Kemény kérdést kaptak a Tisza-szimpatizánsok: Tényleg elég annyi hogy „Orbán Viktor a hibás?”

Ezután felidézte, hogy vasárnap robbant ki az újabb botrány Magyar Péterék háza táján amiatt, mert 200 ezer tiszásnak szivárgott ki minden személyes adata egy olyan alkalmazás miatt, amit egy ukrán cég fejlesztett.

„S akkor Magyar Péter azt mondja, hogy ezért »Orbán Viktor a hibás«. Tényleg elé ennyi?” – tette fel a kérdést újból a riporter.

Bohár Dániel azzal zárta a videóját, hogy felhívta a Magyar Péterrel szimpatizálók figyelmét arra, hogy most ismét egy olyan pillanat jött el, amikor érdemes lenne elgondolkodniuk.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg: