Tűz a Mol finomítójában: fordulat az ügyben?

Az, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda folytatja a nyomozást, arra is utalhat, hogy komolyabb bűncselekmény gyanúja is felmerülhet – írta a Magyar Nemzet.
Már nem a Pest vármegyei főkapitányság, hanem a Nemzeti Nyomozó Iroda folytatja a százhalombattai tűzeset miatt indult nyomozást – értesült a Magyar Nemzet. Az, hogy az NNI jár el, az ügy bonyolultságát és komolyságát jelzi – hangsúlyozta a lap, hozzátéve, hogy
ez a fordulat valószínűsítheti azt is, hogy akár komolyabb bűncselekmény gyanúja is felmerülhet.
Még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar vagy külső támadás áll a háttérben – írta csütörtökön Facebook-oldalán a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset kapcsán Orbán Viktor, miután egyeztetett Pintér Sándor belügyminiszterrel.
A kormányfő bejegyzésében kiemelte,
a nyomozás gőzerővel zajlik”.
Orbán Viktor a posztban arra is felhívta a figyelmet, hogy a százhalombattai finomító Magyarország öt legfontosabb stratégiai ipari üzemének egyike. Ezután felidézte, hogy a lengyel külügyminiszter nemrég azt tanácsolta az ukránoknak, hogy robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket. „Reméljük nem erről van szó” – írta.
A miniszterelnök arra is kitért, hogy a történtek miatt a benzinárak megugrottak, ezért megbízta Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy tárgyaljon a MOL vezetőivel, és tegye világossá, hogy a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására, üzemanyagár-emeléssel.
A tüzet megfékezték a tűzoltók.
Az üggyel, illetve az esetleges külső támadással kapcsolatban a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely is megszólalt. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kijelentette, „alaposan ki kell vizsgálni, mert azt nem tudjuk, hogy volt-e bármilyen elkövetés, de az biztos, hogy sok felbujtó volt, beleértve a lengyel külügyminisztert is, aki a Barátság kőolajvezeték felrobbantásának szükségességéről beszélt.
Mindenre kiterjedő nyomozást kell folytatniuk a hatóságoknak, és ha van bármilyen szándékosságra utaló jel, akkor azt nyilvánosságra fogjuk hozni”
– közölte a tárcavezető.
A Mol százhalombattai alapanyag-feldolgozó üzemében október 20-án este történt tüzet követő napon a cég követő rendkívüli sajtótájékoztatót tartott, ahol elhangzott, hogy sikerült eloltani a tüzet a finomítóban, és Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított.
Pulay Krisztián termelési igazgató akkor azt is elmondta, hogy a katasztrófavédelem folyamatosan monitorozza a levegő minőségét, és a termelést a vészhelyzeti protokollnak megfelelően leállították. „Az érintett üzem fontos, de nem kritikus a termelés tekintetében, a termelést fokozatosan újraindítják a nem érintett üzemekben, a víz- és áramellátás biztosított” – hangsúlyozta az október 21-i tájékoztatón az igazgató.
Mint ismert, ugyanaz nap a romániai Petrotel-Lukoil kőolajfinomítóban is robbanás történt. A szóban forgó üzem tulajdonosa az egyik legnagyobb orosz olajcég. A robbanás bekövetkeztekor a finomító nem üzemelt, mivel október 17-én időszakos műszaki felülvizsgálat miatt leállították. A történtek miatt a román hatóságok szintén minden részletre kiterjedő nyomozást folytatnak – közölte a Magyar Nemzet.
