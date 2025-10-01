Végrehajtásokat kezdeményezett a NAV a Szőlő utcai álhírbotrány egyik szereplője, Vályi István ellen

A Speedzone Kft. megszűnése és a The Zone Kft. megalapítása nagy vihart kavart, a követőkben nagyon sok a kérdőjel maradt, talán az sem véletlen, hogy Vályiék másfél órán át magyarázták a bizonyítványt a váltás után fél évvel.
Vályi ezután a Partizán műsorában azt nyilatkozta, azért váltak ki a csapatukkal Speedzone Kft-ből, mert nem ugyanazt akarták, mint a tulajdonos. A három cég viszont ugyanazon címen található irodaházba van bejegyezve.
Ahogy a Magyar Nemzet írja, az autós influenszer ekkoriban még nem foglalkozott politikai kérdésekkel. Miután azonban átvette a vezetést a műsorában és az azt gyártó cégben,
váratlanul idén tavasszal egy videójában azzal vádolta a kormányt, hogy megszüntette az Erzsébet-táborokat.
Ez az álhír a balos média segítségével az egész országban elterjedt.