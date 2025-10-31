G. Fodor Gábor: Magyar Péterék igenis hozzá fognak nyúlni a nyugdíj- és az adórendszerhez!

Mint ahogyan azt a Mandineren korábban mi is megírtuk, a Tisza Párt különböző Tisza-rendezvényeken fellépő szakértői – akikkel Magyar Péter szerint ugyan semmi közük nincs egymáshoz –

egyöntetűen a jelenlegi nyugdíjrendszer radikális átalakítását vetítik elő választási győzelem esetén.

Tarr Zoltán Tisza-alelnök például nemcsak azt jelentette ki, hogy ha megnyerik a választást, után „mindent lehet”, hanem azt is, hogy ez eddigi nyugdíjrendszert „nem feltétlenül kell és szabad betartani”. A Tisza programját jegyző Petschnig Zita Mária több rendezvényen is a 13. havi nyugdíj ellen ágált, az ugyancsak Tisza-közeli nyugdíjszakértő, Simonovits András pedig „a túlságosan bőkezű rendszer” miatt a nyugdíjak csökkentését és a Nők 40 program megszüntetését támogatná.