Elszakadt a cérna Brüsszelben: totális támadást indítottak Magyarország ellen (VIDEÓ)

Teljesen megőrült Zelenszkij: őt már sem Orbán, sem Trump döntése nem érdekli
„Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem fogja tudni megállítani Ukrajna uniós csatlakozását” – szögezte le az ukrán elnök.
„Az ő háborús tervük része az is, hogy levágják Magyarországot az orosz energiáról” – mondta Hidvéghi Balázs.
„Brüsszel máris támadásba lendült a rezsicsökkentés védelmét garantáló Orbán-Trump megállapodás ellen” – szögezte le Hidvéghi Balázs a Facebook-oldalán.
Az ő háborús tervük része az is, hogy levágják Magyarországot az orosz energiáról.
A nemzeti konzultáció segít megvédeni a rezsicsökkentést is Brüsszeltől és bábjaitól” – írta a videó mellé a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.
Nyitókép: Nicolas Tucat / AFP
