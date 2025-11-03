Egyre többen harsogják a Tisza Párt megszorításait: tűkön ülve várja már a piac Magyar Péter győzelmét
A K&H vezető elemzője szerint búcsút kellene inteni a 14. havi nyugdíjnak.
Nem kellett ide se Fidesz, se senki más.
„A Tisza Pártot tegnap egy óriási malőr érte. És ez talán még csak egy finom jelző arra, amiről tegnap beszámolt minden orgánum. Egy kis késéssel – még a »független-objektív« is.
A valaha volt legnagyobb adatszivárgási botrány érte el a Tisza Pártot: 200 ezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra, akik letöltötték a Tisza Világ mobilalkalmazást és regisztráltak. A személyes adatok között szerepel a felhasználók teljes neve, lakcíme, e-mail-címe, az érintett választókerület, a regisztráció időpontja, sőt még a felhasználók jogosultságairól is találhatók információk a listán.
Nem is kell többet hozzátenni. A modern politika egyik legsúlyosabb adatszivárgása zajlott le a tiszásoknál. És kik húzták ismét a rövidebbet? Hát a választópolgárok, akik mindent elhisznek a »messiás úrnak«.
Viszont ez most egészen más, mint eddig. Ez az első olyan komolyabb ügy, ahol a biztos Tisza-szavazókat érte csapás saját pártjuktól. Most van először olyan eset, amikor egy ügy rájuk is közvetlenül kihat. Az eddigi politikai sebeket, amelyeket a Fidesz mért a Tiszára, inkább a bizonytalanokat térítették el. De ez most valami egészen más.
Ebben a helyzetben Magyarék saját magukon okoztak sebet. Nem kellett ide se Fidesz, se senki más.
Talán ez a vég kezdete a legnagyobb ellenzéki erőnél? Akkor igen, ha a Tisza-tábor végre felébred, és nem dől be többet Magyarék szemfényvesztésének. Ilyen hiba után vajon tudnak-e még bízni a párt vezetésében? Ebben az ügyben ez az igazán fontos kérdés a kampány további menetét tekintve.”
A K&H vezető elemzője szerint búcsút kellene inteni a 14. havi nyugdíjnak.
