11. 03.
hétfő
11. 03.
hétfő
Tisza Párt botrány Magyar Péter adatszivárgás riporter szimpatizáns Bohár Dániel

Kemény kérdést kaptak a Tisza-szimpatizánsok: Tényleg elég annyi hogy „Orbán Viktor a hibás?”

2025. november 03. 13:48

Bohár Dániel riporter szerint a tiszásoknak most egy olyan újabb pillanat jött el, amikor „érdemes lenne elgondolkozniuk”.

2025. november 03. 13:48
null

Magyar Péter hétfő délelőtt online sajtótájékoztatót tartott, ahol reagált az újabb tiszás adatszivárgási botrányra, és sokak meglepetésére ismertette a Tisza Párt jelöltállításának menetét.

Ennek kapcsán szegezett kérdéseket a párt szimpatizánsaihoz Bohár Dániel, a Megafon riportere. 

Tényleg elég annyi a tiszásoknak, hogy »Orbán Viktor a hibás«?”

– kérdezte a videó felütésében az újságíró.

Ezután felidézte, hogy vasárnap robbant ki az újabb botrány Magyar Péterék háza táján amiatt, mert 200 ezer tiszásnak szivárgott ki minden személyes adata egy olyan alkalmazás miatt, amit egy ukrán cég fejlesztett.

„S akkor Magyar Péter azt mondja, hogy ezért »Orbán Viktor a hibás«. Tényleg elé ennyi?” – tette fel a kérdést újból a riporter.

Bohár Dániel azzal zárta a videóját, hogy felhívta a Magyar Péterrel szimpatizálók figyelmét arra, hogy most ismét egy olyan pillanat jött el, amikor érdemes lenne elgondolkodniuk.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nem ez az első adatszivárgás a Tiszánál

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, már június végén komoly fejfáját okozott Magyar Péteréknek, hogy szenzitív adatok szivárogtak ki tőlük. Mint ismert, a nyár folyamén több száz aktivista személyes adata került ki a világhálóra.

A botrányt fokozta, hogy 

az adatbázisban a szimpatizánsok alapadatain kívül osztályozták, minősítették és megjegyzésekkel illették saját támogatóikat.

A listázottak nevei mellett, a megjegyzés rovatban olyan megállapítások szerepeltek, mint:

„Alkesz ő is, össze-vissza beszél. Facebook-ja nincsen, ellenzi a lájkokat és posztokat, kikövette Pétert”.

„Fárasztó lesz nagyon, túl okosnak képzeli magát, szerintem piás is”. „Valami szellemi probléma…” „Rokinyugis, moderálja a szigetes zárt csoportot”.

„Ő kicsit fura figura, volt moderátor egy napig, pszichés gondjai vannak” „A helyesírás és a koherens beszéd nem erősségei”.

Magyar Péter a botrány kirobbanása után megint lejáratásról beszélt, de később a Tisza Párt elnöke a Hír TV-nek adott rövid interjújában nem tagadta, hogy címkézték az embereket.

Nyitókép: Facebook

dundi-fan3
2025. november 03. 15:12
"Tényleg elég annyi a tiszásoknak, hogy »Orbán Viktor a hibás«?” – kérdezte a videó felütésében az újságíró. Azért a Pohárdanit újságírónak nevezni még a mandiner, magukat újságírónak tartó, takonygerincű propagandistáira nézve is dehonesztálónak kellene lennie, de mindegy. Lelketek rajta. A kérdést úgy is fel lehetne mindenesetre tenni: Tényleg elég annyi a fideszeseknek, hogy mindenért Brüsszel és Ukrajna a hibás? Rögtön kiderül, hogy a fideszes keménymag és a tiszás keménymag között tulajdonképpen nincs is különbség. Az egyiknek a dundi, a másiknak teflonpeti az érinthetetlen.
tapir32
2025. november 03. 14:48
Az adatok nyilvánosságra hozatala bűncselekmény!
RWG1
2025. november 03. 14:45
Azért ennél egy kicsit okosabbak; azt is tudják hogy árad a Tisza és hogy mocskos fidesz. Ennél többet már nem igazán tudnak mondani. Jut eszembe de igen ocsmány jelzőkkel ellátni minden fideszest.
llnnhegyi
2025. november 03. 14:36
Bárhonnét, bármikor előpattintott igazság. Bohár Dániel elemében van.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!