G. Fodor Gábor: Magyar Péterék igenis hozzá fognak nyúlni a nyugdíj- és az adórendszerhez!

A nyugdíjbotránnyal kapcsolatban G. Fodor Gábor leszögezte, Magyar Péter hiába tiltakozik, a szakértői nem hazudnak, tényleg azt gondolják a nyugdíjrendszer átalakításáról, amit a különböző kisebb-nagyobb fórumokon nyíltan mondanak róla.
„Ne legyenek kétségeink, a Tisza szakértői, fellépői nem önjáró művészek. A morális probléma, hogy Magyar Péter ezt elhazudja, ahogyan sok minden másról, így a konkrét programjáról és a jelöltjeiről sem beszél nyíltan. De abban a döntő kérdésben, hogy mi lesz a magyar emberek nyugdíjával, Magyar Péter és a Tisza őszintén beszél: