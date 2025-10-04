Ft
10. 04.
szombat
szakpolitikus Ceglédi Zoltán Tisza Nagy Márton konszenzus

Olvasom a diadalittas híradásokat a sztárigazolásról

2025. október 04. 08:40

Ezek Nagy Márton átállását is megünnepelnék, mint Orbán vezető közgazdásza.

2025. október 04. 08:40
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Olvasom a diadalittas híradásokat a sztárigazolásról, miszerint »A Tisza Pártban tűnt fel Orbánék korábbi egészségügyi szakpolitikusa« meg »Orbánék volt vezető egészségpolitikusa is csatlakozott a Tiszához« és hasonlók. 

Én eddig azt hittem, hogy ellenzéki konszenzus van abban, hogy Orbánék egészségpolitikája SZAR.

Ezek Nagy Márton átállását is megünnepelnék, mint Orbán vezető közgazdásza.”

Összesen 5 komment

opht
2025. október 04. 09:50
Lehet nem kedvelni Nagy Mártont, de valamit nagyon jól csinál, mert mégiscsak beindította a gazdaságot.
2
0
pollip
2025. október 04. 09:47
Igaza van:-) Eddig hány árulónál tart a Tisza? Talán hatnál? Akkor még százat tárt karokkal várnak:-))))
2
0
sagirdilsiz-2
2025. október 04. 09:29
Megfejtettük, miért nem tud a Tisza Párt a 106 körzetbe képviselőket jelölni Amerikai Népszava 25.09.29 02:07Vélemény Azért, mert még nincs 106 kiugrott vagy kirúgott fideszes politikus. Ezt kell megvárni. :-)))))
7
0
LevEDIa
•••
2025. október 04. 09:03 Szerkesztve
" ...Ezek Nagy Márton átállását is megünnepelnék, mint Orbán vezető közgazdásza.” Ez a szög is a fején lett eltalálva. Tegnap olvastam, és jót vihorásztam rajta. Nem szégyellik magukat akkor, amikor szakpolitikusokat, és tagságot "koldulnak"? Milyen politikai formáció az, ahol "fenn" találják ki, hogy milyen alsó rabszolgahaddal kívánnak dolgoztatni? Bezony, az olyan, amit a komcsik is tettek. Jött az ötlet, mekkora eredményt kell felmutatni, aztán azt kőbe vésték, és ha némi eredmény is lett, az már a 100 %-on felüli teljesítésnek számított. Ezek is pont ezt teszik, az idióta messiás már eredményt is hirdetett, holott a tagság horgászata is éppen most van folyamatban. Azt a vízfejet kellene "leütni", és kiderülne, hogy mekkora hordalékot hagyott az áradás maga után.
14
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!