar Péteréknél: leszalámizhatják a Tiszát, mire egyet pislantanak
Jó hír a politikai árváknak, rossz hír Magyar Péteréknek...
Összellenzéki kétségbeesést generált a „botmixeres” Cseh Katalin és Barabás Richárd nevével fémjelzett új baloldali formáció megalakulása. A Tiszával együtt Magyar Péter sem örül, ő ráadásul Orbán Viktor sikerét is irigyli... Megvolt a vb-selejtező is Jerevánban.
Egyre nagyobb a kétségbeesés és az egymásra mutogatás a baloldalon, de különösen a Tisza Párt körül, amióta kiderült: új politikai formáció jön létre. A problémát a liberális ellenzék abban látja, hogy
néhány rebellis politikus ahelyett, hogy visszalépne Magyar Péterék javára, inkább megméretné magát a választáson, például a Humanisták színeiben.
„Több párt is pályázik a nevető harmadik szerepére” a jelenlegi politikai felállásban, talán a Humanistákat is közéjük sorolhatjuk – nyilatkozta a Mandinernek Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója. Szerinte az új formáció abból indulhat ki – emelte ki –, hogy már tetőzött a Tisza Párt támogatottsága. „Az ambíciójuk megvan hozzá, és helyzet is van” – magyarázta a Mandinernek a politikai elemző, utalva a Humanisták eddigi „húzóneveire”: Cseh Katalinra és Barabás Richárdra.
„Tényleg ennyire hülyének néznek mindenkit?” – ezt a kérdést tette fel Barna Judit tiszás fővárosi képviselő Barabáséknak. Magyar Péter politikusa hosszú, felháborodott posztban sorolta a Humanisták elindításával kapcsolatos kifogásait és felfedezéseit.
Terjedelmes portréinterjút készített a „független-objektív” 24.hu Magyar Péterrel – csak épp a legfontosabb kérdések közül néhány kimaradt. Bár az interjú részletesen foglalkozik Magyar gyermekkorával, iskolás éveivel, családi emlékeivel, személyes motivációival és kormánykritikájával, „meglepő módon”
nem esik szó például Ukrajnáról, a háborúról vagy Magyarország külpolitikai álláspontjáról.
Pedig éppen ezek azok a témák, amelyekről egy politikai szereplőtől a közélet joggal várna el világos állásfoglalást, különösen akkor, ha az illető országos politikai ambíciókat dédelget. A hiányzó kérdések – például Magyar Péter és a Tisza Párt Ukrajnával, uniós politikával vagy orosz kapcsolatokkal kapcsolatos álláspontja –
azt az érzetet keltik, mintha talán ez lett volna az interjú feltétele...
„Egy olyan nárcisztikus ember, mint Magyar Péter, nehezen viseli, ha nincs a figyelem középpontjában” – állapította meg Facebook-oldalán Deák Dániel. Így fogalmazott: „Márpedig az elmúlt időszak nem róla szólt, hanem például Orbán Viktor washingtoni útjáról vagy például a miniszterelnök ATV-s interjújáról, amit már 800 ezren láttak, négyszer többen, mint Magyar Péter interjúját.
De még Orbán Viktor interjú közben készített rajza is nagyobb figyelmet kapott, azt elemezték sokan, még pulcsit is készítenek róla.
A hozzám eljutó információk szerint Magyar Péter ezt nehezen viseli, mint egy közeli munkatársának fogalmazott idegesen: »Még Orbán Viktor firkájával is többet foglalkoznak, mint velem!«”
Egyre rosszabb hangulat uralkodik a Tisza Pártban.
Ha nem is szép, de eredményes játékkal hozta a kötelezőt az örmény fővárosban a magyar labdarúgó-válogatott. Marco Rossi csapata kiváló helyzetből várja a vb-kvalifikációs négyese novemberi zárását.
Ehhez az első lépést Örményország nemzeti együttese ellen kellett megtenni Jerevánban…
Ilyen volt az Örményország–Magyarország mérkőzés a helyszínen!
Most már a portugálokon a sor.
Nyitókép forrása: Facebook