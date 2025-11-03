Ft
11. 03.
hétfő
Tisza Párt hiba válság Magyar Péter jelöltállítás adatszivárgás határidő helyzet hatalom

A Tisza kitart az eredeti határidő mellett

2025. november 03. 11:02

A döntésnek – nem halasztják el a jelöltállítást – van értelme, a szavazást viszont most már nagyobb hiba nélkül kellene végrehajtaniuk.

2025. november 03. 11:02
null
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Magyar Péterék döntése

Egyelőre nem lett igaza Deák Dánielnek, aki a Tisza jelöltállítása elhalasztását vetítette előre tegnap este, bár ezt a lépést én sem tartottam volna elképzelhetetlennek. 

Elsőre jól hangzik, hogy a Tisza kitart az eredeti határidő mellett - egy halasztás azt jelentette volna, hogy a Tisza nem ura a helyzetnek, erőtlen. Ehelyett most azt üzenik: ugyan baj van, de uralják a válságot és a hatalom a felelős. 

A döntésnek – nem halasztják el a jelöltállítást – van értelme, a szavazást viszont most már nagyobb hiba nélkül kellene végrehajtaniuk.”

Nyitókép: Szentgallay Bálint / AFP

vensarkanygyik61
2025. november 03. 13:01
Szóval, ugyanúgy,mint a jámbor,a hatalom a felelős,mert kiszivárogtak az adatok! Reggel nálunk esett,sáros lettem: Orbán a hibás! Na hess picsába, csúf madár!
ben2
2025. november 03. 12:45
Bejelentették, hogy nem halasztják el a jelöltek bemutatását. Mi arra a garancia, hogy amolyan jó tiszás módra másnak nem jelentik be, hogy mégsem? Amíg az agyhalottaknak mindenre meg az ellenkezőjére is elég annyi, hogy O1G, addig úgy szopatják az ellenzéki közvéleményt, ahogy kedvük tartja.
tapir32
•••
2025. november 03. 12:41 Szerkesztve
A Tisza folyamatosan apad és minden hazugságra szüksége van, hogy megmaradjon a választásig. A Tiszát elviszi az adatbotrány.
sallaz
2025. november 03. 12:38
Lóf@sz lesz majd nem szavazás. Kijelölnek 26 báránykát aztán amíg bírják addig ők a jelöltek, ha valamelyik elcseszi azt meg lecserélik. A neveket nem lesz idő megjegyezni!
