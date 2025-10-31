Ft
10. 31.
péntek
G. Fodor Gábor nyugdíjrendszer Tisza Párt Mesterterv nyugdíjadó Magyar Péter

G. Fodor Gábor: Magyar Péterék igenis hozzá fognak nyúlni a nyugdíj- és az adórendszerhez!

2025. október 31. 22:21

A szakértő szerint Magyar Péter eddig ugyan semmilyen kérdésre nem mondott konkrétumokat, de a nyugdíjak csökkentése és a 13. havi eltörlése kapcsán ő és a szakértői is őszintén beszélnek.

2025. október 31. 22:21
null

Mint ahogyan azt a Mandineren korábban mi is megírtuk, a Tisza Párt különböző Tisza-rendezvényeken fellépő szakértői – akikkel Magyar Péter szerint ugyan semmi közük nincs egymáshoz – 

egyöntetűen a jelenlegi nyugdíjrendszer radikális átalakítását vetítik elő választási győzelem esetén. 

 

Tarr Zoltán Tisza-alelnök például nemcsak azt jelentette ki, hogy ha megnyerik a választást, után „mindent lehet”, hanem azt is, hogy ez eddigi nyugdíjrendszert „nem feltétlenül kell és szabad betartani”. A Tisza programját jegyző Petschnig Zita Mária több rendezvényen is a 13. havi nyugdíj ellen ágált, az ugyancsak Tisza-közeli nyugdíjszakértő, Simonovits András pedig „a túlságosan bőkezű rendszer” miatt a nyugdíjak csökkentését és a Nők 40 program megszüntetését támogatná.

A mindezek hatására az elmúlt napokban kirobbant nyugdíjbotrány is szóba került a Mandiner legújabb, péntekenként jelentkező politikai elemző műsorában. A Mestertervben Kereki Gergő főszerkesztő, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója közösen elemezték a hét legfontosabb történéseit, így a Békemenet versus Tisza-menet körüli számháborút, a baloldali média ezzel kapcsolatos viselkedését, emellett alaposan górcső alá vették az álobjektív, a hergelésre és a trükközésre építő baloldali-liberális közvélemény-kutatátókat.

A nyugdíjbotránnyal kapcsolatban G. Fodor Gábor leszögezte, Magyar Péter hiába tiltakozik, a szakértői nem hazudnak, tényleg azt gondolják a nyugdíjrendszer átalakításáról, amit a különböző kisebb-nagyobb fórumokon nyíltan mondanak róla.

Ne legyenek kétségeink, a Tisza szakértői, fellépői nem önjáró művészek. A morális probléma, hogy Magyar Péter ezt elhazudja, ahogyan sok minden másról, így a konkrét programjáról és a jelöltjeiről sem beszél nyíltan. De abban a döntő kérdésben, hogy mi lesz a magyar emberek nyugdíjával, Magyar Péter és a Tisza őszintén beszél:

 jön a nyugdíjadó és eltörlik a 13. havi nyugdíjat is” 

– nyomatékosította.

Hozzátette, hogy ezzel szemben az Orbán Viktor által most bejelentett 14. havi nyugdíj olyan, valós intézkedés, ami javítja az emberek egzisztenciális helyzetét. 

A stratégiai igazgató úgy fogalmazott, bár ebben a kampányban a Tisza oldaláról minden a látványpékségről, az Instagram-politikáról szól, „a végén mindennek leér a lába: vagy rosszabb lesz az embereknek a helyzete, vagy jobb a kormányzati intézkedések hatására”. Így ha Magyar Péterék szakértője azt mondja, ez a Tisza álláspontja a nyugdíjak kapcsán, akkor az úgy is van, pláne mert „kelleni fog nekik a pénz, 

ezért igenis hozzá fognak nyúlni a nyugdíj- és az adórendszerhez”.

Mráz Ágoston Sámuel azt is megjegyezte, alapvető politikai hibának tartja a nyugdíjasoktól való elhatárolódást, az meg szerinte pláne rejtély, a Tisza milyen társadalmi csoportokat akar egyáltalán megszólítani. 

Magyar Péter eddig semmilyen kérdésre nem mondott konkrétumokat. Nem mondta meg, küldene-e magyar katonákat küldene-e háborúba, ha Brüsszel úgy dönt. Nem mondta meg, pontosan hogyan alakítaná az adó- vagy a nyugdíjrendszert. Pedig az nyilvánvaló, hogy választásokat nem lehet álprofilokkal, Instagram-sztorikkal és nem létező jelöltekkel nyerni, a szavazófülkébe valóságos emberek mennek” – mutatott rá az elemző.

 

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

moliere-0
2025. október 31. 22:51
"G. Fodor Gábor: Magyar Péterék igenis hozzá fognak nyúlni a nyugdíj- és az adórendszerhez!" EZEK FREUDI ELSZÓLÁSOK? A FIDESZES BELSŐ KÖR FOLYAMATOSAN KIJELENTŐ MÓDBAN ÉS JÖVŐ IDŐBEN BESZÉL A TISZA-KORMÁNYRÓL, BIZONYGATJA, HOGY MILYEN ROSSZ LESZ. Akkor nekünk, választóknak mi a szerepünk? LEGALÁBB EGY SZÁJBAB...TT FELTÉTELES MÓDOT ALKALMAZZÁL, HA MÁR ENNYIRE AGYONISKOLÁZOTT VAGY! (Vagy mondd el, hogy igaz, amit a pisapeti mond, és szétnyerik magukat és végetek van/végünk van!)
somfas
2025. október 31. 22:47
Nem vitás. Rendezik a visszásságait, szemben a ti eseti alamizsnáskodásaitokkal.
zolcsi-2
2025. október 31. 22:40
És nem sül le a mocskos pofátokról az a rinocérosz bőr.
mr-woof-2
2025. október 31. 22:32
A TISZA kormányra kerülve az alábbiakat vállalja: * Nyugdíjas SZÉP-kártyát vezetünk be a 13. havi nyugdíj mellé: ez évi 200 ezer forint támogatás, amelyre a nyugdíjasok 97%-a jogosult lesz. * 120 ezer forintos minimálnyugdíj: senki nem kaphat ennél kevesebbet. Ezzel több mint 280 ezer nyugdíjasnak növeljük jelentősen a nyugdíját. * Megemeljük a 120–140 ezer forint közötti nyugdíjakat is: ezzel plusz 6–12 ezer forint jár majd 140 ezer nyugdíjasnak. * Duplájára emeljük az időskorúak járadékát: a legelesettebb honfitársainknak biztosítva ezzel a könnyebb megélhetést. * 20 ezer új férőhelyet hozunk létre modern, méltó körülményeket biztosító nyugdíjasházakban és szociális otthonokban. Ezzel a helyi gazdaságot erősítjük és a vidék megtartó erejét is növeljük, valamint több mint 13 ezer új munkahelyet teremtünk. * 50%-kal megemeljük az otthoni ápolási díjakat, segítve azt a majd 60 ezer családot, amelyekben idős szeretteikről és beteg gyerekekről gondoskodnak.
