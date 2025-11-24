A Takács–Kulja-vita tanulságai – így csúszik félre a politikai diskurzus
Az észérvek helyett jön a személyeskedés.
Magyar Péter 2024-ben még a politikusi nyitottságot és az átlátható jelöltállítást ígérte, mára azonban a Tisza Párt jelöltjei néma fegyelemben, sablonszövegekkel bújnak a nyilvánosság elől.
A demokrácia legszebb ünnepe zajlik jelenleg! Ha csak Magyar Pétertől és a tiszás univerzumból tájékozódik valaki, akkor olyan érzése lesz, mintha az ellenzéki pártot leszámítva egy sötét diktatúra uralkodna mindenütt az országban.
Még mielőtt azt hinné mindenki, hogy mi is eme bódulatba estünk, ezért gyorsan egy 2024-es felvétellel szeretném felrázni a hangulatot. Alább megnézhetik a videót, de szó szerint is idézzük, hogy mindenki alaposan értse, miről is beszélt a Tisza-vezér!
2024-ben tehát a következőt mondta Magyar Péter:
Nem is értem egyébként, hogy miért nem ez a normális Magyarországon, hogy akármelyik politikus nyilatkozik az összes médiumnak, én azt gondolom, hogy aki a közt szolgálja, és nincsen rejtegetnivalója, legyen az miniszter, képviselő, polgármester, vagy miniszterelnök, annak mindig nyitottnak kell lennie, bármelyik médium felé. Tehát mindenkinek a kérdésére válaszolni kell, nem elbújni, vagy elfutni, vagy elbújni ezek előtt!
Igen, jól hallották, Magyar Péter mondta még ezt a Telexnek 2024-ben. Érdemes kontextusba helyezni a Tisza-vezér szavait, ezért nézzük is mit látunk ma? Kulja András Takács Péter elleni megsemmisítő veresége, valamint Tarr Zoltán etyeki leleplező beszéde előtt sem volt jellemző, hogy Magyar Péteren kívül bármelyik tiszás politikus hosszasan beszélt volna az elképzeléseiről, de azóta még jobban le lett csavarva mindenki. Mindezt sikerült azzal is megfejelni, hogy a most megismert tiszás országgyűlési képviselőjelöltek csupán annyit képesek kinyögni magukból a kérdésekre: press kukac tiszasajto pont hu. Ennyi, és nem több.
Ezt is ajánljuk a témában
Az észérvek helyett jön a személyeskedés.
Ha a pártszerű működés felől közelítek, akkor bizonyos szempontból érthető ez a viselkedés.
Ilyen szemszögből nézve rendben is lenne a dolog, de az már tényleg a börleszk határait súrolja, hogy papagájként Battonyától Nemesmedvesig ugyanazt szajkózzák a jelöltek.
Még ennél is nagyobb a gond, ha ragaszkodunk Magyar Péter 2024-es kijelentéséhez, és hát miért ne ragaszkodnánk.
Egyrészt van egy mondata arról, hogy kutya kötelessége minden politikusnak nyilatkoznia annak a sajtónak és újságírónak is, amellyel nem ért egyet.
Másrészt Magyar mióta a politikai pályára lépett arról beszél, hogy szakítani fog az elmúlt 35 év rossz politikai gyakorlataival és teljesen új kultúrát hoz be. Maradjunk csak a jelöltállításnál, hogy ezt a tételt ellenőrizzük. Minden külső véleményt mellőzve halászott elő különféle embereket a Tisza Párt, de mindezt úgy, hogy abba a széles közvéleménynek semmilyen beleszólása nem volt. Majd amikor megismerjük a jelölteket, akkor a párt vezetője nyilvánosan kimondja, hogy ezek a személyek nem nyilatkozhatnak. Nemcsak, hogy nem nyilatkozhatnak, hanem aki megpróbál valamilyen információt kiszedni belőlük, akkor az a személy lesz a zaklató, a jelöltek pedig a megtámadottak. Az ész nemcsak megáll, hanem messzire rohan!
Ezt is ajánljuk a témában
Takács Péter ezúttal nemcsak a Tisza Párt új egészségügyi szakértőjét, hanem magát Magyar Pétert is „célkeresztbe vette”.
„Persze, bezzeg a Fidesz…” – hallom is már a károgásokat. A Fidesz egy 37 éve működő párt. Nagyon sok évet volt ellenzékben, nagyon sok évet volt kormányon. Sem Orbán Viktor, sem a Fidesz egyetlen vezetője nem mondott olyat az elmúlt évtizedekben, hogy a jelölteket az az átlagemberek fogják kiválasztani. A kormánypártok vezetői közül senki sem ígért olyat sem, hogy bárki egy applikáción keresztül véleményezheti a fideszes politikusokat az országos választás előtt.
