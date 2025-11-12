Ft
11. 12.
szerda
békecsúcs Lavrov energia szankciók Donald Trump Orbán Viktor

Brüsszel totális támadást indított Magyarország ellen, majd Lavrov váratlanul megszólalt a budapesti békecsúcsról, de Rónai Egon álma is valóra vált

2025. november 12. 05:38

Mindeközben pedig forrnak az indulatok, amiért Magyarország mentességet kapott az orosz energiát érintő szankciók alól. Ezek voltak a keddi nap legolvasottabb hírei.

2025. november 12. 05:38
null

Rónai Egon másfél órán át faggatta Orbán Viktort

Rónai Egonnak adott kimerítő, másfél órás interjút Orbán Viktor. A miniszterelnök beszélt többek között arról, hogy ugyan késik a budapesti békecsúcs, de bizonyosan lesz. 

De szó esett az amerikai látogatás részleteiről, a bevezetendő 14. havi nyugdíjról, a fővárosi csődhelyzetről, valamint az amerikai pénzügyi védőhálóról is.

Totális támadást indított Brüsszel

 „Brüsszel máris támadásba lendült a rezsicsökkentés védelmét garantáló Orbán-Trump megállapodás ellen” – közölte Hidvéghi Balázs a Facebook-oldalán. Mint fogalmazott:

Az ő háborús tervük része az is, hogy levágják Magyarországot az orosz energiáról.”

A nemzeti konzultáció segít megvédeni a rezsicsökkentést is Brüsszeltől és bábjaitól” – írta a videó mellé a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Az Európai Bizottság azonnali vizsgálatot indított Magyarország ellen

Továbbra sem csillapodnak a kedélyek Brüsszelben, miután Magyarország mentességet kapott az orosz energiát érintő szankciók alól, méghozzá Orbán Viktor és Donald Trump erős szövetségének köszönhetően.

Az Il Giornale nyomtatott kiadása azt írja ennek kapcsán, hogy „az Európai Bizottság szóvivője, Anna-Kaisa Itkonen jelezte, vizsgálják a Trump által adott mentesség részleteit.”

Lavrov megszólalt a budapesti csúcstalálkozóról

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden arra kérte az Egyesült Államokat, hogy folytassák a Vlagyimir Putyin és Donald Trump közötti budapesti csúcstalálkozó előkészületeit, amelyet eredetileg október végén tartottak volna meg – számolt be a Moscow Times a külügyminiszter keddi nyilatkozata alapján.

Lavrov megerősítette, hogy továbbra is Budapesten szeretnék megtartani a találkozót, amint az amerikai fél ismét felajánlja annak lehetőségét.

Nyitókép: Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek

