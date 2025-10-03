„Nincs megállás a Tisza és Tarr Zoltán őrületvonatán!” – Szentkirályi Alexandra nem kímélte a lebukott politikust

Szentkirályi Alexandra kiemelte, hogy nehéz egyetérteni a Tisza Párt arra irányuló terveivel, hogy csökkentenék a kórházakban lévő ágyak számát. A frakcióvezető hazudozásnak és össze-vissza beszélésnek nevezte Tarr Zoltán újabb elszólását, ami beleillik a Tisza Párt alelnökének eddigi kijelentéseinek sorába.

Szentkirályi Alexandra videója zárásaként úgy fogalmazott, hogy ha valaki nem szeretné, hogy a Tisza Párt intézkedési – az adóemelések és a kórházak bezárása – valósággá váljanak, akkor tartsa a szavazatát távol Magyar Péteréktől.

Nyitókép: Purger Tamás / MTI

