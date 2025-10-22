Ft
10. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Megjósolták a battai robbanást, Brüsszel szócsöve odapörkölt a budapesti békecsúcsnak, összeomlott a Momentum politikusa

Megjósolták a battai robbanást, Brüsszel szócsöve odapörkölt a budapesti békecsúcsnak, összeomlott a Momentum politikusa

2025. október 22. 05:37

Előre megjósolták, hogy üzemzavar keletkezhet a százhalombattai finomítóban, miközben Brüsszel egyik szócsöve arról ír, hogy a Trump–Putyin-csúcstalálkozó egyértelműen mutatja, hogy az Egyesült Államok és Oroszország külpolitikai érdekei egy ponton találkoznak. Az EU központjában elfelejtkeztek a saját pazarlásukról.

2025. október 22. 05:37
null

A Mandiner is beszámolt róla, hogy hétfő este tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójában, a Dunai Finomító AV3-as üzemében. A lángokat sikerült lokalizálni. A környékbeliek robbanásról és nagy füstről számoltak be. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát még vizsgálják.

A hír kapcsán egy egészen döbbenetes videót tett közzé Ambrózy Áron, amelyben az Elszabadult Hajóágyú három héttel ezelőtti műsorában Vésey Kovács László éppen arról beszél, hogy

a jelenlegi külpolitikai helyzetben nem lepődne meg ha valami „üzemzavar keletkezne a százhalombattai finomítóban”.

„Ha már nem robbanhat fel valami tenger alatti gázcső vagy olajcső, akkor ilyen dolgok meg szoktak történni esetenként” – fogalmazott a műsorban az újságíró.

Brüsszel szócsöve olyat mondott a budapesti békecsúcsról, amit ép ésszel nehéz felfogni

Az EUObserver szerint a tervezett budapesti Trump–Putyin-csúcstalálkozó egyértelműen mutatja, hogy az Egyesült Államok és Oroszország külpolitikai érdekei egy ponton találkoznak:

mindkettő az Európai Unió gyengítését és megosztását szolgálja.

A lap értelmezése szerint a találkozó célja nem a béke előmozdítása, hanem az EU sebezhetőségének bemutatása, szabályainak kigúnyolása és belső ellentéteinek mélyítése — miközben erősíti azokat a patrióta, jobboldali vezetőket, akik ugyanezt a munkát végzik, például Orbán Viktort.

A lap szerint Washington ezzel a döntéssel nemcsak a magyar miniszterelnök nemzetközi súlyát növeli, hanem diplomáciai ajándékot is ad Putyinnak, hiszen az orosz elnök egy NATO- és EU-tagállamban jelenhet, miközben a legtöbb európai ország köteles lenne végrehajtani ellene a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsát. A találkozó így jóval túlmutat Magyarországon: az EU egységét és hitelességét teszi próbára.

„Kedves uraim, kapjátok be!” – parlamenti felszólalása közben omlott össze a Momentum politikusa 

„A kereken nulla százalékos támogatottsággal rendelkező Momentum egyik (számunkra ismeretlen) képviselőjének vélhetően utolsó, konstruktív hozzászólása. Köszönjük, hogy újra megtapasztalhattuk az ellenzéki színvonalat!” – írta Hidvéghi Balázs Facebook-bejegyzésében, majd egy videót tett közzé, amelyben az egykoron Jobbikban, jelenleg a Momentumban politizáló Stummer János a következőket mondja parlamenti felszólalásában:

Kedves Uraim! Vegyétek el nyugodtan a mentelmi jogomat és kapjátok be!”

A videót alább tekintheti meg:

Manfred Weber üzent Orbánnak: ezt követeli a magyar miniszterelnöktől 

Manfred Weber kedd reggel rövid strasbourgi sajtótájékoztatóján beszélt Donald Trump béketörekvéseiről. Az EPP vezetője Morvay Péternek, a Hetek tudósítójának a kérdésére elmondta: értékelik Trump törekvéseit, de azoknak nincs eredményük.

Támogatjuk azokat a törekvéseket, amelyek arra irányulnak, hogy béke legyen Ukrajnában”

– jelentette ki a német politikus. Hozzátette: az alaszkai találkozón nem született eredmény, sőt az orosz támadások csak megerősödtek.

Weber elmondta: szerinte Putyinon áll, hogy véget érjen a háború. 

Ezt nehéz lesz kimagyarázni: brutális mennyiségű pénzt emésztett fel Von der Leyenék uniós pazarlása

Magyar adófizetők finanszírozzák az uniós pazarlást: felfoghatatlan összeget, 2,3 billió forintot költöttek el rosszul 2024-ben – állítja az Európai Számvevőszék. A jelentés szerint a 2024-es uniós kiadások 3,6 százaléka – 6 milliárd euró, azaz 2,3 billió forintnak megfelelő összeg, ami közel négyszerese a 2024-es magyar EU-hozzájárulásnak – volt érintett pazarlással, hibával vagy csalás gyanújával.

A reformra irányuló felhívások ellenére Brüsszel pénzügyi fegyelme továbbra is romlik.

„Minden magyar adófizető hozzájárul az EU költségvetéséhez. Mégis ezermilliárd forintot pazarolnak el kudarcot valló projektekre, eltűnő támogatásokra és magánszemélyeknek nyújtott hitelekre” – mondta Frank Füredi, az MCC Brüsszel főigazgatója, aki megjegyezte: „Ha egy magáncég ilyen ellenőrzési eredménnyel rendelkezne, a vezetősége azonnal lemondana – és bűnügyi nyomozás indulna”.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 3 komment

uszoda
2025. október 22. 06:12
Mi ez a mindent bel és hajrá ridikül cikk?
gyozoporgorugasa
2025. október 22. 06:12
Én most megjósolom ,hogy 100 éven belül, legalább 10 milliárd ember meghal.👍
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. október 22. 05:43
angol-ukrán szabotázs
