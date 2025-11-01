Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
11. 01.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 01.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt lakossági áramár európai gázár mezőgazdaság Ukrajna gázár nyugdíj

Nem követjük a brüsszeli mintát Ukrajna ügyében, továbbra is Magyarországon a legolcsóbb a gáz és az áram, de minden romba dőlhet a Tisza győzelme esetén

2025. november 01. 10:11

A magyar kormány nem tervezi megnyitni a piacát az ukrán mezőgazdasági termékek előtt, látványosan elhúztunk Németország és Svédország előtt, Magyar Péter nyugdíjat csökkentene és elvenné a 13. havi juttatást. Ezek voltak a legolvasottabb cikkeink pénteken.

2025. november 01. 10:11
null

A Tisza Párt körül kirobbant nyugdíjbotrány élénken foglalkoztatja az olvasóinkat, de kiugróan népszerű volt az ukrán mezőgazdasági termékekre továbbra is nemet mondó magyar kormánnyal és az Európában a legalacsonyabb hazai gáz- áramárakkal foglalkozó írásaink is. 

 

Futótűzként terjed a hír Ukrajnában: Magyarország megálljt parancsolt nekik

A magyar agrárminiszter bejelentette, a magyar kormány az EU és Ukrajna közötti új kereskedelmi megállapodás életbe lépése után sem tervezi megnyitni piacát az ukrán mezőgazdasági termékek előtt. Nagy István szerint Brüsszel „háborús pszichózisban” hoz döntéseket, veszélyeztetve az uniós élelmiszer-ellátást.

Ezt is ajánljuk a témában


Senki sem hisz a szemének Németországban és Svédországban: látványosan elhúzott előttük Magyarország

Az Eurostat adatai nem hazudnak: 2025 első felében Magyarországon volt a legalacsonyabb a lakossági gáz és az áram átlagára az EU-ban. A gázért Svédországban, az áramért Németországban fizettek a legtöbbet a lakosok.  

Ezt is ajánljuk a témában

 

Magyar Péterék igenis hozzá fognak nyúlni a nyugdíj- és az adórendszerhez!

G. Fodor Gábor a Mandiner Mesterterv című műsorában beszélt róla, hogy a Tisza Párt különböző Tisza-rendezvényeken fellépő szakértői – akikkel Magyar Péter szerint ugyan semmi közük nincs egymáshoz – biztosan a jelenlegi nyugdíjrendszer radikális átalakítását tervezik. Az elemző azt is világossá tette, hogy Magyar Péter eddig semmilyen kérdésre nem mondott konkrétumokat. Sem arra, küldene-e magyar katonákat háborúba Brüsszel parancsára, sem arról, pontosan hogyan alakítaná át az adó- vagy a nyugdíjrendszert. 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi
 

Összesen 45 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyozoporgorugasa
•••
2025. november 01. 11:07 Szerkesztve
Chekke-Faint 2025. november 01. 11:06 gyozoporgorugasa 2025. november 01. 11:05 Na még egy hülye, nézzél már világot is ne csak Poloska segget...DDD A kérdés továbbra is értintett téged.🤣🤣😊👍👌Mi történt az elios ügyben bogárkám?🤣🤣😊😊👍👌
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. november 01. 11:07
Chekke-Faint 2025. november 01. 11:02 • Szerkesztve belbuda 2025. november 01. 11:01 Ezt melyik hamisítványból ollóztad ide? Minek is megy Orbán Vikotr Washingtonba? Pontosítani a gazdasági kapcsolatokat és a lehetőségeket. :))))))))))))))))))))))))))))))))))) """Ezzel kapcsolatban az épp Vatikánban lévő Orbán Viktor a Repubblicának adott interjújában azt mondta, „hamarosan Trumppal leszek, hogy megoldjuk az olajszankciók kérdését”. Mint mondta, az orosz energia nélkül a magyar energiaárak „az egekbe szöknek”, ezért szerinte magyar szempontból Trump hibázott. „Megpróbálunk kiutat találni, különösen Magyarország számára”"""
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. november 01. 11:06
gyozoporgorugasa 2025. november 01. 11:05 Na még egy hülye, nézzél már világot is ne csak Poloska segget...DDD
Válasz erre
0
0
gyozoporgorugasa
•••
2025. november 01. 11:05 Szerkesztve
Chekke-Faint 2025. november 01. 11:00 Megint azzal vádolod a másikat amit a ti elkövettek. Miért is ment vissza az Eu-ba támogatások 90%-a?"" 😊😊🤣🤣🐱‍🏍Mi ment vissza?Ide se jött🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♂️👌👍Mint pl az elios ügy?Vagy azt sem tudod mi az hagyjuk is.🤣🤣😊👌👍 De elmesélheted,hisz mindenkinél többet tudsz mit követett el az ellenzék amit felhánytorgatsz?😊😊🤣🤣👍👌Érted a kérdést zsolti?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!