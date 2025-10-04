„Olvasom a diadalittas híradásokat a sztárigazolásról, miszerint »A Tisza Pártban tűnt fel Orbánék korábbi egészségügyi szakpolitikusa« meg »Orbánék volt vezető egészségpolitikusa is csatlakozott a Tiszához« és hasonlók.

Én eddig azt hittem, hogy ellenzéki konszenzus van abban, hogy Orbánék egészségpolitikája SZAR.

Ezek Nagy Márton átállását is megünnepelnék, mint Orbán vezető közgazdásza.”

