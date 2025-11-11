Elszakadt a cérna Brüsszelben: totális támadást indítottak Magyarország ellen (VIDEÓ)

Ft
Hidvéghi Balázs háború Háború Ukrajnában Brüsszel Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Orbán Viktor

Elszakadt a cérna Brüsszzelben: totális támadást indítottak Magyarország ellen (VIDEÓ)

2025. november 11. 11:40

„Az ő háborús tervük része az is, hogy levágják Magyarországot az orosz energiáról” – mondta Hidvéghi Balázs.

2025. november 11. 11:40
null

„Brüsszel máris támadásba lendült a rezsicsökkentés védelmét garantáló Orbán-Trump megállapodás ellen” – szögezte le Hidvéghi Balázs a Facebook-oldalán.

Az ő háborús tervük része az is, hogy levágják Magyarországot az orosz energiáról.

A nemzeti konzultáció segít megvédeni a rezsicsökkentést is Brüsszeltől és bábjaitól – írta a videó mellé a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Nicolas Tucat / AFP

