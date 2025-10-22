Megjósolták a battai robbanást, Brüsszel szócsöve odapörkölt a budapesti békecsúcsnak, összeomlott a Momentum politikusa

A Mandiner is beszámolt róla, hogy hétfő este tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójában, a Dunai Finomító AV3-as üzemében. A lángokat sikerült lokalizálni. A környékbeliek robbanásról és nagy füstről számoltak be. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát még vizsgálják.

A hír kapcsán egy egészen döbbenetes videót tett közzé Ambrózy Áron, amelyben az Elszabadult Hajóágyú három héttel ezelőtti műsorában Vésey Kovács László éppen arról beszél, hogy

a jelenlegi külpolitikai helyzetben nem lepődne meg ha valami „üzemzavar keletkezne a százhalombattai finomítóban”.

„Ha már nem robbanhat fel valami tenger alatti gázcső vagy olajcső, akkor ilyen dolgok meg szoktak történni esetenként” – fogalmazott a műsorban az újságíró.