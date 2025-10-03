Ft
„Nincs megállás a Tisza és Tarr Zoltán őrületvonatán!” – Szentkirályi Alexandra nem kímélte a lebukott politikust

2025. október 03. 12:22

A Fidesz fővárosi frakciójának vezetője szerint senki nem jár jól a kórházi ágyak számának csökkentésével.

2025. október 03. 12:22
null

Mint ahogy arról lapunk beszámolt, a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán ismét elszólta magát és bevallotta, hogy a Tisza kórházakat és iskolákat zárna be. Erre a hírre reagált Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz alelnöke és a párt fővárosi közgyűlési frakcióvezetője is új Facebook-videójában.

Nincs megállás a Tisza és Tarr Zoltán őrületvonatán!”

– fogalmazott a Fidesz budapesti politikusa.

Szentkirályi Alexandra kiemelte, hogy nehéz egyetérteni a Tisza Párt arra irányuló terveivel, hogy csökkentenék a kórházakban lévő ágyak számát. A frakcióvezető hazudozásnak és össze-vissza beszélésnek nevezte Tarr Zoltán újabb elszólását, ami beleillik a Tisza Párt alelnökének eddigi kijelentéseinek sorába.

Szentkirályi Alexandra videója zárásaként úgy fogalmazott, hogy ha valaki nem szeretné, hogy a Tisza Párt intézkedési – az adóemelések és a kórházak bezárása – valósággá váljanak, akkor tartsa a szavazatát távol Magyar Péteréktől.

Nyitókép: Purger Tamás / MTI

***

 

nyugalom
2025. október 03. 13:12
Ez az aljas barom mindenhez is ért, úgy gondolja, pedig csak weber et utasitasait szellőzteti.
nyugalom
2025. október 03. 12:56
Egy ujabb pornósztár! Sok oktatoja van a keppződménynek! A szektasok ingyen juthatnak a filmekhez?
anegy_
2025. október 03. 12:33
Nincs új a kiskakas "szemétdombján"! Na, ezért is csak a Fidesz-Kdnp! Üdv: 2/3
