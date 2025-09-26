Máris mentegetőzik a Szőlő utcai jelentésben szereplő álhírterjesztő autós újságíró: Vályi István próbálja tisztára mosni magát
A rendőrségi jelentés szerint Vályi István is részt vett a Szőlő utcai ügyet elferdíteni kívánó politikai akcióban.
Csöndben jelezném ennek a Vályi István nevezetű nagyhangú, hivatásos autókipróbáló embernek, hogy jól láthatóan oly magas neki a napi közélet és a nagypolitika világa, mint hangyának a katedrális.
„De ki az a Pista bácsi? Csöndben jelezném ennek a Vályi István nevezetű nagyhangú, hivatásos autókipróbáló embernek, hogy jól láthatóan oly magas neki a napi közélet és a nagypolitika világa, mint hangyának a katedrális.
Ami alapvetően nem is volna baj, csak akkor talán nem kellene mindenféle önreflexió nélkül, teljes szereptévesztésben, hatalmas társadalmi eléréssel a háta mögött észt osztania olyan kérdésekben, amelyek jól láthatóan nem futnak párhuzamban az ő intellektuális képességeivel, vagy – legyünk méltányosak – a közéleti témákban való jártasságával.
Hogy plasztikusan érzékeltessem: egy alulkormányzott autó tesztelése és a magyar kormányzat ellen tervezett puccs között van egy gumipóknyi különbség... Ha mindezt időben felismerte volna Vályi, akkor most nem kellene sértetten és meglepetten azon csodálkoznia, hogy egyszercsak felmerült a neve egy államellenes tevékenységként tudatosan megtervezett, dezinformációs műveletsor egyik főszereplőjeként.
Ha Vályi esetleg tisztában volt azzal, milyen ordas, szisztematikusan felépített, kormánybuktató szándékkal kreált lejárató kampányhoz asszisztált a megszólalásaival, a gyomorforgató álhírek terjesztésével, akkor az a baj.
Ha pusztán képes volt a kormány iránt érzett, ab ovo gyűlölete miatt – félretéve a józan eszét – elhinni az aljas rágalmakat, s nem gondolkodva, mintegy ösztönből ezeket a megátalkodott erőket szolgálni, kvázi hasznos idiótaként, akkor az a nagyon súlyos probléma.
Valószínűleg érzi ő ezt, nem véletlenül megy részéről a gyáva terelés és a szánalmas magyarázása annak, hogy ő csak a kiszolgáltatott gyerekekért aggódott. Ahogy mi is ebben az országban mindannyian, normális emberek...
Többször leírtam már, én még a halálbüntetést sem tartanám túlzónak azokkal szemben, akik ártatlan kisgyerekeket bántanak, egy életre megnyomorítva őket. A Szőlő utcai eset azonban – ma már pontosan tudjuk – nem erről szólt. Sokkal inkább a kormányellenes erők gyűlöletkampányának turbó fokozatba kapcsolásáról. Hogy Vályi is értse: V8-as biturbó...”
