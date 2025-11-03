„Tudom, nagyok az elvárásaim, de a sajtó részéről valaki megkérdezhetné, hogy ugyan ki is ellenőrzi a tiszás szavazást. Az applikáció esetében legalább van egy mondás, hogy ki: az oroszok. Vagy a Tóni. Ez naponta változik, de az legalább biztos.

Viszont most, hogy a Tiszavirág applikációnak lőttek, és megtudtam, hogy az ̶a̶d̶a̶t̶h̶a̶l̶á̶s̶z̶a̶t̶ szavazás a nemzethangja.hu-n folytatódik, nosza fölkerestem az oldalt, ahonnan egyből átirányítottak, és ez fogadott. Akkor már egyszerűbb, ha egyből elküldöm postán az e-mailcímemet és egyéb adataimat a Kremlbe. Vagy a Karmelitába.

(Az egybiteseknek jelezném: a Nemzeti konzultációkon sem vettem részt soha. Viccesnek, de egyben lehangolónak is tartom az összes ilyen áldemokratikus bohóckodást).”

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd