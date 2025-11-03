„A Tisza Pártot tegnap egy óriási malőr érte. És ez talán még csak egy finom jelző arra, amiről tegnap beszámolt minden orgánum. Egy kis késéssel – még a »független-objektív« is.

A valaha volt legnagyobb adatszivárgási botrány érte el a Tisza Pártot: 200 ezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra, akik letöltötték a Tisza Világ mobilalkalmazást és regisztráltak. A személyes adatok között szerepel a felhasználók teljes neve, lakcíme, e-mail-címe, az érintett választókerület, a regisztráció időpontja, sőt még a felhasználók jogosultságairól is találhatók információk a listán.

Nem is kell többet hozzátenni. A modern politika egyik legsúlyosabb adatszivárgása zajlott le a tiszásoknál. És kik húzták ismét a rövidebbet? Hát a választópolgárok, akik mindent elhisznek a »messiás úrnak«.

Viszont ez most egészen más, mint eddig. Ez az első olyan komolyabb ügy, ahol a biztos Tisza-szavazókat érte csapás saját pártjuktól. Most van először olyan eset, amikor egy ügy rájuk is közvetlenül kihat. Az eddigi politikai sebeket, amelyeket a Fidesz mért a Tiszára, inkább a bizonytalanokat térítették el. De ez most valami egészen más.