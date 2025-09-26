Ft
Vályi István álhírterjesztés kutya Bohár Dániel

Bohár Dánielt kutyázza az álhírterjesztő Vályi István

2025. szeptember 26. 12:38

„Stefan! Ez nagyon kevés lesz, amikor a bíróságon majd megkérdezik tőled, hogy mire alapoztad a hazugságaidat” – fogalmazott a Facebookon Bohár.

2025. szeptember 26. 12:38
null

Mint ismert, a Szőlő utcai javítóintézet ügyében készült jelentésből kiderült, hogy Vályi István is részt vett az ügyet elferdíteni kívánó politikai akcióban. Bohár Dániel Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy „Stefan Vályi és NoÁronka azok a tiszás influenszerek, akik az elmúlt hetekben valótlan állításokkal próbálták befolyásolni a közvéleményt”. Az autós újságíró érdemi választ nem tudott adni, 

kommentben csupán egy kiskutyáról készült képet hagyott.

Forrás: Bohár Dániel Facebook-oldala

Bohár szintén a Facebookon reagált Vályi támadására: „Honnan lehet tudni, hogy betalált?! Onnan, hogy Stefan Vályi 2 napja idegben van. Idejött hozzám kommentelni. Szerinte kutya vagyok. Ennyi a tiszás érvkészlet. Stefan! Ez nagyon kevés lesz, amikor a bíróságon majd megkérdezik tőled, hogy mire alapoztad a hazugságaidat. Kevés lesz” – fogalmazott Bohár. 

Nem ez volt az első eset, hogy Vályi valótlant állított. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az újságíró korábban az Erzsébet-táborokról terjesztett napokon keresztül álhíreket. 

Rákay Philip

A halálbüntetést sem tartanám túlzónak azokkal szemben, akik ártatlan kisgyerekeket bántanak

Csöndben jelezném ennek a Vályi István nevezetű nagyhangú, hivatásos autókipróbáló embernek, hogy jól láthatóan oly magas neki a napi közélet és a nagypolitika világa, mint hangyának a katedrális.

Nyitókép: Képernyőkép

The Loner
2025. szeptember 26. 13:50 Szerkesztve
Egy idős, háborút megjárt embertől hallottam gyerekkoromban: "A kása nem étel, a tót szar ember." Ma már egyik kijelentésével sem értek egyet, bár a kását nem szeretem. Ellenben kedvelem a tót atyafiakat, még barátom is van Balogfalván. Viszont Stefan Vályi mostantól az én szememben csak egy 💩 ember! Valamikor kedveltem, ha tehettem, minden műsorát és írásait, mint autórajongó, elolvastam, megnéztem. Mostantól minden műsorát, minden írását bojkottálom. A The Zone-ról is leiratkoztam.
nagyfero-0
2025. szeptember 26. 13:48
Ez a fickó ennyi! Eladta magát idegen érdekeknek, ami a legrosszabb amit tehetett! Ha legalább nem keveredik bele egy nyilvánvalóan hazug és vélhetően külföldről szervezett lejáratásba..?! De igen. Mert ő már olyan "nagy" ember, hogy ő már maga körül hajlítja a teret és az igazságot, mint egy fekete lyuk. Tegyék csak a dolgukat akiknek ezt a hálózatot fel kell deríteni! Most meg hazudozik, próbál menekülni és mosdatni magát, amit már nem lehet! Én már leiratkoztam a The Zone-ról. És ezért Vályi helyett is elnézést kérek a többi ott dolgozó sráctól - Göbi, többiek. - nem a szakmai munkájuknak szól! Egyszerűen sz'r ember a partnerük!)
counter-revolution
2025. szeptember 26. 13:41 Szerkesztve
Lengyelországban lengyel sast varratott magára, Romániában román népviseletbe öltözött, amikor az ukránok a mélybe vetették a turult, akkor viszont kussolt, az neki nem kedves. Ilyen ez a nagy palóc Vályi.
Sacap
2025. szeptember 26. 13:34
Tömegesen iratkoztnak le a The Zone-ról emiatt a barom miatt.Biztosan szeretik a kollégái ezt a mű celebet.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!