Brüsszel totális támadást indított Magyarország ellen, majd Lavrov váratlanul megszólalt a budapesti békecsúcsról, de Rónai Egon álma is valóra vált

Rónai Egon másfél órán át faggatta Orbán Viktort

Rónai Egonnak adott kimerítő, másfél órás interjút Orbán Viktor. A miniszterelnök beszélt többek között arról, hogy ugyan késik a budapesti békecsúcs, de bizonyosan lesz.

De szó esett az amerikai látogatás részleteiről, a bevezetendő 14. havi nyugdíjról, a fővárosi csődhelyzetről, valamint az amerikai pénzügyi védőhálóról is.