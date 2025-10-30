Tűz a Mol finomítójában: fordulat az ügyben?

Már nem a Pest vármegyei főkapitányság, hanem a Nemzeti Nyomozó Iroda folytatja a százhalombattai tűzeset miatt indult nyomozást – értesült a Magyar Nemzet. Az, hogy az NNI jár el, az ügy bonyolultságát és komolyságát jelzi – hangsúlyozta a lap, hozzátéve, hogy

ez a fordulat valószínűsítheti azt is, hogy akár komolyabb bűncselekmény gyanúja is felmerülhet.

Még sok a kérdés

Még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar vagy külső támadás áll a háttérben – írta csütörtökön Facebook-oldalán a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset kapcsán Orbán Viktor, miután egyeztetett Pintér Sándor belügyminiszterrel.

A kormányfő bejegyzésében kiemelte,