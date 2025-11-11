Elszakadt a cérna Brüsszelben: totális támadást indítottak Magyarország ellen (VIDEÓ)

„Brüsszel máris támadásba lendült a rezsicsökkentés védelmét garantáló Orbán-Trump megállapodás ellen” – szögezte le Hidvéghi Balázs a Facebook-oldalán.

Az ő háborús tervük része az is, hogy levágják Magyarországot az orosz energiáról.

A nemzeti konzultáció segít megvédeni a rezsicsökkentést is Brüsszeltől és bábjaitól” – írta a videó mellé a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.