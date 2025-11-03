Kemény kérdést kaptak a Tisza-szimpatizánsok: Tényleg elég annyi hogy „Orbán Viktor a hibás?”

Így áll most a TISZA Párt példátlan adatszivárgása miatt indult vizsgálat
A hatósági ellenőrzésből akár eljárás is lehet.
Bohár Dániel riporter szerint a tiszásoknak most egy olyan újabb pillanat jött el, amikor „érdemes lenne elgondolkozniuk”.
Magyar Péter hétfő délelőtt online sajtótájékoztatót tartott, ahol reagált az újabb tiszás adatszivárgási botrányra, és sokak meglepetésére ismertette a Tisza Párt jelöltállításának menetét.
Ennek kapcsán szegezett kérdéseket a párt szimpatizánsaihoz Bohár Dániel, a Megafon riportere.
Tényleg elég annyi a tiszásoknak, hogy »Orbán Viktor a hibás«?”
– kérdezte a videó felütésében az újságíró.
Ezután felidézte, hogy vasárnap robbant ki az újabb botrány Magyar Péterék háza táján amiatt, mert 200 ezer tiszásnak szivárgott ki minden személyes adata egy olyan alkalmazás miatt, amit egy ukrán cég fejlesztett.
„S akkor Magyar Péter azt mondja, hogy ezért »Orbán Viktor a hibás«. Tényleg elé ennyi?” – tette fel a kérdést újból a riporter.
Bohár Dániel azzal zárta a videóját, hogy felhívta a Magyar Péterrel szimpatizálók figyelmét arra, hogy most ismét egy olyan pillanat jött el, amikor érdemes lenne elgondolkodniuk.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, már június végén komoly fejfáját okozott Magyar Péteréknek, hogy szenzitív adatok szivárogtak ki tőlük. Mint ismert, a nyár folyamén több száz aktivista személyes adata került ki a világhálóra.
A botrányt fokozta, hogy
az adatbázisban a szimpatizánsok alapadatain kívül osztályozták, minősítették és megjegyzésekkel illették saját támogatóikat.
A listázottak nevei mellett, a megjegyzés rovatban olyan megállapítások szerepeltek, mint:
„Alkesz ő is, össze-vissza beszél. Facebook-ja nincsen, ellenzi a lájkokat és posztokat, kikövette Pétert”.
„Fárasztó lesz nagyon, túl okosnak képzeli magát, szerintem piás is”. „Valami szellemi probléma…” „Rokinyugis, moderálja a szigetes zárt csoportot”.
„Ő kicsit fura figura, volt moderátor egy napig, pszichés gondjai vannak” „A helyesírás és a koherens beszéd nem erősségei”.
Magyar Péter a botrány kirobbanása után megint lejáratásról beszélt, de később a Tisza Párt elnöke a Hír TV-nek adott rövid interjújában nem tagadta, hogy címkézték az embereket.
Nyitókép: Facebook
Ezt is ajánljuk a témában
A hatósági ellenőrzésből akár eljárás is lehet.
Ezt is ajánljuk a témában
Miközben 200 ezer ember érzékeny adata jelent meg az interneten, Magyar Péter nem keres felelősöket. Azt mondja viszont, „támadás” történt, a cél szerinte a jelöltállítás folyamatának leállítása.