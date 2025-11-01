Nem követjük a brüsszeli mintát Ukrajna ügyében, továbbra is Magyarországon a legolcsóbb a gáz és az áram, de minden romba dőlhet a Tisza győzelme esetén

A Tisza Párt körül kirobbant nyugdíjbotrány élénken foglalkoztatja az olvasóinkat, de kiugróan népszerű volt az ukrán mezőgazdasági termékekre továbbra is nemet mondó magyar kormánnyal és az Európában a legalacsonyabb hazai gáz- áramárakkal foglalkozó írásaink is.

Futótűzként terjed a hír Ukrajnában: Magyarország megálljt parancsolt nekik

A magyar agrárminiszter bejelentette, a magyar kormány az EU és Ukrajna közötti új kereskedelmi megállapodás életbe lépése után sem tervezi megnyitni piacát az ukrán mezőgazdasági termékek előtt. Nagy István szerint Brüsszel „háborús pszichózisban” hoz döntéseket, veszélyeztetve az uniós élelmiszer-ellátást.