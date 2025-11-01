Nem követjük a brüsszeli mintát Ukrajna ügyében, továbbra is Magyarországon a legolcsóbb a gáz és az áram, de minden romba dőlhet a Tisza győzelme esetén

Futótűzként terjed a hír Ukrajnában: Magyarország megálljt parancsolt nekik
Továbbra sem fognak érkezni hazánkba ukrán mezőgazdasági termékek.
A magyar kormány nem tervezi megnyitni a piacát az ukrán mezőgazdasági termékek előtt, látványosan elhúztunk Németország és Svédország előtt, Magyar Péter nyugdíjat csökkentene és elvenné a 13. havi juttatást. Ezek voltak a legolvasottabb cikkeink pénteken.
A Tisza Párt körül kirobbant nyugdíjbotrány élénken foglalkoztatja az olvasóinkat, de kiugróan népszerű volt az ukrán mezőgazdasági termékekre továbbra is nemet mondó magyar kormánnyal és az Európában a legalacsonyabb hazai gáz- áramárakkal foglalkozó írásaink is.
A magyar agrárminiszter bejelentette, a magyar kormány az EU és Ukrajna közötti új kereskedelmi megállapodás életbe lépése után sem tervezi megnyitni piacát az ukrán mezőgazdasági termékek előtt. Nagy István szerint Brüsszel „háborús pszichózisban” hoz döntéseket, veszélyeztetve az uniós élelmiszer-ellátást.
Ezt is ajánljuk a témában
Továbbra sem fognak érkezni hazánkba ukrán mezőgazdasági termékek.
Az Eurostat adatai nem hazudnak: 2025 első felében Magyarországon volt a legalacsonyabb a lakossági gáz és az áram átlagára az EU-ban. A gázért Svédországban, az áramért Németországban fizettek a legtöbbet a lakosok.
Ezt is ajánljuk a témában
Pedig az Eurostat adatai nem hazudnak.
G. Fodor Gábor a Mandiner Mesterterv című műsorában beszélt róla, hogy a Tisza Párt különböző Tisza-rendezvényeken fellépő szakértői – akikkel Magyar Péter szerint ugyan semmi közük nincs egymáshoz – biztosan a jelenlegi nyugdíjrendszer radikális átalakítását tervezik. Az elemző azt is világossá tette, hogy Magyar Péter eddig semmilyen kérdésre nem mondott konkrétumokat. Sem arra, küldene-e magyar katonákat háborúba Brüsszel parancsára, sem arról, pontosan hogyan alakítaná át az adó- vagy a nyugdíjrendszert.
Ezt is ajánljuk a témában
A szakértő szerint Magyar Péter és csapata a nyugdíjak csökkentése és a 13. havi eltörlése kapcsán is őszintén beszélnek.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi