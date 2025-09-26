Bohár Dánielt kutyázza az álhírterjesztő Vályi István

Mint ismert, a Szőlő utcai javítóintézet ügyében készült jelentésből kiderült, hogy Vályi István is részt vett az ügyet elferdíteni kívánó politikai akcióban. Bohár Dániel Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy „Stefan Vályi és NoÁronka azok a tiszás influenszerek, akik az elmúlt hetekben valótlan állításokkal próbálták befolyásolni a közvéleményt”. Az autós újságíró érdemi választ nem tudott adni,

kommentben csupán egy kiskutyáról készült képet hagyott.

Forrás: Bohár Dániel Facebook-oldala

Bohár szintén a Facebookon reagált Vályi támadására: „Honnan lehet tudni, hogy betalált?! Onnan, hogy Stefan Vályi 2 napja idegben van. Idejött hozzám kommentelni. Szerinte kutya vagyok. Ennyi a tiszás érvkészlet. Stefan! Ez nagyon kevés lesz, amikor a bíróságon majd megkérdezik tőled, hogy mire alapoztad a hazugságaidat. Kevés lesz” – fogalmazott Bohár.

Nem ez volt az első eset, hogy Vályi valótlant állított. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az újságíró korábban az Erzsébet-táborokról terjesztett napokon keresztül álhíreket.