Tűz a Mol finomítójában: fordulat az ügyben?

2025. október 30. 18:18

Az, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda folytatja a nyomozást, arra is utalhat, hogy komolyabb bűncselekmény gyanúja is felmerülhet – írta a Magyar Nemzet.

2025. október 30. 18:18
null

Már nem a Pest vármegyei főkapitányság, hanem a Nemzeti Nyomozó Iroda folytatja a százhalombattai tűzeset miatt indult nyomozást – értesült a Magyar Nemzet. Az, hogy az NNI jár el, az ügy bonyolultságát és komolyságát jelzi – hangsúlyozta a lap, hozzátéve, hogy

ez a fordulat valószínűsítheti azt is, hogy akár komolyabb bűncselekmény gyanúja is felmerülhet.

Még sok a kérdés

Még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar vagy külső támadás áll a háttérben – írta csütörtökön Facebook-oldalán a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset kapcsán Orbán Viktor, miután egyeztetett Pintér Sándor belügyminiszterrel.

A kormányfő bejegyzésében kiemelte, 

a nyomozás gőzerővel zajlik”.

Orbán Viktor a posztban arra is felhívta a figyelmet, hogy a százhalombattai finomító Magyarország öt legfontosabb stratégiai ipari üzemének egyike. Ezután felidézte, hogy a lengyel külügyminiszter nemrég azt tanácsolta az ukránoknak, hogy robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket. „Reméljük nem erről van szó” – írta.

A miniszterelnök arra is kitért, hogy a történtek miatt a benzinárak megugrottak, ezért megbízta Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy tárgyaljon a MOL vezetőivel, és tegye világossá, hogy a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására, üzemanyagár-emeléssel.

A vonatkozó bejegyzést alább olvashatja:

A kancelláriaminiszter nem zárta ki a külső támadás lehetőségét

Az üggyel, illetve az esetleges külső támadással kapcsolatban a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely is megszólalt. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kijelentette, „alaposan ki kell vizsgálni, mert azt nem tudjuk, hogy volt-e bármilyen elkövetés, de az biztos, hogy sok felbujtó volt, beleértve a lengyel külügyminisztert is, aki a Barátság kőolajvezeték felrobbantásának szükségességéről beszélt. 

Mindenre kiterjedő nyomozást kell folytatniuk a hatóságoknak, és ha van bármilyen szándékosságra utaló jel, akkor azt nyilvánosságra fogjuk hozni”

 – közölte a tárcavezető.

Biztosított az üzemanyag-ellátás

A Mol százhalombattai alapanyag-feldolgozó üzemében október 20-án este történt tüzet követő napon a cég követő rendkívüli sajtótájékoztatót tartott, ahol elhangzott, hogy sikerült eloltani a tüzet a finomítóban, és Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított.

Pulay Krisztián termelési igazgató akkor azt is elmondta, hogy a katasztrófavédelem folyamatosan monitorozza a levegő minőségét, és a termelést a vészhelyzeti protokollnak megfelelően leállították. „Az érintett üzem fontos, de nem kritikus a termelés tekintetében, a termelést fokozatosan újraindítják a nem érintett üzemekben, a víz- és áramellátás biztosított” – hangsúlyozta az október 21-i tájékoztatón az igazgató.

Érdekes egybeesés

Mint ismert, ugyanaz nap a romániai Petrotel-Lukoil kőolajfinomítóban is robbanás történt. A szóban forgó üzem tulajdonosa az egyik legnagyobb orosz olajcég. A robbanás bekövetkeztekor a finomító nem üzemelt, mivel október 17-én időszakos műszaki felülvizsgálat miatt leállították. A történtek miatt a román hatóságok szintén minden részletre kiterjedő nyomozást folytatnak – közölte a Magyar Nemzet.

Nyitókép: CHRISTOPH SCHMIDT / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

