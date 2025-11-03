„Magyar Péterék döntése

Egyelőre nem lett igaza Deák Dánielnek, aki a Tisza jelöltállítása elhalasztását vetítette előre tegnap este, bár ezt a lépést én sem tartottam volna elképzelhetetlennek.

Elsőre jól hangzik, hogy a Tisza kitart az eredeti határidő mellett - egy halasztás azt jelentette volna, hogy a Tisza nem ura a helyzetnek, erőtlen. Ehelyett most azt üzenik: ugyan baj van, de uralják a válságot és a hatalom a felelős.

A döntésnek – nem halasztják el a jelöltállítást – van értelme, a szavazást viszont most már nagyobb hiba nélkül kellene végrehajtaniuk.”

