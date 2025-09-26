Ft
09. 26.
péntek
09. 26.
péntek
Vályi István Rákay Philip álhírgyártás vélemény

A halálbüntetést sem tartanám túlzónak azokkal szemben, akik ártatlan kisgyerekeket bántanak

2025. szeptember 26. 11:12

Csöndben jelezném ennek a Vályi István nevezetű nagyhangú, hivatásos autókipróbáló embernek, hogy jól láthatóan oly magas neki a napi közélet és a nagypolitika világa, mint hangyának a katedrális.

2025. szeptember 26. 11:12
Rákay Philip
Rákay Philip
„De ki az a Pista bácsi? Csöndben jelezném ennek a Vályi István nevezetű nagyhangú, hivatásos autókipróbáló embernek, hogy jól láthatóan oly magas neki a napi közélet és a nagypolitika világa, mint hangyának a katedrális. 

Ami alapvetően nem is volna baj, csak akkor talán nem kellene mindenféle önreflexió nélkül, teljes szereptévesztésben, hatalmas társadalmi eléréssel a háta mögött észt osztania olyan kérdésekben, amelyek jól láthatóan nem futnak párhuzamban az ő intellektuális képességeivel, vagy – legyünk méltányosak – a közéleti témákban való jártasságával. 

Hogy plasztikusan érzékeltessem: egy alulkormányzott autó tesztelése és a magyar kormányzat ellen tervezett puccs között van egy gumipóknyi különbség... Ha mindezt időben felismerte volna Vályi, akkor most nem kellene sértetten és meglepetten azon csodálkoznia, hogy egyszercsak felmerült a neve egy államellenes tevékenységként tudatosan megtervezett, dezinformációs műveletsor egyik főszereplőjeként. 

Ha Vályi esetleg tisztában volt azzal, milyen ordas, szisztematikusan felépített, kormánybuktató szándékkal kreált lejárató kampányhoz asszisztált a megszólalásaival, a gyomorforgató álhírek terjesztésével, akkor az a baj. 

Ha pusztán képes volt a kormány iránt érzett, ab ovo gyűlölete miatt – félretéve a józan eszét – elhinni az aljas rágalmakat, s nem gondolkodva, mintegy ösztönből ezeket a megátalkodott erőket szolgálni, kvázi hasznos idiótaként, akkor az a nagyon súlyos probléma. 

Valószínűleg érzi ő ezt, nem véletlenül megy részéről a gyáva terelés és a szánalmas magyarázása annak, hogy ő csak a kiszolgáltatott gyerekekért aggódott. Ahogy mi is ebben az országban mindannyian, normális emberek... 

Többször leírtam már, én még a halálbüntetést sem tartanám túlzónak azokkal szemben, akik ártatlan kisgyerekeket bántanak, egy életre megnyomorítva őket. A Szőlő utcai eset azonban – ma már pontosan tudjuk – nem erről szólt. Sokkal inkább a kormányellenes erők gyűlöletkampányának turbó fokozatba kapcsolásáról. Hogy Vályi is értse: V8-as biturbó...”

Nyitókép: Rákay Philip Facebook-oldala

orygabor
2025. szeptember 26. 11:58
Ott a kulcsmondat: ...félretéve a józan eszét.... Könyörgöm, tegye csak! A többi is! Legyen ötödik kétharmad.
herden100
2025. szeptember 26. 11:47
Egyre rosszabb az idő Esik mindjárt Egy kis eső. KEDDEN DUGÓ. 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
CirmoS
2025. szeptember 26. 11:37 Szerkesztve
Koszos VályÚnak börtönben a helye, ahogy PEDObrevnek, Aratónak és az összes többi cselédnek is, akik ebben részt vettek! Minden egyéb csak szócséplés a kormány részéről! Az emberek türelme most fogyott el, teljesen jogosan!
domdodom-3
2025. szeptember 26. 11:20
Honnan tudhatná egy egyszerű, buta tévébemondó, hogy Vályinak mi magas?
