Ez tagadhatatlan: Magyar Péterék ukrán barátai így vigyáztak a személyes adatokra, minden kikerült az internetre
Munkatársunk is kipróbálta a TiszaAppot, így az ő érzékeny adatai is szerepelnek a nyilvánosságra került listán.
A döntésnek – nem halasztják el a jelöltállítást – van értelme, a szavazást viszont most már nagyobb hiba nélkül kellene végrehajtaniuk.
„Magyar Péterék döntése
Egyelőre nem lett igaza Deák Dánielnek, aki a Tisza jelöltállítása elhalasztását vetítette előre tegnap este, bár ezt a lépést én sem tartottam volna elképzelhetetlennek.
Elsőre jól hangzik, hogy a Tisza kitart az eredeti határidő mellett - egy halasztás azt jelentette volna, hogy a Tisza nem ura a helyzetnek, erőtlen. Ehelyett most azt üzenik: ugyan baj van, de uralják a válságot és a hatalom a felelős.
A döntésnek – nem halasztják el a jelöltállítást – van értelme, a szavazást viszont most már nagyobb hiba nélkül kellene végrehajtaniuk.”
