Egyetlen hiba, egyetlen mellébeszélés komoly százalékokba kerülhet az adott pártnak.

Jobb is, ha a pártnak csak a vezetője beszél, mert abból gond nem lehet, legalább döntetlenre képes kihozni mindent.

Ilyen szemszögből nézve rendben is lenne a dolog, de az már tényleg a börleszk határait súrolja, hogy papagájként Battonyától Nemesmedvesig ugyanazt szajkózzák a jelöltek.

Még ennél is nagyobb a gond, ha ragaszkodunk Magyar Péter 2024-es kijelentéséhez, és hát miért ne ragaszkodnánk.

Egyrészt van egy mondata arról, hogy kutya kötelessége minden politikusnak nyilatkoznia annak a sajtónak és újságírónak is, amellyel nem ért egyet.

Másrészt Magyar mióta a politikai pályára lépett arról beszél, hogy szakítani fog az elmúlt 35 év rossz politikai gyakorlataival és teljesen új kultúrát hoz be. Maradjunk csak a jelöltállításnál, hogy ezt a tételt ellenőrizzük. Minden külső véleményt mellőzve halászott elő különféle embereket a Tisza Párt, de mindezt úgy, hogy abba a széles közvéleménynek semmilyen beleszólása nem volt. Majd amikor megismerjük a jelölteket, akkor a párt vezetője nyilvánosan kimondja, hogy ezek a személyek nem nyilatkozhatnak. Nemcsak, hogy nem nyilatkozhatnak, hanem aki megpróbál valamilyen információt kiszedni belőlük, akkor az a személy lesz a zaklató, a jelöltek pedig a megtámadottak. Az ész nemcsak megáll, hanem messzire rohan!