Jelezzük: Magyar Péter azt ígérte, hogy minden másként lesz, mint amit az elmúlt évtizedek kormánypártjai csináltak Magyarországon a jelöltállítás tekintetében.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyar Péter azzal hencegett 2024 márciusában, hogy másnap estére ki tud állítani 106 jelöltet, majd folyamatos halasztgatásokkal ez másfél évnél is hosszabb idő lett. Nézzük a tiszás jelölt-jelöltállítás menetét Magyar Péter hencegésétől döcögésig!
Másfél évig lebegtette Magyar a jelölteket, folyamatosan egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tett róluk. Majd amikor végre eljött az igazság pillanata, akkor nevetséges bénázást, ChatGPT-vel megírt egyenszövegeket és olyan jeleneteket láthattunk, amelyek után Kádár János is megnyalná a tíz úját. Miért is írom ezt? Az 1983. évi III. törvény az addig lehetőségként élő többes jelölés intézményét kötelezővé tette, és megengedte a Hazafias Népfront két hivatalos jelöltjén kívül más jelöltek indítását is az 1985-ös „parlamenti választáson”. Ez a korábban „nagy sikert” befutó kádári módosítás újjászületését láthatjuk most Magyar Péter alakulatánál.
Ezt is ajánljuk a témában
Ezek után Magyar Péteréknek nehéz lesz fenntartani a látszatot, hogy tiszta lappal indulnak, és semmi közük a balliberális oldalhoz. Nagyon nem lennénk most a Tisza Párt jelöltállításért felelős munkatársa helyében.
De annyiban még a kádári politikát is sikerült meghaladnia Magyarnak, hogy a Tisza jelöltjei a nagy számok törvénye alapján nem tagjai az általuk képviselt pártnak sem. Az eddigi információk szerint a Tiszának továbbra is csak 26 tagja van, míg Magyar 309 jelöltet mutatott be.
A legjobb esetben tehát 283 olyan jelöltje van/volt Magyarnak, akik nem tagjai a pártnak.
Ez mindenképpen egyedülálló dolog a világon. Joggal merülhet fel a kérdés mindenkiben:
hogyan képes eredményesen képviselni egy párt politikáját egy olyan politikus, aki nem tagja annak a pártnak, amelyet elviekben képviselnie kellene?
Tényleg ez lenne az a politika, ami szakít a korábbi évtizedekkel? Tényleg ez lenne az a politika, ami Magyarországot felemeli majd? Tényleg a pártonkívüli politikusok lesznek azok, akik nemcsak a képzeletbeli párthoz, hanem a választókhoz is hűségesek lesznek? Pont ezeket a kérdéseket lenne érdemes feltenni a jelölt jelölteknek, ha nem csaptak volna rájuk gyorsan egy tiszás szájkosarat, ezzel őket is alaposan beárazva.
Ezt is ajánljuk a témában
Sörfőzőből politikus? Magyar Péterék szerint igen!
Hallod-e te Magyar Péter? A demokrácia elbábozása nem jelenti a demokráciát!
A nyilatkozatstop nem a pártfegyelem hatékonyságát szimbolizálja, hanem hogy a jelölteknek egyetlen önálló gondolatuk sincsen!
Az applikáción keresztüli szavazás pedig nem a népfelség diadala, hanem egy közönséges manipuláció! Ha a Tisza Párt valóban szakítani akar az elmúlt évtizedek rossz politikai reflexeivel, akkor elsőként éppen a saját jelöltjeinek kellene megmutatniuk: képesek önállóan gondolkodni és felelősen megszólalni.
Ezt is ajánljuk a témában
Ezek után Magyar Péteréknek nehéz lesz fenntartani a látszatot, hogy tiszta lappal indulnak, és semmi közük a balliberális oldalhoz. Nagyon nem lennénk most a Tisza Párt jelöltállításért felelős munkatársa helyében.
A választók ugyanis nem díszletnek vannak, és nem statiszták egy gondosan koreografált politikai színjátékban, amit most Magyar megpróbál elbábozni. A demokrácia lényege a valódi részvétel, a transzparencia és a felelősségvállalás, ahogyan azt korábban a Tisza-vezér jelezte is. Ha mindez hiányzik, akkor a legmodernebb applikációk, a legszebb szlogenek és a legfegyelmezettebb kommunikáció sem tudja elfedni: ez nem a változás, csak egy ócska színjáték.
Ezt is ajánljuk a témában
Tiltakozás, szatíra és politikai káosz – a The Man legújabb epizódja a Tisza Párt jelöltállítási folyamatát és Magyar Péter politikai szerepét veszi górcső alá.
Ezt is ajánljuk a témában
Deák Dániel elemző informátoraitól úgy értesült, Magyar Péter dühös, de nem foglalkozik a pártépítéssel.
Nyitókép: Index